https://sputnikarabic.ae/20231112/وزير-الدفاع-الأمريكي-نفذنا-ضربات-على-الحرس-الثوري-الإيراني-بسوريا-1083094144.html

وزير الدفاع الأمريكي: نفذنا ضربات على الحرس الثوري الإيراني بسوريا

وزير الدفاع الأمريكي: نفذنا ضربات على الحرس الثوري الإيراني بسوريا

قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، ليل الأحد/الاثنين، إن الولايات المتحدة نفذت ضربات على منشآت للحرس الثوري الإيراني والجماعات التابعة لإيران في شرق سوريا. 12.11.2023, سبوتنيك عربي

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أخبار سوريا اليوم

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وأضاف أوستن، أن الضربات جاءت ردًا على الهجمات المستمرة ضد الأفراد الأمريكيين في العراق وسوريا.في سياق متصل، أفاد مصدر ميداني لوكالة سبوتنيك، ليل الأحد، بسماع دوي ثلاثة انفجارات في منطقة الحيدرية جنوب مدينة الميادين بريف دير الزور شرقي سوريا.وقال المصدر لـ "سبوتنيك"، إن "الانفجارات الثلاثة التي سمع دويها في أرجاء مدينة الميادين ربما ناتجة عن غارة جوية أمريكية على المنطقة".وأشار المصدر إلى أن هناك غارة جوية استهدفت مدينة البوكمال بريف دير الزور على الحدود السورية العراقية.

https://sputnikarabic.ae/20231112/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-مستمرون-في-الحرب-حتى-نعيد-المختطفين-من-قطاع-غزة-1083091167.html

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وزير الدفاع الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الحرس الثوري الإيراني, أخبار سوريا اليوم