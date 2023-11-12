https://sputnikarabic.ae/20231112/الدفاع-القوات-الروسية-تلحق-دمارا-هائلا-بالجيش-الأوكراني-وتحيد-50-عسكريا-على-محور-كوبيانسك-1083064300.html
الدفاع: القوات الروسية تلحق دمارا هائلا بالجيش الأوكراني وتحيد 50 عسكريا على محور كوبيانسك
الدفاع: القوات الروسية تلحق دمارا هائلا بالجيش الأوكراني وتحيد 50 عسكريا على محور كوبيانسك
صرح رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات" الغرب" الروسية، سيرغي زيبينسكي، اليوم الأحد، بأن القوات الروسية دمرت 4 أطقم مدفعية للقوات الأوكرانية على محور كوبيانسك. 12.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-12T03:23+0000
2023-11-12T03:23+0000
2023-11-12T03:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
القوات الأوكرانية
القوات الروسية
مقتل عسكريين
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موسكو - سبوتنيك. وقال زيبينسكي في حديث لوكالة "سبوتنيك"، "خلال سجال مدفعي دمر جنود تجمع قوات "الغرب" مدفعًا بولنديًا ذاتي الدفع من عيار 155 ملم من نوع " كراب" ومدفعًا من عيار 122 ملم طراز " 2 أس1 "غوفزديكا ومدفع هاوتزر "دي - 30" وأربعة أطقم مدفعية في مناطق بيشاني وبتروبافلوفكا وستيبوفا نوفوسيلوفكا وكيسلوفكا".ووفقا له، شنت أطقم الطائرات العملياتية التكتيكية هجمات صاروخية وقنابل على نقطة انتشار مؤقتة للواء الميكانيكي الرابع عشر في منطقة بتروبافلوفكا.كما قامت أطقم منظومات قاذفات اللهب الثقيلة بضرب تجمعات للقوة البشرية للواء الميكانيكي 32 في منطقة زاغورويكوفكي، وفقا لزيبينسكي.كما أشار رئيس المركز الصحفي إلى أنه خلال الأعمال القتالية على محور كوبيانسك، صدت وحدات التجمع هجمات مضادة نفذتها مجموعات هجومية من الألوية الآلية 54 و67 للعدو في مناطق بلدات سينكوفكا وزاجورويكوفكا.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ أكثر من عام ونصف، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بوقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحاً أن هدف روسيا من العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، على يد نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20231111/مقتل-مدنيين-اثنين-في-قصف-أوكراني-على-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1083063447.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, القوات الأوكرانية, القوات الروسية, مقتل عسكريين
روسيا, القوات الأوكرانية, القوات الروسية, مقتل عسكريين
الدفاع: القوات الروسية تلحق دمارا هائلا بالجيش الأوكراني وتحيد 50 عسكريا على محور كوبيانسك
03:23 GMT 12.11.2023 (تم التحديث: 03:29 GMT 12.11.2023) تابعنا عبر
صرح رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات" الغرب" الروسية، سيرغي زيبينسكي، اليوم الأحد، بأن القوات الروسية دمرت 4 أطقم مدفعية للقوات الأوكرانية على محور كوبيانسك.
موسكو - سبوتنيك. وقال زيبينسكي في حديث لوكالة "سبوتنيك"، "خلال سجال مدفعي دمر جنود تجمع قوات "الغرب" مدفعًا بولنديًا ذاتي الدفع من عيار 155 ملم من نوع " كراب" ومدفعًا من عيار 122 ملم طراز " 2 أس1 "غوفزديكا ومدفع هاوتزر "دي - 30" وأربعة أطقم مدفعية في مناطق بيشاني وبتروبافلوفكا وستيبوفا نوفوسيلوفكا وكيسلوفكا".
وأضاف، بأن" خسائر العدو بلغت حوالي 50 عسكريا
ومركبة مشاة قتالية من طراز برادلي، وناقلة جند مدرعة من نوع "إم 113" وثلاث طائرات بدون طيار".
ووفقا له، شنت أطقم الطائرات العملياتية التكتيكية هجمات صاروخية وقنابل على نقطة انتشار مؤقتة للواء الميكانيكي الرابع عشر في منطقة بتروبافلوفكا.
كما قامت أطقم منظومات قاذفات اللهب الثقيلة بضرب تجمعات للقوة البشرية للواء الميكانيكي 32 في منطقة زاغورويكوفكي، وفقا لزيبينسكي.
كما أشار رئيس المركز الصحفي إلى أنه خلال الأعمال القتالية على محور كوبيانسك، صدت وحدات التجمع هجمات مضادة نفذتها مجموعات هجومية من الألوية الآلية 54 و67 للعدو في مناطق بلدات سينكوفكا وزاجورويكوفكا.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ أكثر من عام ونصف، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بوقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحاً أن هدف روسيا من العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، على يد نظام كييف.