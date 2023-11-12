https://sputnikarabic.ae/20231112/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-إطلاق-15-قذيفة-من-لبنان-وإصابة-7-من-جنوده--1083085126.html
الجيش الإسرائيلي يعلن إطلاق 15 قذيفة من لبنان وإصابة 7 من جنوده
الجيش الإسرائيلي يعلن إطلاق 15 قذيفة من لبنان وإصابة 7 من جنوده
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، "إصابة 7 من جنوده إثر قصف استهدف موقع المنارة على الحدود مع لبنان". 12.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-12T16:13+0000
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وذكر الجيش الإسرائيلي، في بيان له، أنه تم نقل المصابين لتلقي العلاج الطبي"، منوهًا بأنه "تم رصد في الساعة الأخيرة إطلاق نحو 15 قذيفة من لبنان نحو إسرائيل حيث اعترضت الدفاعات الجوية أربعة منها".وأكد البيان أن "قوات جيش الدفاع تقوم بقصف مصادر إطلاق النار داخل لبنان بالمدفعية".وأعلن "حزب الله" اللبناني، في وقت سابق اليوم، توجيه 3 ضربات إلى مواقع عسكرية إسرائيلية، خلال مدة لا تتجاوز ربع ساعة، بدأت من الساعة 14:15 حتى الساعة 14:30.يأتي ذلك بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي، مهاجمته لأهداف في الجنوب اللبناني، بعد استهداف بصواريخ موجهة مستوطنين إسرائيليين وإصابة 6 منهم بإصابات خطيرة.وذكرت صحيفة "معاريف"، مساء اليوم الأحد، أن الجيش الإسرائيلي هاجم أهدافا في الجنوب اللبناني، بدعوى أنها تأتي ردا على إطلاق صواريخ مضادة للدروع في وقت سابق من اليوم، على بلدة "دوفيف" الواقعة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية المشتركة.ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
https://sputnikarabic.ae/20231112/وزير-الشؤون-الاجتماعية-اللبناني-لـسبوتنيك-إسرائيل-تشن-حرب-استنزاف-على-جنوب-لبنان-1083079367.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, أخبار حزب الله, طوفان الأقصى, أخبار العالم الآن, العالم العربي, العالم
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, أخبار حزب الله, طوفان الأقصى, أخبار العالم الآن, العالم العربي, العالم
الجيش الإسرائيلي يعلن إطلاق 15 قذيفة من لبنان وإصابة 7 من جنوده
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، "إصابة 7 من جنوده إثر قصف استهدف موقع المنارة على الحدود مع لبنان".
وذكر الجيش الإسرائيلي، في بيان له، أنه تم نقل المصابين لتلقي العلاج الطبي"، منوهًا بأنه "تم رصد في الساعة الأخيرة إطلاق نحو 15 قذيفة من لبنان نحو إسرائيل حيث اعترضت الدفاعات الجوية أربعة منها".
وأكد البيان أن "قوات جيش الدفاع تقوم بقصف مصادر إطلاق النار داخل لبنان بالمدفعية".
وأعلن "حزب الله" اللبناني، في وقت سابق اليوم، توجيه 3 ضربات إلى مواقع عسكرية إسرائيلية
، خلال مدة لا تتجاوز ربع ساعة، بدأت من الساعة 14:15 حتى الساعة 14:30.
يأتي ذلك بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي، مهاجمته لأهداف في الجنوب اللبناني
، بعد استهداف بصواريخ موجهة مستوطنين إسرائيليين وإصابة 6 منهم بإصابات خطيرة.
وذكرت صحيفة "معاريف"، مساء اليوم الأحد، أن الجيش الإسرائيلي هاجم أهدافا في الجنوب اللبناني، بدعوى أنها تأتي ردا على إطلاق صواريخ مضادة للدروع في وقت سابق من اليوم، على بلدة "دوفيف" الواقعة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية المشتركة.
ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس"
الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.