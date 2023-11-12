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https://sputnikarabic.ae/20231112/المصالحة-الروسي-طائرات-التحالف-الأمريكية-خرقت-بروتوكولات-تفادي-التصادم-في-سوريا-4-مرات-1083063978.html
المصالحة الروسي: طائرات التحالف الأمريكية خرقت بروتوكولات تفادي التصادم في سوريا 4 مرات
المصالحة الروسي: طائرات التحالف الأمريكية خرقت بروتوكولات تفادي التصادم في سوريا 4 مرات
أكد مركز المصالحة الروسي، أن طائرات ما يسمى بالتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة انتهكت بروتوكولات تفادي التصادم 4 مرات في سوريا خلال اليوم الماضي. 12.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-12T01:42+0000
2023-11-12T01:42+0000
روسيا
مركز المصالحة الروسي
أخبار التحالف الدولي
أخبار سوريا اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وقال نائب رئيس المركز، فاديم كوليت، في إفادة صحفية مساء أمس السبت، إنه "خلال اليوم الماضي، تم تسجيل 4 حالات انتهاك لبروتوكولات تفادي التصادم من قبل "التحالف الدولي".وأضاف فاديم كوليت، أن الخرق جاء بسبب بسبب رحلات جوية لطائرات مسيّرة لم يتم تنسيقها مع الجانب الروسي.وأشار إلى أنه في سماء مدينة التنف، التي تمر عبرها الخطوط الجوية الدولية، تم تسجيل 8 انتهاكات للمجال الجوي السوري من قبل زوجين مقاتلات "إف-15" وزوجين من مقاتلات "إف-16".
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روسيا, مركز المصالحة الروسي, أخبار التحالف الدولي, أخبار سوريا اليوم
روسيا, مركز المصالحة الروسي, أخبار التحالف الدولي, أخبار سوريا اليوم

المصالحة الروسي: طائرات التحالف الأمريكية خرقت بروتوكولات تفادي التصادم في سوريا 4 مرات

01:42 GMT 12.11.2023
© AFP 2023 / US Air Forces Central Command/Staff Sgt. Shawn Nickelطيران التحالف الدولي - طائرات "إف-18 ي" (F-18E) الأمريكية بعد شن غارة جوية في العراق
طيران التحالف الدولي - طائرات إف-18 ي (F-18E) الأمريكية بعد شن غارة جوية في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2023
© AFP 2023 / US Air Forces Central Command/Staff Sgt. Shawn Nickel
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أكد مركز المصالحة الروسي، أن طائرات ما يسمى بالتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة انتهكت بروتوكولات تفادي التصادم 4 مرات في سوريا خلال اليوم الماضي.
موسكو - سبوتنيك. وقال نائب رئيس المركز، فاديم كوليت، في إفادة صحفية مساء أمس السبت، إنه "خلال اليوم الماضي، تم تسجيل 4 حالات انتهاك لبروتوكولات تفادي التصادم من قبل "التحالف الدولي".
وأضاف فاديم كوليت، أن الخرق جاء بسبب بسبب رحلات جوية لطائرات مسيّرة لم يتم تنسيقها مع الجانب الروسي.
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وأشار إلى أنه في سماء مدينة التنف، التي تمر عبرها الخطوط الجوية الدولية، تم تسجيل 8 انتهاكات للمجال الجوي السوري من قبل زوجين مقاتلات "إف-15" وزوجين من مقاتلات "إف-16".
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