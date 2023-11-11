عربي
https://sputnikarabic.ae/20231111/زلزال-بقوة-5-درجات-على-مقياس-ريختر-يضرب-قبالة-ساحل-كاليفورنيا-الأمريكية-1083030421.html
زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر يضرب قبالة سواحل كاليفورنيا
زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر يضرب قبالة سواحل كاليفورنيا
ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن زلزالا بقوة 5 درجات على مقياس ريختر وقع قبالة سواحل شمال كاليفورنيا في الولايات المتحدة. 11.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-11T04:24+0000
2023-11-11T04:56+0000
أخبار كاليفورنيا
زلزال
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102642/73/1026427340_0:108:2193:1342_1920x0_80_0_0_88b30125e8ee65049e4c413c6d318978.jpg
موسكو - سبوتنيك. وبحسب الهيئة، تم تسجيل الزلزال في الساعة 03:15 بالتوقيت العالمي (06:15 بتوقيت موسكو)، وكان مركز الزلزال على بعد 167 كيلومترا جنوب غرب مدينة فيرنديل.وأكدت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع على عمق ثمانية كيلومترات.ولم ترِد معلومات عن سقوط ضحايا أو أضرار محتملة.
https://sputnikarabic.ae/20231106/رصد-12-هزة-أرضية-في-العراق-و11-في-إيران-خلال-أكتوبر-1082859152.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102642/73/1026427340_131:0:2063:1449_1920x0_80_0_0_44372d2d7e27e004aab2c732a507efe5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار كاليفورنيا, زلزال, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار كاليفورنيا, زلزال, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر يضرب قبالة سواحل كاليفورنيا

04:24 GMT 11.11.2023 (تم التحديث: 04:56 GMT 11.11.2023)
© AFP 2023 / Richter magnitude scaleمقياس ريختر
مقياس ريختر - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2023
© AFP 2023 / Richter magnitude scale
تابعنا عبرTelegramNabd
ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن زلزالا بقوة 5 درجات على مقياس ريختر وقع قبالة سواحل شمال كاليفورنيا في الولايات المتحدة.
موسكو - سبوتنيك. وبحسب الهيئة، تم تسجيل الزلزال في الساعة 03:15 بالتوقيت العالمي (06:15 بتوقيت موسكو)، وكان مركز الزلزال على بعد 167 كيلومترا جنوب غرب مدينة فيرنديل.
وأكدت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع على عمق ثمانية كيلومترات.
مقياس ريختر - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2023
رصد 12 هزة أرضية في العراق و11 في إيران خلال أكتوبر
6 نوفمبر, 09:08 GMT
ولم ترِد معلومات عن سقوط ضحايا أو أضرار محتملة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий ВС РФ стреляет из реактивного пехотного огнемета РПО-А Шмель во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:46 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تقصف محيط المستشفيات رغم تواجد دباباتها وسط غزة.. صور وفيديوأمس, 22:29 GMTБоевая работа 152-мм пушки 2А3б Гиацинт-Б на Краснолиманском направлении СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 15:12 GMTОбстрел зданий в палестинском городе Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. استمرار قصف غزة وهدنة يومية لمدة 4 ساعات.. صور وفيديوأمس, 13:54 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала