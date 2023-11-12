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الأمم المتحدة: ثلث وفيات العالم بمرض سرطان الجلد سببها العمل في الهواء الطلق
الأمم المتحدة: ثلث وفيات العالم بمرض سرطان الجلد سببها العمل في الهواء الطلق
كشفت منظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية في تقرير لها أن الأشعة فوق البنفسجية تسببت في نحو 19 ألف حالة وفاة بسبب سرطان الجلد غير الميلانيني في جميع أنحاء... 12.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-12T10:56+0000
2023-11-12T10:56+0000
العالم
علوم
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ولفت التقرير الصادر عن الأمم المتحدة أن أكثرية حالات الوفاة المرتبطة بالعمل، مضيفةً أن حالة واحدة من كل ثلاث حالات من هذا النوع تتعرض للسرطان بسبب التعرض للإشعاع الشمسي خلال العمل في الهواء الطلق.وأضاف البيان أن الوفيات المرتبطة بالعمل الناجمة عن سرطان الجلد غير الميلانيني تضاعفت بسبب التعرض للأشعة فوق البنفسجية بين عامي 2000 و2019.وأشار خبراء من منظمة العمل والصحة الدوليتين أن تغير المناخ والتغيرات الطارئة على قطاعي الزراعة والبناء تعد من العوامل المحتملة لتضاعف هذه الحالات، داعيةً كذلك إلى حماية العمال من الأشعة فوق البنفسجية منذ سن مبكرة، على سبيل المثال بارتداء أغطية رأس واسعة الحواف وأكمام طويلة وسراويل وواقي من الشمس.وبدوره، اعتبر المدير العام لمنظمة العمل الدولية، جيلبرت هونغبو، أن البيئة الآمنة والصحية هي حق أساسي من حقوق العمل، مضيفًا أنه يمكن منع الوفيات الناجمة عن السرطان بطريقة فعالة من حيث التكلفة.وأشار التقرير الأممي إلى أن إعادة جدولة نوبات العمل بحيث لا تقع خلال الوقت الذي تكون فيه الشمس في أعلى مستوياتها.
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العالم, علوم
العالم, علوم

الأمم المتحدة: ثلث وفيات العالم بمرض سرطان الجلد سببها العمل في الهواء الطلق

10:56 GMT 12.11.2023
© AP Photo / Ng Han Guanعمال بناء خلال وقت الاستراحة في بكين، الصين 6 أبريل/ نيسان 2017
عمال بناء خلال وقت الاستراحة في بكين، الصين 6 أبريل/ نيسان 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2023
© AP Photo / Ng Han Guan
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كشفت منظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية في تقرير لها أن الأشعة فوق البنفسجية تسببت في نحو 19 ألف حالة وفاة بسبب سرطان الجلد غير الميلانيني في جميع أنحاء العالم كل عام.
ولفت التقرير الصادر عن الأمم المتحدة أن أكثرية حالات الوفاة المرتبطة بالعمل، مضيفةً أن حالة واحدة من كل ثلاث حالات من هذا النوع تتعرض للسرطان بسبب التعرض للإشعاع الشمسي خلال العمل في الهواء الطلق.
وأضاف البيان أن الوفيات المرتبطة بالعمل الناجمة عن سرطان الجلد غير الميلانيني تضاعفت بسبب التعرض للأشعة فوق البنفسجية بين عامي 2000 و2019.
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وأشار خبراء من منظمة العمل والصحة الدوليتين أن تغير المناخ والتغيرات الطارئة على قطاعي الزراعة والبناء تعد من العوامل المحتملة لتضاعف هذه الحالات، داعيةً كذلك إلى حماية العمال من الأشعة فوق البنفسجية منذ سن مبكرة، على سبيل المثال بارتداء أغطية رأس واسعة الحواف وأكمام طويلة وسراويل وواقي من الشمس.
وبدوره، اعتبر المدير العام لمنظمة العمل الدولية، جيلبرت هونغبو، أن البيئة الآمنة والصحية هي حق أساسي من حقوق العمل، مضيفًا أنه يمكن منع الوفيات الناجمة عن السرطان بطريقة فعالة من حيث التكلفة.
وأشار التقرير الأممي إلى أن إعادة جدولة نوبات العمل بحيث لا تقع خلال الوقت الذي تكون فيه الشمس في أعلى مستوياتها.
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