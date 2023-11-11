https://sputnikarabic.ae/20231111/بث-مباشر-لكلمة-الأمين-العام-لـحزب-الله-اللبناني-حسن-نصر-الله-1083046273.html
نصر الله: إسرائيل توجه ضربات قاضية لمشاريع التطبيع التي تسعى إليها
نصر الله: إسرائيل توجه ضربات قاضية لمشاريع التطبيع التي تسعى إليها
قال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، اليوم السبت، إن "إسرائيل توجه ضربات قاضية لمشاريع التطبيع التي تسعى إليها"، وذلك من خلال خطاب أدلاه... 11.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-11T13:38+0000
2023-11-11T13:38+0000
2023-11-11T14:40+0000
العالم العربي
طوفان الأقصى
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وأضاف نصر الله في كلمته أنه "الفلسطينيون يطالبون القمة العربية الاسلامية التي تجمع 57 دولة في الرياض بالحد الأدنى وبموقف رجل واحد، يأملون أن تتمكن القمة اليوم من فتح معبر رفح لنقل المساعدات والجرحى".ونوّه نصر الله إلى أن "إسرائيل لم تحقق أي انجاز تستطيع أن تقدمه لجمهورها، وما زالت عاجزاة عن تقديم صورة انتصار لها أو صورة انكسار للمقاومين".كما قال نصر الله إن "مهاجمة القوات اليمنية بالصواريخ والمسيرات لأهداف إسرائيلية لها نتائج مهمة بعيداً عن عملية الاعتراض لها".وأشار نصر الله إلى أن "عمليات المقاومة العراقية ضد الأهداف الأميركية هي مساندة للفلسطينيين وتخدم فكرة تحرير العراق وسوريا".وفيما يتعلق بالقصف الذي تعرضت له القواعد الأمريكية، ذكر نصر الله أن "الأميركيون اعترفوا بحصول 46 هجوماً على قواعدهم في سوريا والعراق وإصابة 56 جندياً، عمليات المقاومة العراقية تعبر عن شجاعة لافتة في وجه الأميركيين الذين تملأ أساطيلهم المنطقة".
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كلمة للأمين لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصرالله
كلمة للأمين لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصرالله
2023-11-11T13:38+0000
true
PT1S
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, طوفان الأقصى, видео
العالم العربي, طوفان الأقصى, видео
نصر الله: إسرائيل توجه ضربات قاضية لمشاريع التطبيع التي تسعى إليها
13:38 GMT 11.11.2023 (تم التحديث: 14:40 GMT 11.11.2023) تابعنا عبر
يتبع
قال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، اليوم السبت، إن "إسرائيل توجه ضربات قاضية لمشاريع التطبيع التي تسعى إليها"، وذلك من خلال خطاب أدلاه بمناسبة "يوم الشهيد".
وأضاف نصر الله في كلمته أنه "الفلسطينيون يطالبون القمة العربية الاسلامية التي تجمع 57 دولة في الرياض بالحد الأدنى وبموقف رجل واحد، يأملون أن تتمكن القمة اليوم من فتح معبر رفح لنقل المساعدات والجرحى".
ونوّه نصر الله إلى أن "إسرائيل لم تحقق أي انجاز تستطيع أن تقدمه لجمهورها، وما زالت عاجزاة عن تقديم صورة انتصار لها أو صورة انكسار للمقاومين".
كما قال نصر الله إن "مهاجمة القوات اليمنية بالصواريخ والمسيرات لأهداف إسرائيلية لها نتائج مهمة بعيداً عن عملية الاعتراض لها".
وأشار نصر الله إلى أن "عمليات المقاومة العراقية ضد الأهداف الأميركية هي مساندة للفلسطينيين وتخدم فكرة تحرير العراق وسوريا".
وفيما يتعلق بالقصف الذي تعرضت له القواعد الأمريكية، ذكر نصر الله أن "الأميركيون اعترفوا بحصول 46 هجوماً على قواعدهم في سوريا والعراق وإصابة 56 جندياً، عمليات المقاومة العراقية تعبر عن شجاعة لافتة في وجه الأميركيين الذين تملأ أساطيلهم المنطقة".