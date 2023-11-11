عربي
نصر الله: إسرائيل توجه ضربات قاضية لمشاريع التطبيع التي تسعى إليها
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20231111/دراسة-تحدث-اختراقا-علميا-في-إمكانية-عكس-مشكلة-هشاشة-العظام-وعلاجها-1083047014.html
دراسة تحدث اختراقا علميا في إمكانية عكس مشكلة هشاشة العظام وعلاجها
دراسة تحدث اختراقا علميا في إمكانية عكس مشكلة هشاشة العظام وعلاجها
اكتشف باحثون من جامعة أديلايد مجموعة جديدة من الخلايا الجذعية - التي تتميز بجين "غريملين 1" المسؤولة عن تطور التهاب المفاصل العظمي. 11.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-11T14:07+0000
2023-11-11T14:07+0000
مجتمع
علوم
الصحة
منوعات
هشاشة العظام
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/0b/1083046618_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4366e9249448ec8a155cc9b9cd6e014c.jpg
تركز العلاجات الحالية لالتهاب المفاصل العظمية على تخفيف الأعراض بدلاً من معالجة السبب الجذري للمرض. ومع ذلك، فقد أظهرت الأبحاث الحديثة التي أجرتها جامعة أديلايد أن هذه الحالة قد تكون قابلة للعلاج والعكس.حفّز العلاج، بعامل نمو الخلايا الليفية "18 إف جي إف"، تكاثر خلايا "غريملين 1" في غضروف المفصل لدى الفئران، مما أدى إلى استعادة كبيرة لسماكة الغضروف وتقليل التهاب المفاصل العظمي.توفر خلايا "غريملين 1" فرصًا لتجديد الغضاريف، وسيكون اكتشافها ذا صلة بأشكال أخرى من إصابات الغضروف وأمراضها، والتي يصعب إصلاحها وعلاجها.في حين يصف الدكتور نغ العلاجات الحالية لالتهاب المفاصل العظمي بأنها "نهج الإسعافات الأولية"، فإن هذا الفهم الجديد يمكن أن يؤدي إلى علاج دوائي يعكس هشاشة العظام ويساعد على معالجة النتائج الصحية المرتبطة بالمرض.وتابع نغ: "تشير دراستنا إلى أنه قد تكون هناك طرق جديدة لعلاج المرض بدلا من الأعراض فقط، مما يؤدي إلى نتائج صحية أفضل ونوعية حياة للأشخاص الذين يعانون من هشاشة العظام"، بحسب دراسة نُشرت في مجلة "ساينس أليرت" العلمية.
https://sputnikarabic.ae/20231111/القبض-على-ثعبان-بورمي-الوحش-في-أمريكا-فيديو-1083044608.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/0b/1083046618_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ce7b980764b20f00fc662288be0e96c0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
علوم, الصحة, منوعات, هشاشة العظام
علوم, الصحة, منوعات, هشاشة العظام

دراسة تحدث اختراقا علميا في إمكانية عكس مشكلة هشاشة العظام وعلاجها

14:07 GMT 11.11.2023
© Photo / unsplashالعظام
العظام - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2023
© Photo / unsplash
تابعنا عبرTelegramNabd
اكتشف باحثون من جامعة أديلايد مجموعة جديدة من الخلايا الجذعية - التي تتميز بجين "غريملين 1" المسؤولة عن تطور التهاب المفاصل العظمي.
تركز العلاجات الحالية لالتهاب المفاصل العظمية على تخفيف الأعراض بدلاً من معالجة السبب الجذري للمرض. ومع ذلك، فقد أظهرت الأبحاث الحديثة التي أجرتها جامعة أديلايد أن هذه الحالة قد تكون قابلة للعلاج والعكس.

يتضمن التهاب المفاصل العظمي انهيار الغضاريف وأنسجة المفاصل المحيطة، وهو الشكل الأكثر شيوعًا لالتهاب المفاصل في أستراليا، حيث يعاني منه 20% من الأفراد الذين تزيد أعمارهم على 45 عامًا.

حفّز العلاج، بعامل نمو الخلايا الليفية "18 إف جي إف"، تكاثر خلايا "غريملين 1" في غضروف المفصل لدى الفئران، مما أدى إلى استعادة كبيرة لسماكة الغضروف وتقليل التهاب المفاصل العظمي.
توفر خلايا "غريملين 1" فرصًا لتجديد الغضاريف، وسيكون اكتشافها ذا صلة بأشكال أخرى من إصابات الغضروف وأمراضها، والتي يصعب إصلاحها وعلاجها.
وقال الدكتور جيا نغ، من كلية الطب في أديلايد، من جامعة أديلايد، والذي شارك في الدراسة: "إن نتائج دراستنا تعيد تصور هشاشة العظام ليس كحالة تآكل ولكن كفقدان نشط وقابل للعكس صيدلانياً للخلايا الجذعية الغضروفية المفصلية الحرجة".
ثعبان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2023
القبض على ثعبان بورمي "الوحش" في أمريكا... فيديو
12:55 GMT
"بفضل هذه المعلومات الجديدة، أصبحنا الآن قادرين على استكشاف الخيارات الصيدلانية لاستهداف مجموعة الخلايا الجذعية بشكل مباشر المسؤولة عن تطور الغضروف المفصلي وتطور التهاب المفاصل العظمي".
في حين يصف الدكتور نغ العلاجات الحالية لالتهاب المفاصل العظمي بأنها "نهج الإسعافات الأولية"، فإن هذا الفهم الجديد يمكن أن يؤدي إلى علاج دوائي يعكس هشاشة العظام ويساعد على معالجة النتائج الصحية المرتبطة بالمرض.
قال الدكتور نغ: "تشمل الأمراض المصاحبة المعروفة لالتهاب المفاصل العظمي أمراض القلب والرئة والكلى والحالات العقلية والسلوكية والسكري والسرطان".
وتابع نغ: "تشير دراستنا إلى أنه قد تكون هناك طرق جديدة لعلاج المرض بدلا من الأعراض فقط، مما يؤدي إلى نتائج صحية أفضل ونوعية حياة للأشخاص الذين يعانون من هشاشة العظام"، بحسب دراسة نُشرت في مجلة "ساينس أليرت" العلمية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий ВС РФ стреляет из реактивного пехотного огнемета РПО-А Шмель во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:49 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تقصف محيط المستشفيات.. وانهيار الوضع الصحي بغزة.. صور وفيديوأمس, 22:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала