https://sputnikarabic.ae/20231111/أمير-قطر-إلى-متى-ستبقى-إسرائيل-فوق-القانون-الدولي---عاجل-1083043109.html
أمير قطر: إلى متى ستبقى إسرائيل فوق القانون الدولي
أمير قطر: إلى متى ستبقى إسرائيل فوق القانون الدولي
قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إن المجتمع الدولي فشل في تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه ما يحدث في غزة، مؤكدا أنه يجب إيقاف جرائم الحرب... 11.11.2023, سبوتنيك عربي
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جاء ذلك خلال كلمته في القمة العربية الإسلامية غير العادية، المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض، اليوم السبت.وأضاف: "ما يحدث في غزة يشكل خطرا على كافة المستويات، حيث لاحظنا قبل الحرب ارتفاع مناعة بعض الدول تجاه قتل المدنيين وقصف المستشفيات والملاجىء".ولفت إلى أن "النظام الدولي يخذل نفسه قبل أن يخذلنا بالسماح بقصف المستشفيات والأحياء والمخيمات".وواصل: "موقفنا ثابت في دعم صمود الشعب الفلسطيني الشقيق وقضيته العادلة".وأكد أن "قطر تدين بأشد العبارات استهداف المنشآت الصحية وتبرير ذلك بادعاءات غير مثبتة"، مطالبا الأمم المتحدة بإيفاد فريق تحقيق دولي في قصف المستشفيات.وأردف: "ماضون في دعم كل الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد وحقن الدماء وحماية المدنيين"، مشددًا على أن الحل الوحيد والمستدام لهذه القضية هو الذي يرسي أسس السلام وفقا للقرارات الدولية.وذكر أن "إسرائيل ترفض الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني ولا تفكر إلا في ترتيبات أمنية".كما طالب بفتح المعابر الإنسانية الآمنة بشكل دائم، لإيصال المساعدات دون عوائق أو شروط، معبرًا عن أمله في التوصل إلى هدنة إنسانية في القريب العاجل.وأعلنت السعودية عقد "قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية" بشكلٍ استثنائي في الرياض، اليوم السبت، وذلك استجابةً للظروف الاستثنائية التي تشهدها غزة.ومن المقرر أن تبحث القمة غير العادية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والسعي لإصدار قرار يهدف لوقف فوري للعمليات العسكرية، وتوفير الحماية المدنية، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، ووقف التهجير القسري للشعب الفلسطيني، امتثالاً للأعراف والقوانين الدولية والمبادئ الإنسانية المشتركة.
https://sputnikarabic.ae/20231111/الرئيس-الفلسطيني-شعبنا-يتعرض-لحرب-إبادة-تخطت-كل-الحدود-الحمراء---عاجل-1083041389.html
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قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى, أخبار قطاع غزة, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى, أخبار قطاع غزة, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
أمير قطر: إلى متى ستبقى إسرائيل فوق القانون الدولي
12:17 GMT 11.11.2023 (تم التحديث: 12:35 GMT 11.11.2023) تابعنا عبر
قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إن المجتمع الدولي فشل في تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه ما يحدث في غزة، مؤكدا أنه يجب إيقاف جرائم الحرب الإسرائيلية في القطاع.
جاء ذلك خلال كلمته في القمة العربية الإسلامية غير العادية، المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض، اليوم السبت.
وأضاف: "ما يحدث في غزة يشكل خطرا على كافة المستويات، حيث لاحظنا قبل الحرب ارتفاع مناعة بعض الدول تجاه قتل المدنيين وقصف المستشفيات والملاجىء".
وتابع: "من كان يتخيل أن المستشفيات ستقصف علنا في القرن الحادي والعشرين".
ولفت إلى أن "النظام الدولي يخذل نفسه قبل أن يخذلنا بالسماح بقصف المستشفيات والأحياء والمخيمات".
وواصل: "موقفنا ثابت في دعم صمود الشعب الفلسطيني الشقيق وقضيته العادلة".
وأكد أن "قطر
تدين بأشد العبارات استهداف المنشآت الصحية وتبرير ذلك بادعاءات غير مثبتة"، مطالبا الأمم المتحدة بإيفاد فريق تحقيق دولي في قصف المستشفيات.
وأردف: "ماضون في دعم كل الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد وحقن الدماء وحماية المدنيين"، مشددًا على أن الحل الوحيد والمستدام لهذه القضية هو الذي يرسي أسس السلام وفقا للقرارات الدولية.
وتسائل قائلا: "إلى متى سيسمح لإسرائيل بضرب القوانين الدولية بحربها الشعواء التي لا تنتهي على سكان البلاد الأصليين".
وذكر أن "إسرائيل ترفض الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني ولا تفكر إلا في ترتيبات أمنية".
كما طالب بفتح المعابر الإنسانية الآمنة بشكل دائم، لإيصال المساعدات دون عوائق أو شروط، معبرًا عن أمله في التوصل إلى هدنة إنسانية في القريب العاجل.
وأعلنت السعودية
عقد "قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية" بشكلٍ استثنائي في الرياض، اليوم السبت، وذلك استجابةً للظروف الاستثنائية التي تشهدها غزة.
ومن المقرر أن تبحث القمة غير العادية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
، والسعي لإصدار قرار يهدف لوقف فوري للعمليات العسكرية، وتوفير الحماية المدنية، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، ووقف التهجير القسري للشعب الفلسطيني، امتثالاً للأعراف والقوانين الدولية والمبادئ الإنسانية المشتركة.