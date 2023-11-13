https://sputnikarabic.ae/20231113/تعديل-حكومي-مرتقب-في-الجزائر-ما-الوزارات-المعنية-بالإجراء-1083122258.html
برلماني جزائري: تعديل حكومي مرتقب في الجزائر وهذه هي الوزارات المعنية بالإجراء
برلماني جزائري: تعديل حكومي مرتقب في الجزائر وهذه هي الوزارات المعنية بالإجراء
كشف برلماني جزائري، اليوم الاثنين، عن "تعديل حكومي جزئي مرتقب"، خلال أيام من تعيين الوزير الأول الجديد، نذير العرباوي. 13.11.2023, سبوتنيك عربي
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ويوم السبت الماضي، أصدر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، قرارا بتعيين، نذير العرباوي، رئيسا للحكومة، خلفا لأيمن بن عبد الرحمن.وسبق أن تولى أيمن بن عبد الرحمن، رئاسة الحكومة الجزائرية، في يونيو/ حزيران 2021، خلفا لعبد العزيز جراد، الذي قدم استقالته بعد ظهور نتائج الانتخابات التشريعية الجزائرية.وكان رئيس الحكومة الجزائرية المعيّن حديثا، نذير العرباوي، يشغل منصب مندوب الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، منذ سبتمبر/ أيلول 2021.وأضاف ربيج في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اعتاد منح الفرص للوزراء والوزير الأول، إذ يراهن الرئيس على الوزير الأول الجديد، نزير العرباوي، في خلق دينامية اقتصادية وتنموية، وكذلك بشأن العلاقات الخارجية".ويرى ربيج أن "تغيير رئيس الحكومة يتماشى مع رؤية الرئيس، خاصة مع اقتراب انتهاء عهدته الرئاسية الأولى، وهو يبحث عن التنمية في الجوانب الاقتصادية".وأوضح البرلماني الجزائري أن "المرحلة الحالية تستدعي حضورا في قطاعات أخرى، منها العلاقات الدولية والملفات الدبلوماسية، التي يمتلك الوزير الأول الجديد خبرة فيها".ويرى أن "هناك سلسلة من التغييرات ستشهدها الحكومة الجزائرية، خلال الأيام المقبلة، تشمل الوزراء الذين لم يوفقوا في أداء مهامهم، والتي ترتبط بالجوانب الاقتصادية والعلاقات الخارجية".ووفقا للبرلماني الجزائري، فأن "الرئيس الجزائري، يسعى للدخول في المرحلة الثانية من خطته الاقتصادية، والتي ترتبط بالعهدة الثانية، إذا قرر الرئيس الترشح لها".
https://sputnikarabic.ae/20210803/الرئيس-الجزائري-يقيل-قائد-الدرك-الوطني-1049745132.html
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الجزائر, حصري, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
الجزائر, حصري, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
برلماني جزائري: تعديل حكومي مرتقب في الجزائر وهذه هي الوزارات المعنية بالإجراء
حصري
كشف برلماني جزائري، اليوم الاثنين، عن "تعديل حكومي جزئي مرتقب"، خلال أيام من تعيين الوزير الأول الجديد، نذير العرباوي.
ويوم السبت الماضي، أصدر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، قرارا بتعيين، نذير العرباوي
، رئيسا للحكومة، خلفا لأيمن بن عبد الرحمن.
وسبق أن تولى أيمن بن عبد الرحمن، رئاسة الحكومة الجزائرية، في يونيو/ حزيران 2021، خلفا لعبد العزيز جراد، الذي قدم استقالته بعد ظهور نتائج الانتخابات التشريعية الجزائرية.
وكان رئيس الحكومة الجزائرية المعيّن حديثا، نذير العرباوي، يشغل منصب مندوب الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، منذ سبتمبر/ أيلول 2021.
وقال البرلماني الجزائري، علي ربيج، إن "رحيل الوزير الأول، أيمن عبد الرحمن، عن رئاسة الحكومة كان متوقعا، منذ عرضه لبيان السياسة العامة، الذي قدمه أمام البرلمان، مؤخرا".
وأضاف ربيج في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون
، اعتاد منح الفرص للوزراء والوزير الأول، إذ يراهن الرئيس على الوزير الأول الجديد، نزير العرباوي، في خلق دينامية اقتصادية وتنموية، وكذلك بشأن العلاقات الخارجية".
ويرى ربيج أن "تغيير رئيس الحكومة يتماشى مع رؤية الرئيس، خاصة مع اقتراب انتهاء عهدته الرئاسية الأولى، وهو يبحث عن التنمية في الجوانب الاقتصادية".
وأشار ربيج إلى أن "الوزير الأول السابق، منع لجوء الجزائر للاستدانة من الخارج، رغم كل الاضطرابات، التي طالت الوضع الاقتصادي العالمي، والتي انعكست على الاقتصاد الجزائري".
وأوضح البرلماني الجزائري أن "المرحلة الحالية تستدعي حضورا في قطاعات أخرى، منها العلاقات الدولية والملفات الدبلوماسية، التي يمتلك الوزير الأول الجديد خبرة فيها".
ويرى أن "هناك سلسلة من التغييرات ستشهدها الحكومة الجزائرية، خلال الأيام المقبلة، تشمل الوزراء الذين لم يوفقوا في أداء مهامهم، والتي ترتبط بالجوانب الاقتصادية والعلاقات الخارجية".
ووفقا للبرلماني الجزائري، فأن "الرئيس الجزائري، يسعى للدخول في المرحلة الثانية من خطته الاقتصادية، والتي ترتبط بالعهدة الثانية، إذا قرر الرئيس الترشح لها".