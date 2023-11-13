https://sputnikarabic.ae/20231113/بكين-تجري-تدريبات-عسكرية-في-بحر-الصين-الجنوبي-بين-14-و18-نوفمبر-1083109836.html
بكين تجري تدريبات عسكرية في بحر الصين الجنوبي بين 14 و18 نوفمبر
بكين تجري تدريبات عسكرية في بحر الصين الجنوبي بين 14 و18 نوفمبر
أعلنت إدارة السلامة البحرية الصينية، اليوم الاثنين، أن الجيش الصيني سيجري مناورات عسكرية في بحر الصين الجنوبي في الفترة من 14 إلى 18 نوفمبر/ تشرين الثاني. 13.11.2023, سبوتنيك عربي
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ونقلت النسخة الإنجليزية من "سبوتنيك" أن التدريبات الصينية ستجري بشكل يومي منذ الساعة 6 صباحًا بالتوقيت المحلي (22:00 بتوقيت غرينتش) حتى الساعة 6:30 مساء (10:30 بتوقيت غرينتش).وحددت الإدارة إحداثيات المنطقة التي ستجرى فيها التدريبات، ومنعت الدخول إليها طوال فترة التدريبات، لكنها لم تكشف عن مزيد من التفاصيل.وفي وقت سابق، أعلن الجيش الصيني، أنه رصد عبور سفن حربية أمريكية وكندية بمضيق تايوان، الأربعاء، قائلا إنه سيظل في حالة تأهب قصوى "لحماية السيادة الوطنية والسلام والاستقرار الإقليميين بحزم".وصرح المتحدث الرسمي باسم المنطقة الشرقية لقيادة الجيش الصيني، شي إي، في بيان عبر منصة "وي شات" الصينية: "نظمت المنطقة الشرقية لقيادة الجيش الشعبي لتحرير الصين، وفقًا للقانون وقواعد التنظيم، قوات بحرية وجوية لمرافقة ومراقبة المدمرة الأمريكية "يو إس إس رافائيل بيرالتا" وفرقاطة البحرية الملكية الكندية "إتش إم سي إس أوتاوا" خلال عبورها مضيق تايوان على طول مسارها".وشدد على أن قوات المنطقة الشرقية لقيادة الجيش الشعبي لتحرير الصين ستظل في حالة تأهب قصوى لحماية السيادة الوطنية والسلام والاستقرار الإقليميين بحزم.وكان الجيش الأمريكي قد أعلن عن دخول مدمرة أمريكية وفرقاطة كندية مضيق تايوان، في الأول من نوفمبر.
https://sputnikarabic.ae/20231111/الخزانة-الأمريكية-الانفصال-عن-الصين-سيزعزع-استقرار-العالم-1083038196.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
بكين تجري تدريبات عسكرية في بحر الصين الجنوبي بين 14 و18 نوفمبر
أعلنت إدارة السلامة البحرية الصينية، اليوم الاثنين، أن الجيش الصيني سيجري مناورات عسكرية في بحر الصين الجنوبي في الفترة من 14 إلى 18 نوفمبر/ تشرين الثاني.
ونقلت النسخة الإنجليزية من "سبوتنيك"
أن التدريبات الصينية ستجري بشكل يومي منذ الساعة 6 صباحًا بالتوقيت المحلي (22:00 بتوقيت غرينتش) حتى الساعة 6:30 مساء (10:30 بتوقيت غرينتش).
وحددت الإدارة إحداثيات المنطقة التي ستجرى فيها التدريبات، ومنعت الدخول إليها طوال فترة التدريبات، لكنها لم تكشف عن مزيد من التفاصيل.
وفي وقت سابق، أعلن الجيش الصيني، أنه رصد عبور سفن حربية أمريكية وكندية بمضيق تايوان، الأربعاء، قائلا إنه سيظل في حالة تأهب قصوى "لحماية السيادة الوطنية والسلام والاستقرار الإقليميين بحزم".
وصرح المتحدث الرسمي باسم المنطقة الشرقية لقيادة الجيش الصيني، شي إي، في بيان عبر منصة "وي شات" الصينية: "نظمت المنطقة الشرقية لقيادة الجيش الشعبي لتحرير الصين، وفقًا للقانون وقواعد التنظيم، قوات بحرية وجوية لمرافقة ومراقبة المدمرة الأمريكية "يو إس إس رافائيل بيرالتا" وفرقاطة البحرية الملكية الكندية "إتش إم سي إس أوتاوا" خلال عبورها مضيق تايوان على طول مسارها".
وشدد على أن قوات المنطقة الشرقية لقيادة الجيش الشعبي لتحرير الصين ستظل في حالة تأهب قصوى لحماية السيادة الوطنية والسلام والاستقرار الإقليميين بحزم.
وكان الجيش الأمريكي قد أعلن عن دخول مدمرة أمريكية وفرقاطة كندية مضيق تايوان
، في الأول من نوفمبر.