https://sputnikarabic.ae/20231113/إعلام-بريطانيا-بصدد-تشديد-الإجراءات-بحق-المظاهرات-الداعمة-لغزة-1083097190.html
إعلام: بريطانيا بصدد تشديد الإجراءات بحق المظاهرات الداعمة لغزة
إعلام: بريطانيا بصدد تشديد الإجراءات بحق المظاهرات الداعمة لغزة
كشفت صحيفة بريطانية أن السلطات المحلية تعتزم تشديد القوانين المتعلقة بالاحتجاجات بعد المسيرات المؤيدة لفلسطين في لندن. 13.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-13T07:14+0000
2023-11-13T07:14+0000
2023-11-13T07:14+0000
العالم
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وذكرت الصحيفة البريطانية أن رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، أمر بتشديد قوانين الاحتجاج بشكل كبير.ولفتت الصحيفة إلى أن السلطات البريطانية تدرس إمكانية وضع قوانين جديدة تمنع المتظاهرين من تسلق التماثيل والسقالات ومحطات الحافلات.وأضافت الصحيفة أنه من المخطط تشديد قانون استخدام الألعاب النارية وقنابل الدخان والمشاعل، وكذلك تقليل متطلبات حظر المسيرات والاحتجاجات.وختمت الصحيفة بالقول إنه "يجب أيضًا تشديد قانون تمجيد الإرهابيين مثل حماس".
https://sputnikarabic.ae/20231112/الشرطة-البريطانية-إصابة-9-عناصر-واعتقال-126-متظاهرا-خلال-احتجاجات-مؤيدة-لفلسطين-في-لندن-1083065700.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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العالم
إعلام: بريطانيا بصدد تشديد الإجراءات بحق المظاهرات الداعمة لغزة
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كشفت صحيفة بريطانية أن السلطات المحلية تعتزم تشديد القوانين المتعلقة بالاحتجاجات بعد المسيرات المؤيدة لفلسطين في لندن.
وذكرت الصحيفة البريطانية أن رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، أمر بتشديد قوانين الاحتجاج بشكل كبير.
ولفتت الصحيفة إلى أن السلطات البريطانية تدرس إمكانية وضع قوانين جديدة تمنع المتظاهرين من تسلق التماثيل والسقالات ومحطات الحافلات.
وأضافت الصحيفة أنه من المخطط تشديد قانون استخدام الألعاب النارية وقنابل الدخان والمشاعل، وكذلك تقليل متطلبات حظر المسيرات والاحتجاجات.
وختمت الصحيفة بالقول إنه "يجب أيضًا تشديد قانون تمجيد الإرهابيين مثل حماس".