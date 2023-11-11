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"حزب الله": بعض القادة العرب لا يرغبون في انتصار المقاومة ويراهنون على إسرائيل
"حزب الله": بعض القادة العرب لا يرغبون في انتصار المقاومة ويراهنون على إسرائيل
علق "حزب الله" اللبناني على القمة العربية الإسلامية الطارئة في المملكة العربية السعودية، مؤكدًا أن "أهالي غزة يريدون من القمم العربية أن تقطع العلاقات مع العدو... 11.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-11T10:37+0000
2023-11-11T10:37+0000
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وقال عضو المجلس المركزي في "حزب الله"، الشيخ نبيل قاووق، في تصريحات له، إن أي "قمة عربية لا تقطع العلاقات مع العدوّ الإسرائيلي فإنما تخذل فلسطين وتعطي الضوء الأخضر للعدو الإسرائيلي باستمرار المذبحة في غزة".وأضاف أن "بعض القادة العرب المطبّعين والمتواطئين لا يرغبون في انتصار المقاومة، ولا يجدون مصلحتهم في انتصار المقاومة، إنما يراهنون على العدوّ الإسرائيلي"، متابعا: "المطبعون يسيؤون إلى العروبة ويخذلونها والعروبة الأصيلة هي عروبة غزة وأهل غزة لا ينتظرون نصرتهم من القمم العربية".وأكد أن "المقاومة نجحت في لبنان وفلسطين واليمن والعراق في أن تفرض على العدوّ الإسرائيلي معركة استنزاف حقيقية غير مسبوقة، ولم يعد هناك في الكيان الإسرائيلي مكان آمن من صواريخ المقاومة".يذكر أنه استجابةً للظروف الاستثنائية التي تشهدها غزة، وبعد تشاور المملكة العربية السعودية مع جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي؛ فقد تقرّر عقد "قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية)" بشكل استثنائي في الرياض، اليوم السبت، عوضًا عن "القمة العربية غير العادية" و"القمة الإسلامية الاستثنائية" اللتين كانتا من المقرر أن تُعقدا في التاريخ نفسه.ومن المقرر أن تبحث القمة الاستثنائية، العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والسعي لإصدار قرار يهدف لوقف فوري للعمليات العسكرية، وتوفير الحماية المدنية، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، ووقف التهجير القسري للشعب الفلسطيني، امتثالاً للأعراف والقوانين الدولية، والمبادئ الإنسانية المشتركة.وتشهد مناطق الحدود اللبنانية تصاعدًا في حدة التوتر، حيث يتبادل الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" قصفًا مدفعيًا متقطعًا، وسط مخاوف في إسرائيل من عمليات تسلل محتملة من الحدود.ومرّ أكثر من شهر منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، ومنذ ذلك الحين تنفذ إسرائيل قصفًا عنيفًا ضد القطاع مع قطع للماء والكهرباء والوقود ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية.
https://sputnikarabic.ae/20231111/الرئيس-الإيراني-يصل-إلى-السعودية-مرتديا-الكوفية-الفلسطينية-فيديو-1083037278.html
https://sputnikarabic.ae/20231110/حزب-الله-يعلن-استهداف-جنود-ومواقع-للجيش-الإسرائيلي-من-جنوب-لبنان-1083022882.html
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أخبار قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار لبنان, لبنان, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي, طوفان الأقصى
أخبار قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار لبنان, لبنان, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي, طوفان الأقصى

"حزب الله": بعض القادة العرب لا يرغبون في انتصار المقاومة ويراهنون على إسرائيل

10:37 GMT 11.11.2023
© Sputnik . Abedal Kader Albaiتظاهرة اللبنانيين على الحدود اللبنانية مع إسرائيل، لبنان 16 مايو 2021
تظاهرة اللبنانيين على الحدود اللبنانية مع إسرائيل، لبنان 16 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2023
© Sputnik . Abedal Kader Albai
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علق "حزب الله" اللبناني على القمة العربية الإسلامية الطارئة في المملكة العربية السعودية، مؤكدًا أن "أهالي غزة يريدون من القمم العربية أن تقطع العلاقات مع العدو الإسرائيلي".
وقال عضو المجلس المركزي في "حزب الله"، الشيخ نبيل قاووق، في تصريحات له، إن أي "قمة عربية لا تقطع العلاقات مع العدوّ الإسرائيلي فإنما تخذل فلسطين وتعطي الضوء الأخضر للعدو الإسرائيلي باستمرار المذبحة في غزة".
وأضاف أن "بعض القادة العرب المطبّعين والمتواطئين لا يرغبون في انتصار المقاومة، ولا يجدون مصلحتهم في انتصار المقاومة، إنما يراهنون على العدوّ الإسرائيلي"، متابعا: "المطبعون يسيؤون إلى العروبة ويخذلونها والعروبة الأصيلة هي عروبة غزة وأهل غزة لا ينتظرون نصرتهم من القمم العربية".
الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، مرتديا الكوفية الفلسطينية، 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2023
رئيسي يصل إلى السعودية مرتديا الكوفية الفلسطينية للمشاركة في القمة العربية الإسلامية... فيديو
09:42 GMT
وأكد أن "المقاومة نجحت في لبنان وفلسطين واليمن والعراق في أن تفرض على العدوّ الإسرائيلي معركة استنزاف حقيقية غير مسبوقة، ولم يعد هناك في الكيان الإسرائيلي مكان آمن من صواريخ المقاومة".
يذكر أنه استجابةً للظروف الاستثنائية التي تشهدها غزة، وبعد تشاور المملكة العربية السعودية مع جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي؛ فقد تقرّر عقد "قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية)" بشكل استثنائي في الرياض، اليوم السبت، عوضًا عن "القمة العربية غير العادية" و"القمة الإسلامية الاستثنائية" اللتين كانتا من المقرر أن تُعقدا في التاريخ نفسه.
ومن المقرر أن تبحث القمة الاستثنائية، العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والسعي لإصدار قرار يهدف لوقف فوري للعمليات العسكرية، وتوفير الحماية المدنية، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، ووقف التهجير القسري للشعب الفلسطيني، امتثالاً للأعراف والقوانين الدولية، والمبادئ الإنسانية المشتركة.
تدريبات عناصر حزب الله اللبناني، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2023
"حزب الله" يعلن استهداف جنود ومواقع للجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان
أمس, 15:53 GMT
وتشهد مناطق الحدود اللبنانية تصاعدًا في حدة التوتر، حيث يتبادل الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" قصفًا مدفعيًا متقطعًا، وسط مخاوف في إسرائيل من عمليات تسلل محتملة من الحدود.
ومرّ أكثر من شهر منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، ومنذ ذلك الحين تنفذ إسرائيل قصفًا عنيفًا ضد القطاع مع قطع للماء والكهرباء والوقود ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية.
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