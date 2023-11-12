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https://sputnikarabic.ae/20231112/وزير-الدفاع-الأمريكي-نفذنا-ضربات-على-الحرس-الثوري-الإيراني-بسوريا-1083094144.html
وزير الدفاع الأمريكي: نفذنا ضربات على الحرس الثوري الإيراني بسوريا
وزير الدفاع الأمريكي: نفذنا ضربات على الحرس الثوري الإيراني بسوريا
قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، ليل الأحد/الاثنين، إن الولايات المتحدة نفذت ضربات على منشآت للحرس الثوري الإيراني والجماعات التابعة لإيران في شرق سوريا. 12.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-12T22:58+0000
2023-11-13T00:20+0000
وزير الدفاع الأمريكي
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أخبار سوريا اليوم
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وأضاف أوستن، أن الضربات جاءت ردًا على الهجمات المستمرة ضد الأفراد الأمريكيين في العراق وسوريا.في سياق متصل، أفاد مصدر ميداني لوكالة سبوتنيك، ليل الأحد، بسماع دوي ثلاثة انفجارات في منطقة الحيدرية جنوب مدينة الميادين بريف دير الزور شرقي سوريا.وقال المصدر لـ "سبوتنيك"، إن "الانفجارات الثلاثة التي سمع دويها في أرجاء مدينة الميادين ربما ناتجة عن غارة جوية أمريكية على المنطقة".وأشار المصدر إلى أن هناك غارة جوية استهدفت مدينة البوكمال بريف دير الزور على الحدود السورية العراقية.
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وزير الدفاع الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الحرس الثوري الإيراني, أخبار سوريا اليوم
وزير الدفاع الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الحرس الثوري الإيراني, أخبار سوريا اليوم

وزير الدفاع الأمريكي: نفذنا ضربات على الحرس الثوري الإيراني بسوريا

22:58 GMT 12.11.2023 (تم التحديث: 00:20 GMT 13.11.2023)
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARDوزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن
وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2023
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
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قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، ليل الأحد/الاثنين، إن الولايات المتحدة نفذت ضربات على منشآت للحرس الثوري الإيراني والجماعات التابعة لإيران في شرق سوريا.
وأضاف أوستن، أن الضربات جاءت ردًا على الهجمات المستمرة ضد الأفراد الأمريكيين في العراق وسوريا.
ولفت إلى أن، الضربات قد نفذت ضد منشأة تدريب ومنزل آمن بالقرب من مدينتي البوكمال والميادين على التوالي".
في سياق متصل، أفاد مصدر ميداني لوكالة سبوتنيك، ليل الأحد، بسماع دوي ثلاثة انفجارات في منطقة الحيدرية جنوب مدينة الميادين بريف دير الزور شرقي سوريا.
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وقال المصدر لـ "سبوتنيك"، إن "الانفجارات الثلاثة التي سمع دويها في أرجاء مدينة الميادين ربما ناتجة عن غارة جوية أمريكية على المنطقة".
وأشار المصدر إلى أن هناك غارة جوية استهدفت مدينة البوكمال بريف دير الزور على الحدود السورية العراقية.
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