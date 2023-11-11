https://sputnikarabic.ae/20231111/حماس-تدعو-إلى-توظيف-كل-أوراق-القوة-العربية-والإسلامية-لوقف-القصف-الإسرائيلي-على-غزة-1083040364.html

"حماس" تدعو إلى توظيف كل أوراق القوة العربية والإسلامية لوقف القصف الإسرائيلي على غزة

"حماس" تدعو إلى توظيف كل أوراق القوة العربية والإسلامية لوقف القصف الإسرائيلي على غزة

دعت حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم السبت، "القادة والزعماء المجتمعين اليوم في القمة العربية الإسلامية المشتركة في مدينة الرياض، إلى اتخاذ قرار تاريخي وحاسم... 11.11.2023, سبوتنيك عربي

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وقالت "حماس"، في بيان لها، إنها تدعو بشكل عاجل القادة والزعماء العربية والإسلامية، إلى توظيف كل أوراق القوة العربية والإسلامية لإنفاذ ذلك بالضغط على الإدارة الأمريكية التي تتحمل المسؤولية المباشرة عن حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها شعبنا في غزة".وأضاف البيان: "ندعو إلى تشكيل لجان في كل التخصّصات الطبية والإنسانية والإغاثية والبرلمانية، والتوجّه فوراً نحو معبر رفح المصري الفلسطيني، وتحدّي الاحتلال الصهيوني، لإدخال كل المواد الإغاثية والطبية والغذائية والوقود، لإنقاذ كل المستشفيات في قطاع غزّة، التي خرجت أو ستخرج عن الخدمة، قبل أن تتحوّل إلى مقابر جماعية ومجازر يندى لها جبين الإنسانية".يذكر أنه استجابةً للظروف الاستثنائية التي تشهدها غزة، وبعد تشاور المملكة العربية السعودية مع جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي؛ فقد تقرّر عقد "قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية" بشكل استثنائي في الرياض، اليوم السبت، عوضًا عن "القمة العربية غير العادية" و"القمة الإسلامية الاستثنائية" اللتين كانتا من المقرر أن تُعقدا في التاريخ نفسه.ومن المقرر أن تبحث القمة الاستثنائية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والسعي لإصدار قرار يهدف لوقف فوري للعمليات العسكرية، وتوفير الحماية المدنية، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، ووقف التهجير القسري للشعب الفلسطيني، امتثالاً للأعراف والقوانين الدولية، والمبادئ الإنسانية المشتركة.ومرّ أكثر من شهر منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، ومنذ ذلك الحين تنفذ إسرائيل قصفًا عنيفًا ضد القطاع مع قطع للماء والكهرباء والوقود ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية.

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أخبار فلسطين اليوم, أخبار قطاع غزة, حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, طوفان الأقصى, أخبار العالم الآن, العالم العربي