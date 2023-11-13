https://sputnikarabic.ae/20231113/السلطات-المصرية-تعلق-على-تعرض-موقع-مطار-القاهرة-لاختراق-سيبراني-1083096814.html
السلطات المصرية تعلق على تعرض موقع مطار القاهرة لاختراق سيبراني
السلطات المصرية تعلق على تعرض موقع مطار القاهرة لاختراق سيبراني
أدلى الدكتور مهندس عبد الخالق محمد، رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في شركة ميناء القاهرة الجوي، بتعليق حول اختراق موقع مطار القاهرة الجوي. 13.11.2023, سبوتنيك عربي
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ونقل موقع "مصراوي" عن المسؤول تأكيده أن الموقع تعرض منذ بداية يوم الأحد لهجوم سيبراني، بهدف تعطيل العمل على الموقع الإلكتروني للمطار في الوقت الحالي.وأضاف عبد الخالق محمد أن هذا الهجوم جاء من خارج مصر، مؤكدا أن جميع الجهود تُبذل حاليًا لتتبع مصدر الهجوم. وأوضح أنه تم التحقق من أن جميع البيانات على الموقع لم تتعرض للتسريب.وأشار عبد الخالق محمد إلى أن الموقع يقدم بعض الخدمات الداخلية للمطار، ولا يحتوي على بيانات خاصة بجداول الرحلات أو توقيتاتها، مؤكدا أن مطار القاهرة الدولي يتمتع بأعلى مستوى من التأمين لحماية بيانات الرحلات والمنتجات.واختتم رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في شركة ميناء القاهرة الجوي بالتأكيد على أن جميع الخدمات ستعود إلى طبيعتها بنهاية اليوم الاثنين، وأن الموقع الإلكتروني لمطار القاهرة سيكون متاحًا للجميع للتفاعل معه.
https://sputnikarabic.ae/20231107/بعد-اختراقه-صورة-أبو-عبيدة-تتصدر-موقع-نادي-مكابي-الإسرائيلي-1082899448.html
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العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار
السلطات المصرية تعلق على تعرض موقع مطار القاهرة لاختراق سيبراني
06:47 GMT 13.11.2023 (تم التحديث: 06:58 GMT 13.11.2023) تابعنا عبر
أدلى الدكتور مهندس عبد الخالق محمد، رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في شركة ميناء القاهرة الجوي، بتعليق حول اختراق موقع مطار القاهرة الجوي.
ونقل موقع
"مصراوي" عن المسؤول تأكيده أن الموقع تعرض منذ بداية يوم الأحد لهجوم سيبراني، بهدف تعطيل العمل على الموقع الإلكتروني للمطار في الوقت الحالي.
وأضاف عبد الخالق محمد أن هذا الهجوم جاء من خارج مصر، مؤكدا أن جميع الجهود تُبذل حاليًا لتتبع مصدر الهجوم. وأوضح أنه تم التحقق من أن جميع البيانات على الموقع لم تتعرض للتسريب.
وأشار عبد الخالق محمد إلى أن الموقع يقدم بعض الخدمات الداخلية للمطار، ولا يحتوي على بيانات خاصة بجداول الرحلات أو توقيتاتها، مؤكدا أن مطار القاهرة الدولي يتمتع بأعلى مستوى من التأمين لحماية بيانات الرحلات والمنتجات.
واختتم رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في شركة ميناء القاهرة الجوي بالتأكيد على أن جميع الخدمات ستعود إلى طبيعتها بنهاية اليوم الاثنين، وأن الموقع الإلكتروني لمطار القاهرة سيكون متاحًا للجميع للتفاعل معه.