https://sputnikarabic.ae/20231112/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-قصف-بنى-تحتية-في-سوريا-ردا-على-هجمات-باتجاه-الجولان-1083064097.html
الجيش الإسرائيلي يعلن قصف بنى تحتية في سوريا ردا على هجمات باتجاه الجولان
الجيش الإسرائيلي يعلن قصف بنى تحتية في سوريا ردا على هجمات باتجاه الجولان
أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، أنه قصف بنى تحتية وصفها بالإرهابية في سوريا. 12.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-12T02:13+0000
2023-11-12T02:13+0000
2023-11-12T02:13+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال الجيش في بيان عبر قناته على تطبيق "تيليغرام"، وكان آخر هجوم إسرائيلي على الأراضي يوم الأربعاء الماضي، حيث أفاد مراسل "سبوتنيك"، بأن الجيش السوري تصدى لعدوان جوي إسرائيلي على ريفي السويداء ودمشق، ما أدى لوقوع بعض الخسائر المادية".والشهر الماضي، قصف سلاح الجو الإسرائيلي مطار حلب الدولي في سوريا، 4 مرات ما تسبب في خروجه عن الخدمة.وتتهم إسرائيل، إيران بمحاولة فتح جبهة حرب ثانية، من خلال نشر أسلحة في سوريا أو عبرها.ويشار إلى أن سوريا كانت قد حذرت، في وقت سابق، من تكرار الهجمات الإسرائيلية على أراضيها، مشيرة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تصاعد العنف في المنطقة بشكل يصعب السيطرة عليه.وأكدت وزارة الخارجية السورية، أن "استمرار إسرائيل في اعتداءاتها يشير إلى فشلها وتصاعد الهستيريا التي تعاني منها، بسبب صمود سوريا أمام جميع محاولات إسرائيل والقوى الإرهابية لإضعافها وتحويلها عن موقفها الداعم للشعب الفلسطيني وجهوده في تحرير أرضه، وإصرار سوريا على استعادة الجولان السوري المحتل".
https://sputnikarabic.ae/20231111/تغطية-مباشرة-لـطوفان-الأقصى-إسرائيل-تواصل-القصف-العنيف-رغم-القمة-العربية-والإسلامية-صور-وفيديو-1083062912.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم, قصف, الجولان
أخبار سوريا اليوم, العالم, قصف, الجولان
الجيش الإسرائيلي يعلن قصف بنى تحتية في سوريا ردا على هجمات باتجاه الجولان
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أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، أنه قصف بنى تحتية وصفها بالإرهابية في سوريا.
موسكو - سبوتنيك. وقال الجيش في بيان عبر قناته على تطبيق "تيليغرام"،
"إن طائراته المقاتلة استهدفت قبل قليل بنية تحتية إرهابية في سوريا ردا على هجوم باتجاه هضبة الجولان أمس (السبت)".
وكان آخر هجوم إسرائيلي على الأراضي يوم الأربعاء الماضي، حيث أفاد مراسل "سبوتنيك"، بأن الجيش السوري تصدى لعدوان جوي إسرائيلي على ريفي السويداء ودمشق، ما أدى لوقوع بعض الخسائر المادية".
والشهر الماضي، قصف سلاح الجو الإسرائيلي مطار حلب الدولي في سوريا، 4 مرات ما تسبب في خروجه عن الخدمة.
وتتهم إسرائيل، إيران بمحاولة فتح جبهة حرب ثانية، من خلال نشر أسلحة في سوريا أو عبرها.
ويشار إلى أن سوريا كانت قد حذرت، في وقت سابق، من تكرار الهجمات الإسرائيلية على أراضيها
، مشيرة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تصاعد العنف في المنطقة بشكل يصعب السيطرة عليه.
وأكدت وزارة الخارجية السورية، أن "استمرار إسرائيل في اعتداءاتها يشير إلى فشلها وتصاعد الهستيريا التي تعاني منها، بسبب صمود سوريا أمام جميع محاولات إسرائيل والقوى الإرهابية لإضعافها وتحويلها عن موقفها الداعم للشعب الفلسطيني وجهوده في تحرير أرضه، وإصرار سوريا على استعادة الجولان السوري المحتل".