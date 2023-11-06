https://sputnikarabic.ae/20231106/رصد-12-هزة-أرضية-في-العراق-و11-في-إيران-خلال-أكتوبر-1082859152.html
رصد 12 هزة أرضية في العراق و11 في إيران خلال أكتوبر
رصد 12 هزة أرضية في العراق و11 في إيران خلال أكتوبر
أعلنت هيئة الأنواء الجوية العراقية، اليوم الاثنين، رصد 23 هزة أرضية، منها 12 داخل الأراضي العراقية، و11 هزة داخل إيران. 06.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-06T09:08+0000
2023-11-06T09:08+0000
2023-11-06T09:08+0000
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" بيانا أصدرته الهيئة، قالت فيه إن قسم الرصد الزلزالي لديها أصدر تقريرا شهريا يتعلق بالنشرة الزلزالية وخارطة النشاط الزلزالي في العراق والمناطق المجاورة لشهر أكتوبر/ تشرين الأول لعام 2023.وذكر البيان أن العدد الإجمالي للهزات الأرضية المسجلة في شبكة الرصد الزلزالي العراقية خلال شهر أكتوبر، بلغ 23 هزة أرضية، داخل العراق وإيران.وبحسب البيان، كانت قوة الهزات الزلزالية التي سُجلت متراوحة بين 4.4 و2.3 درجة، وكانت أعماقها البؤرية تتراوح بين 5 و35 كيلومترًا.كما أشار البيان إلى أن نشاط الهزات الأرضية تركز بشكل واضح داخل العراق في محافظة ديالى، وتحديدًا في قضاء بلد روز وخانقين، حيث تم تسجيل 5 هزات، وكان هناك 2 هزة في كل من محافظتي أربيل والسليمانية.وسُجلت هزة أرضية واحدة في كل من محافظات نينوى وكركوك ودهوك. وبالقرب من حدود العراق مع إيران، تم تسجيل 11 هزة داخل إيران في محافظات إيلام وكرمنشاه ولورستان.واختتم البيان بأن التقارير الأولية عن الهزات الزلزالية لم تشر إلى وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء هذا النشاط الزلزالي خلال الشهر الجاري.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار, إيران, أخبار إيران, زلزال
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار, إيران, أخبار إيران, زلزال
رصد 12 هزة أرضية في العراق و11 في إيران خلال أكتوبر
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أعلنت هيئة الأنواء الجوية العراقية، اليوم الاثنين، رصد 23 هزة أرضية، منها 12 داخل الأراضي العراقية، و11 هزة داخل إيران.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية
"واع" بيانا أصدرته الهيئة، قالت فيه إن قسم الرصد الزلزالي لديها أصدر تقريرا شهريا يتعلق بالنشرة الزلزالية وخارطة النشاط الزلزالي في العراق والمناطق المجاورة لشهر أكتوبر/ تشرين الأول لعام 2023.
وذكر البيان أن العدد الإجمالي للهزات الأرضية المسجلة في شبكة الرصد الزلزالي العراقية خلال شهر أكتوبر، بلغ 23 هزة أرضية، داخل العراق وإيران.
وبحسب البيان، كانت قوة الهزات الزلزالية التي سُجلت متراوحة بين 4.4 و2.3 درجة، وكانت أعماقها البؤرية تتراوح بين 5 و35 كيلومترًا.
كما أشار البيان إلى أن نشاط الهزات الأرضية تركز بشكل واضح داخل العراق في محافظة ديالى، وتحديدًا في قضاء بلد روز وخانقين، حيث تم تسجيل 5 هزات، وكان هناك 2 هزة في كل من محافظتي أربيل والسليمانية.
وسُجلت هزة أرضية واحدة في كل من محافظات نينوى وكركوك ودهوك. وبالقرب من حدود العراق مع إيران، تم تسجيل 11 هزة داخل إيران
في محافظات إيلام وكرمنشاه ولورستان.
واختتم البيان بأن التقارير الأولية عن الهزات الزلزالية لم تشر إلى وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء هذا النشاط الزلزالي خلال الشهر الجاري.