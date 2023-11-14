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https://sputnikarabic.ae/20231114/آبي-أحمد-إثيوبيا-ستواصل-إثارة-مسألة-الوصول-إلى-البحر-1083152212.html
آبي أحمد: إثيوبيا ستواصل إثارة مسألة الوصول إلى البحر
آبي أحمد: إثيوبيا ستواصل إثارة مسألة الوصول إلى البحر
صرّح رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أن أديس أبابا، ستواصل سعيها لإيجاد ميناء بديل بما يتوافق مع النمو السكاني والاقتصادي للبلاد. 14.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-14T16:42+0000
2023-11-14T16:42+0000
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ولفت أحمد إلى أن بلاده ستواصل سعيها للوصول إلى البحر الأحمر، من خلال ما وصفه بـ"النهج المربح للطرفين"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية "إينا"، اليوم الثلاثاء.وتابع أحمد، بالقول: "قبل 30 عاما، كان لدى إثيوبيا ميناءان، وكان عدد سكانها في ذلك الحين نحو 47 مليون نسمة"، مضيفا: "رغم نمو السكان عدة مرات، إلا أن البلاد ليس لديها ميناء بديل".وقال آبي أحمد: "حكومة وشعب جيبوتي يسهمان في تنمية إثيوبيا، من خلال السماح لها باستخدام مينائها، خلال السنوات الماضية".وتابع: "ليس لدينا أي قلق أو خوف من جيبوتي"، مضيفا: "لكننا بحاجة إلى دول الجوار لتحقيق السلام والازدهار والتنمية".ومضى أحمد، بالقول: "مستعدون لمناقشة قضية الميناء مع جميع الأصدقاء في إطار تشجع التكامل الإقليمي والمنفعة المتبادلة".وفي تصريحات سابقة، قال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، إن من حق بلاده الوصول إلى البحر الأحمر بالطرق السلمية، لأسباب جغرافية وتاريخية واقتصادية، مشيرا إلى أن "إثيوبيا محاطة بالمياه، لكنها تظل غير ساحلية".
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار إثيوبيا, أفريقيا, جيبوتي

آبي أحمد: إثيوبيا ستواصل إثارة مسألة الوصول إلى البحر

16:42 GMT 14.11.2023
© Sputnik . Михаил Метцель / الانتقال إلى بنك الصور رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد علي خلال لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش القمة الروسية الأفريقية في سوتشي
 رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد علي خلال لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش القمة الروسية الأفريقية في سوتشي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2023
© Sputnik . Михаил Метцель
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صرّح رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أن أديس أبابا، ستواصل سعيها لإيجاد ميناء بديل بما يتوافق مع النمو السكاني والاقتصادي للبلاد.
ولفت أحمد إلى أن بلاده ستواصل سعيها للوصول إلى البحر الأحمر، من خلال ما وصفه بـ"النهج المربح للطرفين"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية "إينا"، اليوم الثلاثاء.
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وتابع أحمد، بالقول: "قبل 30 عاما، كان لدى إثيوبيا ميناءان، وكان عدد سكانها في ذلك الحين نحو 47 مليون نسمة"، مضيفا: "رغم نمو السكان عدة مرات، إلا أن البلاد ليس لديها ميناء بديل".
وقال آبي أحمد: "حكومة وشعب جيبوتي يسهمان في تنمية إثيوبيا، من خلال السماح لها باستخدام مينائها، خلال السنوات الماضية".
وتابع: "ليس لدينا أي قلق أو خوف من جيبوتي"، مضيفا: "لكننا بحاجة إلى دول الجوار لتحقيق السلام والازدهار والتنمية".
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ومضى أحمد، بالقول: "مستعدون لمناقشة قضية الميناء مع جميع الأصدقاء في إطار تشجع التكامل الإقليمي والمنفعة المتبادلة".
وفي تصريحات سابقة، قال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، إن من حق بلاده الوصول إلى البحر الأحمر بالطرق السلمية، لأسباب جغرافية وتاريخية واقتصادية، مشيرا إلى أن "إثيوبيا محاطة بالمياه، لكنها تظل غير ساحلية".
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