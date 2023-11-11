https://sputnikarabic.ae/20231111/مقتل-مدنيين-اثنين-في-قصف-أوكراني-على-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1083063447.html
مقتل مدنيين اثنين في قصف أوكراني على جمهورية دونيتسك الشعبية
مقتل مدنيين اثنين في قصف أوكراني على جمهورية دونيتسك الشعبية
أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، ليل السبت/الأحد، أن القوات الأوكرانية... 11.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-11T23:47+0000
2023-11-11T23:47+0000
2023-11-11T23:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
قصف مدفعي
القوات الأوكرانية
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليغرام"، أنه "خلال الـ24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 36 واقعة قصف من قبل القوات الأوكرانية".وتابع البيان، أن مناطق 4 بلدات للجمهورية تعرضت للقصف هي: غورلوفكا، منطقة ياسينوفاتسكايا ودونيتسك وتيلمانوفو.وبحسب بيان المكتب التمثيلي وردت معلومات خلال اليوم الماضي عن مقتل مدنيين اثنين في منطقة كيروفسكي في دونيتسك، ومنطقة نيكيتوفسكي في غورلوفكا .يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 26 عملية قصف مدفعي من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20231111/الدفاعات-الروسية-تسقط-مقاتلة-أوكرانية-من-طراز-ميغ-29--عاجل-1083040151.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, قصف مدفعي, القوات الأوكرانية
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, قصف مدفعي, القوات الأوكرانية
مقتل مدنيين اثنين في قصف أوكراني على جمهورية دونيتسك الشعبية
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أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، ليل السبت/الأحد، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 36 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت ما مجموعه 126 مقذوفا مختلفة العيارات.
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليغرام"، أنه "خلال الـ24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 36 واقعة قصف من قبل القوات الأوكرانية".
وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 126 مقذوفا من عيارات مختلفة.
وتابع البيان، أن مناطق 4 بلدات للجمهورية تعرضت للقصف هي: غورلوفكا، منطقة ياسينوفاتسكايا ودونيتسك وتيلمانوفو.
وبحسب بيان المكتب التمثيلي وردت معلومات خلال اليوم الماضي عن مقتل مدنيين اثنين في منطقة كيروفسكي في دونيتسك، ومنطقة نيكيتوفسكي في غورلوفكا .
يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 26 عملية قصف مدفعي من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.