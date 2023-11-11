https://sputnikarabic.ae/20231111/عداؤون-من-32-دولة-يجوبون-شوارع-دمشق-من-أجل-السلام-في-سوريا-وفلسطين-1083055340.html

عداؤون من 32 دولة يجوبون شوارع دمشق من أجل السلام في سوريا وفلسطين

عداؤون من 32 دولة يجوبون شوارع دمشق من أجل السلام في سوريا وفلسطين

نظمت اللجنة الأولمبية السورية بالتعاون مع وزارة السياحة السورية، اليوم السبت، ماراثونا بلغ طول مساره 42.195 كم، وكانت نقطة البداية من أمام فندق "داما روز"، ثم... 11.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-11T17:48+0000

2023-11-11T17:48+0000

2023-11-11T17:48+0000

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قبل شروق الشمس في سماء العاصمة السورية دمشق، انطلق 150 متسابقا من 32 دولة، نصفهم من جنسيات عربية وأجنبية، في سباق ماراثون "دمشق الدولي" الذي ينادون من خلاله بإحلال السلام لشعوب المنطقة.ولفت المدير التنفيذي للجنة الأولمبية السورية، عمر عاشور، في تصريح لـ "سبوتنيك" إلى الجهود التي بذلت لإنجاح النسخة الثانية من الماراثون، مشيرا إلى أن الشعب السوري يصر على الحياة، وهو محب للسلام ويطالب بكسر الحصار الاقتصادي عليه.وأوضح المدير التنفيذي للجنة الأولمبية السورية، أن العدائين الأجانب المشاركين جاؤوا من روسيا ودول في أمريكا اللاتينية والصين واليابان وبولندا وإيطاليا وفرنسا وإيرلندا وبريطانيا وإيران وجنوب أفريقيا ونيجيريا.أكد معاون وزير السياحة السوري، نضال ماشفج، أن الرياضة والسياحة من أكثر الوسائل التي يتم بها كسر الحصار على سوريا وإحلال السلام للشعوب، مضيفا: "اليوم، أثبتت مشاركة 32 دولة في ماراثون دمشق أن سوريا تنبض بالحياة وستعود إلى مكانتها السياحية في المنطقة".وعبّر عدد من العدائين عن تطلعهم إلى إحلال السلام من أجل شعوب المنطقة.بدورها، تحدثت لاعبة منتخب سوريا لألعاب القوى، فاطمة ريافي، في تصريح لـ "سبوتنيك": "شاركت بالمارثون وكان من اللافت الحضور والمشاركة الخارجية على الرغم من الظروف الصعبة"، مبينة أهمية هذه الفعاليات لتبادل الخبرات والثقافات بين البلدان.وفي سباق الـ 10 كيلومترات، حل في المركز الأول في فئة الرجال سليمان العاصي، تلاه محمد نمر، ثم أنس سويدان، وجميعهم من سوريا، وفي فئة السيدات فازت في المركز الأول جولي فياض، ثم حلا عاصي وفاطمة ريا وجميعهن من سوريا.وفي سباق /42/ كم، حل في المركز الأول في فئة الرجال يوشي ني من الصين والمركز الثاني سامر السمير من سوريا والمركز الثالث علي علي من سوريا، وفي فئة السيدات حلت في المركز الأول مجدولين سكونيكا من بولندا والمركز الثاني يوري سوزوكي من اليابان والمركز الثالث ديانا بيزيرا من البرازيل.وفي سباق /21/ كم في فئة الرجال، حل في المركز الأول قتيبة قناة من سوريا والمركز الثاني عبد الغني بكورة من سوريا والمركز الثالث عبد الجليل أبو سمرة من سوريا، وفي فئة السيدات حلت في المركز الأول رقية محمود من سوريا والمركز الثاني لوسي جوبي من بريطانيا والمركز الثالث كانن بباجت من هولندا.

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أخبار سوريا اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, السلام, العالم العربي