https://sputnikarabic.ae/20231112/المصالحة-الروسي-طائرات-التحالف-الأمريكية-خرقت-بروتوكولات-تفادي-التصادم-في-سوريا-4-مرات-1083063978.html

المصالحة الروسي: طائرات التحالف الأمريكية خرقت بروتوكولات تفادي التصادم في سوريا 4 مرات

المصالحة الروسي: طائرات التحالف الأمريكية خرقت بروتوكولات تفادي التصادم في سوريا 4 مرات

أكد مركز المصالحة الروسي، أن طائرات ما يسمى بالتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة انتهكت بروتوكولات تفادي التصادم 4 مرات في سوريا خلال اليوم الماضي. 12.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-12T01:42+0000

2023-11-12T01:42+0000

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روسيا

مركز المصالحة الروسي

أخبار التحالف الدولي

أخبار سوريا اليوم

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موسكو - سبوتنيك. وقال نائب رئيس المركز، فاديم كوليت، في إفادة صحفية مساء أمس السبت، إنه "خلال اليوم الماضي، تم تسجيل 4 حالات انتهاك لبروتوكولات تفادي التصادم من قبل "التحالف الدولي".وأضاف فاديم كوليت، أن الخرق جاء بسبب بسبب رحلات جوية لطائرات مسيّرة لم يتم تنسيقها مع الجانب الروسي.وأشار إلى أنه في سماء مدينة التنف، التي تمر عبرها الخطوط الجوية الدولية، تم تسجيل 8 انتهاكات للمجال الجوي السوري من قبل زوجين مقاتلات "إف-15" وزوجين من مقاتلات "إف-16".

https://sputnikarabic.ae/20231110/الجيش-السوري-يقضي-على-القائد-الميداني-في-جبهة-النصرة-الذي-شارك-بعمليات-قصف-اللاذقية-1083027666.html

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