عربي
أردوغان: قطاع غزة يشبه "جهنم" ويجب محاسبة إسرائيل على جرائمها ضد الإنسانية
https://sputnikarabic.ae/20231111/ملك-الأردن-يؤكد-تعرض-الفلسطينيين-للظلم-منذ-سبعة-عقود--عاجل-1083042004.html
ملك الأردن يؤكد تعرض الفلسطينيين للظلم منذ سبعة عقود
ملك الأردن يؤكد تعرض الفلسطينيين للظلم منذ سبعة عقود
أكد العاهل الأردني عبد الله الثاني، في خطابه في القمة العربية الإسلامية، اليوم السبت، تعرض الشعب الفلسطيني لظلم كبير وقديم بدأ منذ أكثر من سبعين عاما، والذي... 11.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-11T11:56+0000
2023-11-11T12:25+0000
العالم العربي
العدوان الإسرائيلي على غزة
طوفان الأقصى
جامعة الدول العربية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/15/1082280619_0:0:1777:1000_1920x0_80_0_0_ae77863ea9da7d2eecdd9fd807a7f8a1.jpg
وأوضح الملك في مستهل حديثه: "نجتمع اليوم من أجل ‎غزة وأهلها، وهم يتعرضون للقتل والتدمير في حرب بشعة يجب أن تتوقف فورا"، مضيفا: "هذا لم يبدأ قبل شهر، بل هو امتداد لأكثر من سبعة عقود، سادت فيها عقلية القلعة وجدران العزل والاعتداء على المقدسات والحقوق".وأضاف الملك: "سيواصل الأردن القيام بواجبه في إرسال المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين بكل الوسائل الممكنة".وتشهد الرياض انعقاد القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، بحضور رؤساء وقادة من الدول العربية والإسلامية، بهدف مناقشة العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة ووضع حد له.وحضر القمة قادة عرب على رأسهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس السوري بشار الأسد، والرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، بالإضافة إلى قادة من دول إسلامية، على رأسهم، الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.
https://sputnikarabic.ae/20231111/إعلام-الرئيس-التونسي-لن-يحضر-القمة-العربية-والإسلامية-في-السعودية-1083041669.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/15/1082280619_198:0:1777:1184_1920x0_80_0_0_1846a59482e08e95b352e9cceae23055.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, جامعة الدول العربية
العالم العربي, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, جامعة الدول العربية

ملك الأردن يؤكد تعرض الفلسطينيين للظلم منذ سبعة عقود

11:56 GMT 11.11.2023 (تم التحديث: 12:25 GMT 11.11.2023)
© AFP 2023 / KHALED DESOUKIالعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، في "قمة القاهرة للسلام"، بالعاصمة الإدارية، القاهرة، 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2023
العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، في قمة القاهرة للسلام، بالعاصمة الإدارية، القاهرة، 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2023
© AFP 2023 / KHALED DESOUKI
تابعنا عبرTelegramNabd
أكد العاهل الأردني عبد الله الثاني، في خطابه في القمة العربية الإسلامية، اليوم السبت، تعرض الشعب الفلسطيني لظلم كبير وقديم بدأ منذ أكثر من سبعين عاما، والذي غالبية ضحاياه هم المدنيون الأبرياء.
وأوضح الملك في مستهل حديثه: "نجتمع اليوم من أجل ‎غزة وأهلها، وهم يتعرضون للقتل والتدمير في حرب بشعة يجب أن تتوقف فورا"، مضيفا: "هذا لم يبدأ قبل شهر، بل هو امتداد لأكثر من سبعة عقود، سادت فيها عقلية القلعة وجدران العزل والاعتداء على المقدسات والحقوق".
وأضاف الملك: "سيواصل الأردن القيام بواجبه في إرسال المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين بكل الوسائل الممكنة".
وأشار الملك إلى أن بديل السلام هو التطرف والكراهية والمزيد من المآسي.
الرئيس التونسي، قيس سعيد - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2023
إعلام: الرئيس التونسي لن يحضر القمة العربية والإسلامية في السعودية
11:54 GMT
وتشهد الرياض انعقاد القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، بحضور رؤساء وقادة من الدول العربية والإسلامية، بهدف مناقشة العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة ووضع حد له.
وحضر القمة قادة عرب على رأسهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس السوري بشار الأسد، والرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، بالإضافة إلى قادة من دول إسلامية، على رأسهم، الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий ВС РФ стреляет из реактивного пехотного огнемета РПО-А Шмель во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:49 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تقصف محيط المستشفيات.. وانهيار الوضع الصحي بغزة.. صور وفيديوأمس, 22:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала