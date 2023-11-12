https://sputnikarabic.ae/20231112/ارتفاع-حصيلة-ضحايا-القصف-الإسرائيلي-على-غزة-لتتجاوز-11-ألف-قتيل-وأكثر-من-28-ألف-إصابة-1083090020.html
ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة لتتجاوز 11 ألف قتيل وأكثر من 28 ألف إصابة
ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة لتتجاوز 11 ألف قتيل وأكثر من 28 ألف إصابة
أعلن المتحدث باسم المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الأحد، أن حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة ارتفعت إلى 11180 قتيلا و28200 مصابا. 12.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-12T17:13+0000
2023-11-12T17:13+0000
2023-11-12T17:13+0000
أخبار فلسطين اليوم
اسرائيل
طوفان الأقصى
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القدس - سبوتنيك. وقال المتحدث الإعلامي، خلال مؤتمر صحفي: "عدد الشهداء في غزة بلغ 11180 بينهم 4609 أطفال، وبلغ عدد المصابين 28 ألفا و200 شخص، 70 % منهم من النساء والأطفال".وأضاف أن "22 مستشفى و49 مركزا صحيا توقفت عن العمل في غزة".وأكد أن "الاحتلال الإسرائيلي استهدف قسم العناية المركزة في مجمع "الشفاء" الطبي ومبنى الجراحة وقسم الولادة".ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
https://sputnikarabic.ae/20231112/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-إطلاق-15-قذيفة-من-لبنان-وإصابة-7-من-جنوده--1083085126.html
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أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل, طوفان الأقصى
أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل, طوفان الأقصى
ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة لتتجاوز 11 ألف قتيل وأكثر من 28 ألف إصابة
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أعلن المتحدث باسم المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الأحد، أن حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة ارتفعت إلى 11180 قتيلا و28200 مصابا.
القدس - سبوتنيك. وقال المتحدث الإعلامي، خلال مؤتمر صحفي: "عدد الشهداء في غزة بلغ 11180 بينهم 4609 أطفال، وبلغ عدد المصابين 28 ألفا و200 شخص، 70 % منهم من النساء والأطفال".
وأضاف أن "22 مستشفى و49 مركزا صحيا توقفت عن العمل في غزة".
وأكد أن "الاحتلال الإسرائيلي استهدف قسم العناية المركزة في مجمع "الشفاء" الطبي ومبنى الجراحة وقسم الولادة".
ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.