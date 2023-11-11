https://sputnikarabic.ae/20231111/زلزال-بقوة-5-درجات-على-مقياس-ريختر-يضرب-قبالة-ساحل-كاليفورنيا-الأمريكية-1083030421.html
زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر يضرب قبالة سواحل كاليفورنيا
زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر يضرب قبالة سواحل كاليفورنيا
ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن زلزالا بقوة 5 درجات على مقياس ريختر وقع قبالة سواحل شمال كاليفورنيا في الولايات المتحدة. 11.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-11T04:24+0000
2023-11-11T04:24+0000
2023-11-11T04:56+0000
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موسكو - سبوتنيك. وبحسب الهيئة، تم تسجيل الزلزال في الساعة 03:15 بالتوقيت العالمي (06:15 بتوقيت موسكو)، وكان مركز الزلزال على بعد 167 كيلومترا جنوب غرب مدينة فيرنديل.وأكدت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع على عمق ثمانية كيلومترات.ولم ترِد معلومات عن سقوط ضحايا أو أضرار محتملة.
https://sputnikarabic.ae/20231106/رصد-12-هزة-أرضية-في-العراق-و11-في-إيران-خلال-أكتوبر-1082859152.html
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أخبار كاليفورنيا, زلزال, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار كاليفورنيا, زلزال, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر يضرب قبالة سواحل كاليفورنيا
04:24 GMT 11.11.2023 (تم التحديث: 04:56 GMT 11.11.2023) تابعنا عبر
ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن زلزالا بقوة 5 درجات على مقياس ريختر وقع قبالة سواحل شمال كاليفورنيا في الولايات المتحدة.
موسكو - سبوتنيك. وبحسب الهيئة، تم تسجيل الزلزال في الساعة 03:15 بالتوقيت العالمي (06:15 بتوقيت موسكو)، وكان مركز الزلزال على بعد 167 كيلومترا جنوب غرب مدينة فيرنديل.
وأكدت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع على عمق ثمانية كيلومترات
.
ولم ترِد معلومات عن سقوط ضحايا أو أضرار محتملة.