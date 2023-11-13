https://sputnikarabic.ae/20231113/الصحة-في-غزة-وفاة-6-رضع-و9-مرضى-بسبب-انقطاع-الكهرباء-عن-مستشفى-الشفاء-1083099316.html

الصحة في غزة: وفاة 6 رضع و9 مرضى بسبب انقطاع الكهرباء عن مستشفى "الشفاء"

الصحة في غزة: وفاة 6 رضع و9 مرضى بسبب انقطاع الكهرباء عن مستشفى "الشفاء"

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الاثنين، وفاة 6 رضّع و9 مرضى بسبب انقطاع التيار الكهربائي عن مستشفى الشفاء الرئيسي في القطاع. 13.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-13T08:48+0000

2023-11-13T08:48+0000

2023-11-13T08:48+0000

العالم العربي

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وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل

طوفان الأقصى

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ونقلت قناة "العربية" عن يوسف أبو الريش، وكيل وزارة الصحة التابعة لحماس في غزة، أن هؤلاء الرضع والمرضى فارقوا الحياة في قسم العناية المكثفة بسبب الانقطاع الطارئ للكهرباء في مستشفى الشفاء، الذي يعتبر أكبر مرفق صحي في القطاع الذي يعاني من الحصار والهجمات المستمرة من قبل إسرائيل.وأعلن أبو الريش، في وقت سابق، عن وفاة خمسة أطفال وسبعة مرضى، مشيرًا إلى الأوضاع الصعبة التي يواجهها المرضى في ظل الانقطاع المتكرر للكهرباء.في السياق ذاته، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن كل المستشفيات في شمال غزة أصبحت خارج الخدمة، مع احتدام القتال العنيف بين القوات الإسرائيلية ومقاتلي حركة "حماس"، فيما طالب الهلال الأحمر الفلسطيني المجتمع الدولي بدعم صمود المستشفيات العاملة في غزة.يُذكر أن مستشفى الشفاء كان قد أعلن في وقت سابق أن هناك 39 طفلًا يُعالَجون في المستشفى من الأمراض الخطيرة نتيجة لحوادث الخدج، وكان هناك 17 مريضًا في وحدة العناية المركزة، وفقا لتصريحات طبيب منظمة "أطباء بلا حدود".ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.

https://sputnikarabic.ae/20231113/روسيا-تعلق-على-موقف-واشنطن-من-إدانة-تحركات-إسرائيل-في-غزة-1083098063.html

https://sputnikarabic.ae/20231113/الناتو-يواجه-تحديا-على-حدود-روسيا-لانشغال-مقلاع-داوود-بطوفان-الأقصى-1083096274.html

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العالم العربي, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى