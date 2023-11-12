https://sputnikarabic.ae/20231112/لماذا-عالمنا-اليوم-بحاجة-إلى-المدن-الذكية-مستقبل-واعد-لدول-أكثر-تطورا-وحداثة-1083077946.html

لماذا عالمنا اليوم بحاجة إلى المدن الذكية… مستقبل واعد لدول أكثر تطورا وحداثة

لماذا عالمنا اليوم بحاجة إلى المدن الذكية… مستقبل واعد لدول أكثر تطورا وحداثة

تحدّثنا في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" عن عدة مواضيع أهمّها: مستقبل المدن الذكية في العالم العربي ولماذا نحن بحاجة لمثل هذه المدن، أخبار متنوعة ثقافية... 12.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-12T12:24+0000

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راديو

صدى الحياة

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لماذا عالمنا اليوم بحاجة إلى المدن الذكية … مستقبل واعد لدول أكثر تطورا وحداثة لماذا عالمنا اليوم بحاجة إلى المدن الذكية … مستقبل واعد لدول أكثر تطورا وحداثة

مدن ذكية وتنمية مستدامةتسعى كبرى الدول إلى توظيف التطور التقني الذي توصل إليه العقل البشري في كل مناحي الحياة والذي يجعلنا نعيش في دول أكتر تطورا وازدهارا واعتمادا على الذكاء الاصطناعي، ومن بين المشاريع الهامة التي تقوم بها هذه الدول هي بناء مدن ذكية لتسهيل نمط الحياة والحفاظ على البيئة. فما هي المدن الذكية؟ وما مستقبلها في العالم العربي؟ ولماذا نحن بحاجة لمثل هذه المدن؟!.حول أهمية المدن الذكية في عالمنا اليوم، قال الخبير في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، المهندس الدكتور، قاسم دنش لبرنامج "صدى الحياة":وأشار الدكتور قاسم إلى أنالتفاصيل في الملف الصوتي المرفق...

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2023

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عماد الطفيلي https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/07/1070940418_0:0:751:751_100x100_80_0_0_c97eb009730fd30fa7166b8c8322fa30.jpg

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