https://sputnikarabic.ae/20231111/خبير-القمة-العربية-الإسلامية-تسعى-للضغط-على-واشنطن-لتغيير-موقفها-المنحاز-لإسرائيل-1083045349.html
خبير: القمة العربية الإسلامية تسعى للضغط على واشنطن لتغيير موقفها المنحاز لإسرائيل
خبير: القمة العربية الإسلامية تسعى للضغط على واشنطن لتغيير موقفها المنحاز لإسرائيل
قال المحلل السياسي السعودي، مبارك العاتي، إن القمة العربية الإسلامية المشتركة المنعقدة في الرياض، ستسعى لتشكيل ضغط على الولايات المتحدة الأمريكية لتغيير موقفها... 11.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-11T13:24+0000
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وأضاف العاتي في حديثه لـ"راديو سبوتنيك"، أن "القمة الاستثنائية تختلف من حيث الظرف التاريخي ومن حيث نوعية المشاركين، في ظل وجود المجازر التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، وسط صمت أمريكي وغربي مطبق". وأوضح أن "هذه القمة جاءت في ظرف استثنائي يشهده المجتمع الدولي لتوحيد الموقف العربي والإسلامي".وأشار إلى أنها "تهدف لخلق موقف داعم للأشقاء الفلسطينيين وموقف رافض للتهجير القسري للفلسطينيين، والمطالبة بسرعة وقف إطلاق النار وسرعة إدخال المساعدات الإنسانية". ويرى الخبير أن القمة ستركز على الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية لتغير من مواقفها المتناقضة وازدواجيتها في المعايير وانحيازها للجانب الإسرائيلي.ووفقا له، فإن "أمريكا اختطفت مجلس الأمن لمصالحها من خلال استخدامها المتكرر للفيتو ضد أي قرار يتخذ ضد إسرائيل".وأعلنت السعودية عقد "قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية" بشكلٍ استثنائي في الرياض، اليوم السبت، وذلك استجابةً للظروف الاستثنائية التي تشهدها غزة.ومن المقرر أن تبحث القمة غير العادية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والسعي لإصدار قرار يهدف لوقف فوري للعمليات العسكرية، وتوفير الحماية المدنية، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، ووقف التهجير القسري للشعب الفلسطيني، امتثالاً للأعراف والقوانين الدولية والمبادئ الإنسانية المشتركة.
https://sputnikarabic.ae/20231111/أمير-قطر-إلى-متى-ستبقى-إسرائيل-فوق-القانون-الدولي---عاجل-1083043109.html
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حصري, أخبار فلسطين اليوم, أخبار قطاع غزة, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, طوفان الأقصى, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
حصري, أخبار فلسطين اليوم, أخبار قطاع غزة, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, طوفان الأقصى, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
خبير: القمة العربية الإسلامية تسعى للضغط على واشنطن لتغيير موقفها المنحاز لإسرائيل
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قال المحلل السياسي السعودي، مبارك العاتي، إن القمة العربية الإسلامية المشتركة المنعقدة في الرياض، ستسعى لتشكيل ضغط على الولايات المتحدة الأمريكية لتغيير موقفها المنحاز لإسرائيل في حربها على غزة.
وأضاف العاتي في حديثه لـ"راديو سبوتنيك
"، أن "القمة الاستثنائية تختلف من حيث الظرف التاريخي ومن حيث نوعية المشاركين، في ظل وجود المجازر التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، وسط صمت أمريكي وغربي مطبق".
وأوضح أن "هذه القمة جاءت في ظرف استثنائي يشهده المجتمع الدولي لتوحيد الموقف العربي والإسلامي".
وأشار إلى أنها "تهدف لخلق موقف داعم للأشقاء الفلسطينيين وموقف رافض للتهجير القسري للفلسطينيين، والمطالبة بسرعة وقف إطلاق النار وسرعة إدخال المساعدات الإنسانية".
ويرى الخبير أن القمة ستركز على الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية لتغير من مواقفها المتناقضة وازدواجيتها في المعايير وانحيازها للجانب الإسرائيلي.
ووفقا له، فإن "أمريكا اختطفت مجلس الأمن لمصالحها من خلال استخدامها المتكرر للفيتو ضد أي قرار يتخذ ضد إسرائيل".
وأعلنت السعودية
عقد "قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية" بشكلٍ استثنائي في الرياض، اليوم السبت، وذلك استجابةً للظروف الاستثنائية التي تشهدها غزة.
ومن المقرر أن تبحث القمة غير العادية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
، والسعي لإصدار قرار يهدف لوقف فوري للعمليات العسكرية، وتوفير الحماية المدنية، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، ووقف التهجير القسري للشعب الفلسطيني، امتثالاً للأعراف والقوانين الدولية والمبادئ الإنسانية المشتركة.