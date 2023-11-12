https://sputnikarabic.ae/20231112/حزب-الله-يعلن-مقتل-عنصر-جديد-من-قواته-جنوبي-لبنان-1083091831.html
"حزب الله" يعلن مقتل عنصر جديد من قواته جنوبي لبنان
"حزب الله" يعلن مقتل عنصر جديد من قواته جنوبي لبنان
أعلن "حزب الله" اللبناني، مساء اليوم الأحد، مقتل أحد عناصره على الحدود جنوبي لبنان. 12.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-12T18:35+0000
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وأعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، في بيان له، "مقتل جواد حسام البزال من بلدة البزالية في البقاع". وقال الإعلام الحربي في "حزب الله"، إن "المقاومة الإسلامية تزف المجاهد بمزيد من الفخر والإعتزاز، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".وأعلن "حزب الله" اللبناني، في وقت سابق اليوم، توجيه 3 ضربات إلى مواقع عسكرية إسرائيلية، خلال مدة لا تتجاوز ربع ساعة، بدأت من الساعة 14:15 حتى الساعة 14:30.يأتي ذلك بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي، مهاجمته لأهداف في الجنوب اللبناني، بعد استهداف بصواريخ موجهة مستوطنين إسرائيليين وإصابة 6 منهم بإصابات خطيرة.وذكرت صحيفة "معاريف"، مساء اليوم الأحد، أن الجيش الإسرائيلي هاجم أهدافا في الجنوب اللبناني، بدعوى أنها تأتي ردا على إطلاق صواريخ مضادة للدروع في وقت سابق من اليوم، على بلدة "دوفيف" الواقعة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية المشتركة.ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
https://sputnikarabic.ae/20231112/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-إطلاق-15-قذيفة-من-لبنان-وإصابة-7-من-جنوده--1083085126.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, طوفان الأقصى, أخبار العالم الآن, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, أخبار قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, طوفان الأقصى, أخبار العالم الآن, العالم العربي
"حزب الله" يعلن مقتل عنصر جديد من قواته جنوبي لبنان
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أعلن "حزب الله" اللبناني، مساء اليوم الأحد، مقتل أحد عناصره على الحدود جنوبي لبنان.
وأعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، في بيان له، "مقتل جواد حسام البزال من بلدة البزالية في البقاع".
وقال الإعلام الحربي في "حزب الله"، إن "المقاومة الإسلامية تزف المجاهد بمزيد من الفخر والإعتزاز، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".
وأعلن "حزب الله" اللبناني، في وقت سابق اليوم، توجيه 3 ضربات إلى مواقع عسكرية إسرائيلية
، خلال مدة لا تتجاوز ربع ساعة، بدأت من الساعة 14:15 حتى الساعة 14:30.
يأتي ذلك بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي، مهاجمته لأهداف في الجنوب اللبناني
، بعد استهداف بصواريخ موجهة مستوطنين إسرائيليين وإصابة 6 منهم بإصابات خطيرة.
وذكرت صحيفة "معاريف"، مساء اليوم الأحد، أن الجيش الإسرائيلي هاجم أهدافا في الجنوب اللبناني، بدعوى أنها تأتي ردا على إطلاق صواريخ مضادة للدروع في وقت سابق من اليوم، على بلدة "دوفيف" الواقعة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية المشتركة.
ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس"
الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.