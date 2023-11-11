https://sputnikarabic.ae/20231111/دراسة-تكشف-السر-أخيرا-حول-تشكل-الكواكب-1083060799.html

دراسة تكشف السر أخيرا حول تشكل الكواكب

دراسة تكشف السر أخيرا حول تشكل الكواكب

لاحظ العلماء، بواسطة تلسكوب "جيمس ويب" الفضائي، دليلا مهما يدعم فرضية طويلة الأمد حول تكوين الكواكب، ما يعني أن علماء الفلك واثقون من أنهم حصلوا على جزء من... 11.11.2023, سبوتنيك عربي

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تدعم بيانات تلسكوب "جيمس ويب" الفضائي التي يعالجها فريق دولي من الباحثين نظرية "انجراف الحصى الجليدي"، والتي يُعتقد أنها حيوية في جمع الغبار والصخور التي تتحول في النهاية إلى كواكب مثل كوكبنا.يعمل انجراف الحصى الجليدي على النحو التالي: عندما تصطدم قطع صغيرة من المواد المغطاة بالجليد معًا في الأطراف الخارجية لقرص كوكبي أولي، فإنها تفقد زخمها، ما يسمح لها بالسقوط نحو النجم في منطقة أكثر دفئًا حيث يتسامى غلافها المتجمد.وأشارت دراسات ضوء النجوم البعيدة إلى أن مواقع بخار الماء كانت ضبابية للغاية حتى الآن، بحيث لا يمكن القول بشكل قاطع ما إذا كان هذا الانجراف للحصى الجليدية قد حدث بالفعل.تقول عالمة الكواكب كوليت ساليك من كلية فاسار: "الآن لدينا بالفعل دليل على أن هذه المناطق يمكن أن تتفاعل مع بعضها البعض. وهو أيضًا شيء يُقترح حدوثه في نظامنا الشمسي".وتمكن الفريق من رؤية المزيد من بخار الماء المتجمع عند "خط الثلج" للقرص المضغوط، حيث يجب أن تفقد الحصى الجليدية الكثير من البخار، بحسب دراسة نُشرت في مجلة "ساينس أليرت" العلمية.يقول عالم الفيزياء الفلكية، أندريا بانزاتي، من جامعة ولاية تكساس: "يفتح هذا الاكتشاف آفاقًا مثيرة لدراسة تكوين الكواكب الصخرية باستخدام تلسكوب "ويب".

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