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https://sputnikarabic.ae/20231113/إعلام-بريطانيا-بصدد-تشديد-الإجراءات-بحق-المظاهرات-الداعمة-لغزة-1083097190.html
إعلام: بريطانيا بصدد تشديد الإجراءات بحق المظاهرات الداعمة لغزة
إعلام: بريطانيا بصدد تشديد الإجراءات بحق المظاهرات الداعمة لغزة
كشفت صحيفة بريطانية أن السلطات المحلية تعتزم تشديد القوانين المتعلقة بالاحتجاجات بعد المسيرات المؤيدة لفلسطين في لندن. 13.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-13T07:14+0000
2023-11-13T07:14+0000
العالم
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وذكرت الصحيفة البريطانية أن رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، أمر بتشديد قوانين الاحتجاج بشكل كبير.ولفتت الصحيفة إلى أن السلطات البريطانية تدرس إمكانية وضع قوانين جديدة تمنع المتظاهرين من تسلق التماثيل والسقالات ومحطات الحافلات.وأضافت الصحيفة أنه من المخطط تشديد قانون استخدام الألعاب النارية وقنابل الدخان والمشاعل، وكذلك تقليل متطلبات حظر المسيرات والاحتجاجات.وختمت الصحيفة بالقول إنه "يجب أيضًا تشديد قانون تمجيد الإرهابيين مثل حماس".
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العالم
العالم

إعلام: بريطانيا بصدد تشديد الإجراءات بحق المظاهرات الداعمة لغزة

07:14 GMT 13.11.2023
© AP Photo / Kirsty Wigglesworthمسيرات شعبية حاشدة لدعم فلسطين في لندن، إنجلترا
مسيرات شعبية حاشدة لدعم فلسطين في لندن، إنجلترا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2023
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
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كشفت صحيفة بريطانية أن السلطات المحلية تعتزم تشديد القوانين المتعلقة بالاحتجاجات بعد المسيرات المؤيدة لفلسطين في لندن.
وذكرت الصحيفة البريطانية أن رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، أمر بتشديد قوانين الاحتجاج بشكل كبير.
ولفتت الصحيفة إلى أن السلطات البريطانية تدرس إمكانية وضع قوانين جديدة تمنع المتظاهرين من تسلق التماثيل والسقالات ومحطات الحافلات.
أشخاص يرفعون لافتات ويلوحون بالأعلام الفلسطينية أثناء عبورهم جسر واترلو خلال مسيرة من أجل فلسطين في لندن، 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2023
الشرطة البريطانية: إصابة 9 عناصر واعتقال 126 متظاهرا خلال احتجاجات مؤيدة لفلسطين في لندن
أمس, 05:41 GMT
وأضافت الصحيفة أنه من المخطط تشديد قانون استخدام الألعاب النارية وقنابل الدخان والمشاعل، وكذلك تقليل متطلبات حظر المسيرات والاحتجاجات.
وختمت الصحيفة بالقول إنه "يجب أيضًا تشديد قانون تمجيد الإرهابيين مثل حماس".
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