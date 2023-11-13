https://sputnikarabic.ae/20231113/وصول-الدفعة-الأولى-من-الروس-الذين-تم-إجلاؤهم-من-غزة-إلى-القاهرة-فيديو-1083094694.html
وصول الدفعة الأولى من الروس الذين تم إجلاؤهم من غزة إلى القاهرة.. فيديو
وصول الدفعة الأولى من الروس الذين تم إجلاؤهم من غزة إلى القاهرة.. فيديو
وصلت الدفعة الأولى من المواطنين الروس، الذين تم إجلاؤهم من قطاع غزة إلى العاصمة المصرية القاهرة، حسبما أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك". 13.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-13T01:38+0000
2023-11-13T01:38+0000
2023-11-13T01:38+0000
روسيا
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
طوفان الأقصى
القاهرة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/02/15/1058940651_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_02f75eb82bcb2deb0b4f19df709cb3d2.jpg
وفي وقت سابق، أفادت وزارة الطوارئ الروسية، أن 70 مواطنا عبروا معبر رفح بين مصر وقطاع غزة.وفي وقت لاحق، أشارت وزارة حالات الطوارئ إلى أن الطابور الذي يضم أول الروس الذين تم إجلاؤهم من قطاع غزة انتقل إلى القاهرة.ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
https://sputnikarabic.ae/20231112/الطوارئ-الروسية-بدء-إجلاء-المواطنين-الروس-من-قطاع-غزة-إلى-القاهرة-فيديو-1083092914.html
القاهرة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/02/15/1058940651_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6bde8f0e5afb29b47b812b15933883c9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, القاهرة
روسيا, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, القاهرة
وصول الدفعة الأولى من الروس الذين تم إجلاؤهم من غزة إلى القاهرة.. فيديو
تابعنا عبر
وصلت الدفعة الأولى من المواطنين الروس، الذين تم إجلاؤهم من قطاع غزة إلى العاصمة المصرية القاهرة، حسبما أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك".
وقال المراسل، إنه تم نقل مجموعة مكونة من 70 روسيًا بالحافلة إلى أحد فنادق القاهرة.
وفي وقت سابق، أفادت وزارة الطوارئ الروسية، أن 70 مواطنا عبروا معبر رفح بين مصر وقطاع غزة.
وفي وقت لاحق، أشارت وزارة حالات الطوارئ إلى أن الطابور الذي يضم أول الروس الذين تم إجلاؤهم من قطاع غزة انتقل إلى القاهرة.
ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.