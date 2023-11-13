https://sputnikarabic.ae/20231113/روسيا-تعلق-على-موقف-واشنطن-من-إدانة-تحركات-إسرائيل-في-غزة-1083098063.html
روسيا تعلق على موقف واشنطن من إدانة تحركات إسرائيل في غزة
روسيا تعلق على موقف واشنطن من إدانة تحركات إسرائيل في غزة
قال النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة تتعارض في مجلس الأمن الدولي مع أي تحرك يدين... 13.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-13T07:39+0000
2023-11-13T07:39+0000
2023-11-13T07:39+0000
العالم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
طوفان الأقصى
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/09/16/1046603956_0:123:3207:1926_1920x0_80_0_0_3c09ffa054daeea2839be6795110cacf.jpg
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وأفاد بوليانسكي في تصريح لوكالة "سبوتنيك" بأن "الولايات المتحدة لا ترغب في أن يتخذ المجلس أي إجراء قد يعرض العملية البرية الإسرائيلية في قطاع غزة للخطر".وأوضح أن الولايات المتحدة لا ترغب في الاستماع إلى أي دعوات لوقف إطلاق النار في غزة، على الرغم من التوقعات الدولية الراهنة لاتخاذ موقف من مجلس الأمن الدولي.وأشار بوليانسكي إلى وجود خلافات بين الولايات المتحدة وحلفائها حول الوضع في غزة، مشيرا إلى أن حلفاء الولايات المتحدة لا يرغبون في إظهار هذه الخلافات ولا يرغبون في إحراجها.وأوضح بوليانسكي قائلا: "إن الحلفاء الغربيين للولايات المتحدة لا يريدون إحراجها ولا يريدون إظهار الخلاف"، مشيرًا إلى أن ذلك كان واضحًا بعد الفيتو الأمريكي على مشروع القرار البرازيلي المتعلق بغزة.ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والجيش الإسرائيلي، منذ إعلان حركة "حماس" عن بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر الماضي. في إطار هذه العملية، قامت حركة "حماس" بإطلاق آلاف الصواريخ من قطاع غزة نحو إسرائيل، وشنت هجمات برية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة. تسببت هذه الأحداث في سقوط أكثر من 1400 إسرائيلي، بينهم مستوطنون، بالإضافة إلى أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب على قطاع غزة، حيث بدأت بحملة قصف مكثفة ثم عمليات برية داخل القطاع، أسفرت عن وفاة أكثر من 11 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة نحو 28 ألفا آخرين. في الضفة الغربية، أسفرت المواجهات عن مقتل نحو 185 فلسطينيًا وإصابة نحو 2500 آخرين.ويعيش 1.7 مليون شخص من إجمالي 2.4 مليون في قطاع غزة في ظروف صعبة، حسب تقديرات الأمم المتحدة، وترفض إسرائيل حتى الآن إعلان هدنة إنسانية في القطاع، رغم المطالب الدولية، ويشهد الفلسطينيون نقصًا حادًا في المياه والمواد الغذائية والأدوية، وتعاني المنظومة الصحية في القطاع من انهيار بسبب نقص الوقود.
https://sputnikarabic.ae/20231113/إعلام-بريطانيا-بصدد-تشديد-الإجراءات-بحق-المظاهرات-الداعمة-لغزة-1083097190.html
https://sputnikarabic.ae/20231113/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-ارتفاع-عدد-قتلاه-إلى-363-منذ-بدء-التصعيد-في-قطاع-غزة-1083095450.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/09/16/1046603956_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_d4367ab959fa0a04c3e41c2d9f1a7647.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى
روسيا تعلق على موقف واشنطن من إدانة تحركات إسرائيل في غزة
تابعنا عبر
قال النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة تتعارض في مجلس الأمن الدولي مع أي تحرك يدين إسرائيل أو يعرض عمليتها البرية في قطاع غزة للخطر.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وأفاد بوليانسكي
في تصريح لوكالة "سبوتنيك" بأن "الولايات المتحدة لا ترغب في أن يتخذ المجلس أي إجراء قد يعرض العملية البرية الإسرائيلية في قطاع غزة للخطر".
وأوضح أن الولايات المتحدة لا ترغب في الاستماع إلى أي دعوات لوقف إطلاق النار في غزة، على الرغم من التوقعات الدولية الراهنة لاتخاذ موقف من مجلس الأمن الدولي.
وأشار بوليانسكي إلى وجود خلافات بين الولايات المتحدة وحلفائها حول الوضع في غزة
، مشيرا إلى أن حلفاء الولايات المتحدة لا يرغبون في إظهار هذه الخلافات ولا يرغبون في إحراجها.
وأوضح بوليانسكي قائلا: "إن الحلفاء الغربيين للولايات المتحدة لا يريدون إحراجها ولا يريدون إظهار الخلاف"، مشيرًا إلى أن ذلك كان واضحًا بعد الفيتو الأمريكي على مشروع القرار البرازيلي المتعلق بغزة.
وختم بوليانسكي بالقول: "يظهر أن مجلس الأمن الدولي، للأسف، مُصاب بالشلل نتيجة لموقف الولايات المتحدة".
ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والجيش الإسرائيلي، منذ إعلان حركة "حماس" عن بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر الماضي. في إطار هذه العملية، قامت حركة "حماس" بإطلاق آلاف الصواريخ من قطاع غزة نحو إسرائيل، وشنت هجمات برية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة. تسببت هذه الأحداث في سقوط أكثر من 1400 إسرائيلي، بينهم مستوطنون، بالإضافة إلى أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب على قطاع غزة
، حيث بدأت بحملة قصف مكثفة ثم عمليات برية داخل القطاع، أسفرت عن وفاة أكثر من 11 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة نحو 28 ألفا آخرين. في الضفة الغربية، أسفرت المواجهات عن مقتل نحو 185 فلسطينيًا وإصابة نحو 2500 آخرين.
ويعيش 1.7 مليون شخص من إجمالي 2.4 مليون في قطاع غزة في ظروف صعبة، حسب تقديرات الأمم المتحدة، وترفض إسرائيل حتى الآن إعلان هدنة إنسانية في القطاع، رغم المطالب الدولية، ويشهد الفلسطينيون نقصًا حادًا في المياه والمواد الغذائية والأدوية، وتعاني المنظومة الصحية في القطاع من انهيار بسبب نقص الوقود.