https://sputnikarabic.ae/20231112/لماذا-عالمنا-اليوم-بحاجة-إلى-المدن-الذكية-مستقبل-واعد-لدول-أكثر-تطورا-وحداثة-1083077946.html
لماذا عالمنا اليوم بحاجة إلى المدن الذكية… مستقبل واعد لدول أكثر تطورا وحداثة
لماذا عالمنا اليوم بحاجة إلى المدن الذكية… مستقبل واعد لدول أكثر تطورا وحداثة
تحدّثنا في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" عن عدة مواضيع أهمّها: مستقبل المدن الذكية في العالم العربي ولماذا نحن بحاجة لمثل هذه المدن، أخبار متنوعة ثقافية... 12.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-12T12:24+0000
2023-11-12T12:24+0000
2023-11-12T12:24+0000
راديو
صدى الحياة
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لماذا عالمنا اليوم بحاجة إلى المدن الذكية … مستقبل واعد لدول أكثر تطورا وحداثة
لماذا عالمنا اليوم بحاجة إلى المدن الذكية … مستقبل واعد لدول أكثر تطورا وحداثة
مدن ذكية وتنمية مستدامةتسعى كبرى الدول إلى توظيف التطور التقني الذي توصل إليه العقل البشري في كل مناحي الحياة والذي يجعلنا نعيش في دول أكتر تطورا وازدهارا واعتمادا على الذكاء الاصطناعي، ومن بين المشاريع الهامة التي تقوم بها هذه الدول هي بناء مدن ذكية لتسهيل نمط الحياة والحفاظ على البيئة. فما هي المدن الذكية؟ وما مستقبلها في العالم العربي؟ ولماذا نحن بحاجة لمثل هذه المدن؟!.حول أهمية المدن الذكية في عالمنا اليوم، قال الخبير في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، المهندس الدكتور، قاسم دنش لبرنامج "صدى الحياة":وأشار الدكتور قاسم إلى أنالتفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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2023
عماد الطفيلي
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عماد الطفيلي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
عماد الطفيلي
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/07/1070940418_0:0:751:751_100x100_80_0_0_c97eb009730fd30fa7166b8c8322fa30.jpg
صدى الحياة, аудио
لماذا عالمنا اليوم بحاجة إلى المدن الذكية… مستقبل واعد لدول أكثر تطورا وحداثة
تابعنا عبر
عماد الطفيلي
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
فرح القادري
معدة ومقدمة برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
تحدّثنا في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" عن عدة مواضيع أهمّها: مستقبل المدن الذكية في العالم العربي ولماذا نحن بحاجة لمثل هذه المدن، أخبار متنوعة ثقافية واجتماعية تريند لهذا الأسبوع، علماء روس يطورون طريقة جديدة لعلاج السمنة لدى الأطفال.
تسعى كبرى الدول إلى توظيف التطور التقني الذي توصل إليه العقل البشري في كل مناحي الحياة والذي يجعلنا نعيش في دول أكتر تطورا وازدهارا واعتمادا على الذكاء الاصطناعي، ومن بين المشاريع الهامة التي تقوم بها هذه الدول هي بناء مدن ذكية لتسهيل نمط الحياة والحفاظ على البيئة. فما هي المدن الذكية؟ وما مستقبلها في العالم العربي؟ ولماذا نحن بحاجة لمثل هذه المدن؟!.
حول أهمية المدن الذكية في عالمنا اليوم، قال الخبير في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، المهندس الدكتور، قاسم دنش لبرنامج "صدى الحياة":
"إنّ استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يلعب دورا مهمّا في تحسين نمط الحياة، ومن هنا إنشاء المدن الذكية يمكن أن يسهم بشكل كبير في تحسين نمط الحياة والجودة والكفاءة في مجموعة متنوعة في مجالات الحياة، من النقل والمواصلات وبرامج ذكية تتنبأ بحركة المواصلات كيف ممكن أن تكون، ووسائل نقل ذكية تسير وتتنقل دون سائق، ولا ننسى أهمية التكنولوجيا الخضراء التي تحافظ على البيئة وتخفيض نسبة انبعاثات الكربون، وأيضا ما توفره المدن الذكية من أمن وأنظمة المراقبة للوقاية من الجريمة والكوارث".
وأشار الدكتور قاسم إلى أن
"العالم اليوم يعتمد بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي ولكن لا يمكن التخلي تماما عن الإنسان واستبادله بالذكاء الاصطناعي كليا، كما أنّ المدن الذكية من الممكن أن تساهم في تخفيف الأثر البيئي وتامين البيئة الخضراء من خلال الأنظمة والآلات المتطورة التي تعتمد على الطاقة النظيفة والمستدامة لكل الموارد، وتحسين النقل والبضائع وتعزيز الزراعة الحضرية وتحسين جودة المياه والهواء، وتكلفة وقت أقل بكثير من الأمور المعتادة".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...