https://sputnikarabic.ae/20231111/حركة-أمل-حاضرون-عسكريا-على-الحدود-مع-فلسطين--1083053273.html
حركة أمل: حاضرون عسكريا على الحدود مع فلسطين
حركة أمل: حاضرون عسكريا على الحدود مع فلسطين
أكد رئيس الهيئة التنفيذية في "حركة أمل"، مصطفى فوعاني، اليوم السبت، أن "أفواج المقاومة موجودة لإيقاف ما تفعله إسرائيل والتي اخترقت الإنسانية ولم تقم أي وزن... 11.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-11T16:18+0000
2023-11-11T16:18+0000
2023-11-11T16:18+0000
العدوان الإسرائيلي على غزة
طوفان الأقصى
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/1f/1080596501_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a7edcc7fd2acd06af235a6c655721380.jpg
وشدد فوعاني في حديثه لـ"سبوتنيك"، "أن أفواج المقاومة اللبنانية موجودة على كل الجبهات، وبأن مواقفهم لا تزال ثابتة بأن إسرائيل هي "الشر المطلق"، موضحًا ان "حركة أمل نعت أول شهيدٍ لها على الحدود الجنوبية، وهو علي داوود، من بلدة مليخ هو دليل على مواجهة لأي عدو".وفي السياق نفسه، قال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، اليوم السبت، إن "إسرائيل توجه ضربات قاضية لمشاريع التطبيع التي تسعى إليها"، وذلك خلال خطاب ألقاه بمناسبة "يوم الشهيد".وأضاف نصر الله في كلمته أن "الفلسطينيين يطالبون القمة العربية الإسلامية التي تجمع 57 دولة في الرياض بالحد الأدنى وبموقف رجل واحد، يأملون أن تتمكن القمة اليوم من فتح معبر رفح لنقل المساعدات والجرحى".
https://sputnikarabic.ae/20231111/بث-مباشر-لكلمة-الأمين-العام-لـحزب-الله-اللبناني-حسن-نصر-الله-1083046273.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/1f/1080596501_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_418b9f16335a7b0edc89f6007d2d8e17.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي
العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي
حركة أمل: حاضرون عسكريا على الحدود مع فلسطين
تابعنا عبر
أكد رئيس الهيئة التنفيذية في "حركة أمل"، مصطفى فوعاني، اليوم السبت، أن "أفواج المقاومة موجودة لإيقاف ما تفعله إسرائيل والتي اخترقت الإنسانية ولم تقم أي وزن لها، وما يحدث في غزة أكبر دليل".
وشدد فوعاني في حديثه لـ"سبوتنيك"، "أن أفواج المقاومة اللبنانية موجودة على كل الجبهات، وبأن مواقفهم لا تزال ثابتة بأن إسرائيل هي "الشر المطلق"، موضحًا ان "حركة أمل نعت أول شهيدٍ لها على الحدود الجنوبية، وهو علي داوود، من بلدة مليخ هو دليل على مواجهة لأي عدو".
وأضاف المسؤول في حركة أمل أنه "ومنذ اللحظة الأولى لطوفان الأقصى استنفرت أفواج المقاومة في حركة أمل على الحدود الجنوبية لمواجهة أي تهديد ضد لبنان"، موضحًا أنهم على أتم الجهوزية لأي اعتداء محتمل، مذكّرا بكلام رئيس مجلس النواب اللبناني ورئيس حركة أمل نبيه بري، الذي دعا الجميع إلى الاستعداد والبقاء متأهبين لمواجهة إسرائيل.
ورأى فوعاني أن "المقاومة لم تعد خيارًا للأحرار وإنما قضاء وقدرا وعنوانا لمواجهة غطرسة إسرائيل"، مشددًا على أن "ما قاله الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يؤكد حديث مؤسس حركة المحرومين (حركة أمل) السيد موسى الصدر الذي كان عنوان كلامه الدائم مواجهة إسرائيل باعتبارها الشر المطلق".
وفي السياق نفسه، قال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، اليوم السبت، إن "إسرائيل توجه ضربات قاضية لمشاريع التطبيع التي تسعى إليها"، وذلك خلال خطاب ألقاه بمناسبة "يوم الشهيد".
وأضاف نصر الله في كلمته أن "الفلسطينيين يطالبون القمة العربية الإسلامية التي تجمع 57 دولة في الرياض بالحد الأدنى وبموقف رجل واحد، يأملون أن تتمكن القمة اليوم من فتح معبر رفح لنقل المساعدات والجرحى".