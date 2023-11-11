https://sputnikarabic.ae/20231111/مئات-الإسرائيليين-يتظاهرون-أمام-منزل-نتنياهو-مطالبين-باستقالته-فيديو-1083057396.html

مئات الإسرائيليين يتظاهرون أمام منزل نتنياهو مطالبين باستقالته... فيديو

مئات الإسرائيليين يتظاهرون أمام منزل نتنياهو مطالبين باستقالته... فيديو

تظاهر مئات الإسرائيليين، مساء اليوم السبت، أمام منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وطالبوه بتقديم استقالته. 11.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-11T19:38+0000

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وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن المئات تظاهروا أمام منزل نتنياهو في مدينة قيسارية جنوب حيفا (شمال)، مطالبين باستقالته.وعلقوا لافتات ضخمة أمام المنزل، كتب عليها، من بين أمور أخرى: "ارحل الآن" و"كيف لم تعرف شيئا؟"، في إشارة لهجوم حركة "حماس" على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.كما علق المتظاهرون صور الأسرى والمختطفين في غزة أمام منزل نتنياهو مطالبين بإطلاق سراحهم.ودعا أحد المتظاهرين، ويدعى أهارون ديفيد، نتنياهو إلى الاستقالة وقال: "لقد تحمل الكثيرون المسؤولية بالفعل واعترفوا بالخطأ الاستخباراتي، ويواصل بيبي (نتنياهو) قيادة الحرب. هل هذا منطقي؟ لن نهدأ حتى يغادر".وقالت إيلانا ليفي، وهي متظاهرة أخرى: "بيبي بيبي، لم أكن أعرف، لم أسمع.. أظهر المسؤولية الشخصية لمرة واحدة واتركنا بالفعل".في المقابل، وصل العشرات من اليهود المتشددين إلى مكان التظاهرة، ومعهم مكبرات الصوت، وبدأوا في تشغيل الموسيقى. وتدخلت قوة كبيرة من الشرطة الإسرائيلية وفصلت بين الجانبين.وحتى الآن، يرفض نتنياهو، الذي يقود حكومة من أقصى اليمين المتطرف، الاعتراف بمسؤوليته عن هجوم "حماس"، مكتفيا بإبداء استعداده لتشكيل لجان تحقيق بعد انتهاء الحرب، التي يقول مراقبون في إسرائيل، إنها ستنهي مستقبله السياسي.ولليوم الـ 36 تشن إسرائيل بدعم أمريكي وغربي هجوما بريا وجويا مدمرا على قطاع غزة بعد أن عبر عناصر من حركة "حماس" قطاع غزة إلى المستوطنات الإسرائيلية المجاورة في 7 أكتوبر، ما أسفر عن مقتل 1400 شخص واحتجاز نحو 240 آخرين كأسرى.

https://sputnikarabic.ae/20231111/آلاف-الإسرائيليين-يتظاهرون-في-تل-أبيب-للمطالبة-بإطلاق-سراح-الأسرى-لدى-حماس-1083056935.html

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