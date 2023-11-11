https://sputnikarabic.ae/20231111/ملك-الأردن-يؤكد-تعرض-الفلسطينيين-للظلم-منذ-سبعة-عقود--عاجل-1083042004.html
ملك الأردن يؤكد تعرض الفلسطينيين للظلم منذ سبعة عقود
ملك الأردن يؤكد تعرض الفلسطينيين للظلم منذ سبعة عقود
أكد العاهل الأردني عبد الله الثاني، في خطابه في القمة العربية الإسلامية، اليوم السبت، تعرض الشعب الفلسطيني لظلم كبير وقديم بدأ منذ أكثر من سبعين عاما، والذي... 11.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-11T11:56+0000
2023-11-11T11:56+0000
2023-11-11T12:25+0000
العالم العربي
العدوان الإسرائيلي على غزة
طوفان الأقصى
جامعة الدول العربية
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وأوضح الملك في مستهل حديثه: "نجتمع اليوم من أجل غزة وأهلها، وهم يتعرضون للقتل والتدمير في حرب بشعة يجب أن تتوقف فورا"، مضيفا: "هذا لم يبدأ قبل شهر، بل هو امتداد لأكثر من سبعة عقود، سادت فيها عقلية القلعة وجدران العزل والاعتداء على المقدسات والحقوق".وأضاف الملك: "سيواصل الأردن القيام بواجبه في إرسال المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين بكل الوسائل الممكنة".وتشهد الرياض انعقاد القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، بحضور رؤساء وقادة من الدول العربية والإسلامية، بهدف مناقشة العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة ووضع حد له.وحضر القمة قادة عرب على رأسهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس السوري بشار الأسد، والرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، بالإضافة إلى قادة من دول إسلامية، على رأسهم، الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.
https://sputnikarabic.ae/20231111/إعلام-الرئيس-التونسي-لن-يحضر-القمة-العربية-والإسلامية-في-السعودية-1083041669.html
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العالم العربي, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, جامعة الدول العربية
العالم العربي, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, جامعة الدول العربية
ملك الأردن يؤكد تعرض الفلسطينيين للظلم منذ سبعة عقود
11:56 GMT 11.11.2023 (تم التحديث: 12:25 GMT 11.11.2023) تابعنا عبر
أكد العاهل الأردني عبد الله الثاني، في خطابه في القمة العربية الإسلامية، اليوم السبت، تعرض الشعب الفلسطيني لظلم كبير وقديم بدأ منذ أكثر من سبعين عاما، والذي غالبية ضحاياه هم المدنيون الأبرياء.
وأوضح الملك في مستهل حديثه: "نجتمع اليوم من أجل غزة وأهلها، وهم يتعرضون للقتل والتدمير في حرب بشعة يجب أن تتوقف فورا"، مضيفا: "هذا لم يبدأ قبل شهر، بل هو امتداد لأكثر من سبعة عقود، سادت فيها عقلية القلعة وجدران العزل والاعتداء على المقدسات والحقوق".
وأضاف الملك: "سيواصل الأردن القيام بواجبه في إرسال المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين بكل الوسائل الممكنة".
وأشار الملك إلى أن بديل السلام هو التطرف والكراهية والمزيد من المآسي.
وتشهد الرياض انعقاد القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية
، بحضور رؤساء وقادة من الدول العربية والإسلامية، بهدف مناقشة العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة ووضع حد له.
وحضر القمة قادة عرب على رأسهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس السوري بشار الأسد، والرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، بالإضافة إلى قادة من دول إسلامية، على رأسهم، الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.