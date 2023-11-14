https://sputnikarabic.ae/20231114/إعلام-أمريكا-لن-تتمكن-حتى-في-عام-2025-من-اللحاق-بروسيا-في-إنتاج-القذائف-1083135892.html
إعلام: أمريكا لن تتمكن حتى في عام 2025 من اللحاق بروسيا في إنتاج القذائف
إعلام: أمريكا لن تتمكن حتى في عام 2025 من اللحاق بروسيا في إنتاج القذائف
أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الثلاثاء، بأنه من المرجح أن أمريكا، حتى في العام 2025، لن تكون قادرة على إنتاج عدد القذائف الذي ستنتجه روسيا في عام 2024. 14.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-14T10:44+0000
2023-11-14T10:44+0000
2023-11-14T10:44+0000
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وأشار المقال المنشور في تلك الوسائل إلى أن الصراع في أوكرانيا ذكّر الغرب بمدى ضآلة احتياطياته من الأسلحة.وبحسب مجلة "الإيكونوميست": "مع ذلك، فمن المرجح أن تكون إنتاجيتهم في عام 2025 أقل من إنتاجية روسيا في عام 2024".يذكر أن العيار الرئيسي للمدفع الذي تنتجه أمريكا يبلغ 155 ملم، في حين يبلغ العيار الرئيسي الذي تنتجه روسيا 152 ملم.
https://sputnikarabic.ae/20231111/القوات-الروسية-تضرب-مستودع-ذخيرة-اللواء-43-الميكانيكي-قرب-كييف-1083040251.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
إعلام: أمريكا لن تتمكن حتى في عام 2025 من اللحاق بروسيا في إنتاج القذائف
أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الثلاثاء، بأنه من المرجح أن أمريكا، حتى في العام 2025، لن تكون قادرة على إنتاج عدد القذائف الذي ستنتجه روسيا في عام 2024.
وأشار المقال المنشور في تلك الوسائل إلى أن الصراع في أوكرانيا ذكّر الغرب بمدى ضآلة احتياطياته من الأسلحة.
ولفت المقال إلى أن أمريكا تحاول زيادة إنتاج "الناتو" للقذائف من عيار 155 ملم.
وبحسب مجلة "الإيكونوميست": "مع ذلك، فمن المرجح أن تكون إنتاجيتهم في عام 2025 أقل من إنتاجية روسيا في عام 2024".
يذكر أن العيار الرئيسي للمدفع الذي تنتجه أمريكا يبلغ 155 ملم، في حين يبلغ العيار الرئيسي الذي تنتجه روسيا 152 ملم.