عربي
https://sputnikarabic.ae/20231114/إعلام-أمريكا-لن-تتمكن-حتى-في-عام-2025-من-اللحاق-بروسيا-في-إنتاج-القذائف-1083135892.html
إعلام: أمريكا لن تتمكن حتى في عام 2025 من اللحاق بروسيا في إنتاج القذائف
إعلام: أمريكا لن تتمكن حتى في عام 2025 من اللحاق بروسيا في إنتاج القذائف
أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الثلاثاء، بأنه من المرجح أن أمريكا، حتى في العام 2025، لن تكون قادرة على إنتاج عدد القذائف الذي ستنتجه روسيا في عام 2024. 14.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-14T10:44+0000
2023-11-14T10:44+0000
روسيا
العالم
أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/07/1082891025_0:0:2903:1634_1920x0_80_0_0_3f8fddca3e66d274ff7ef71caefeb1b1.jpg
وأشار المقال المنشور في تلك الوسائل إلى أن الصراع في أوكرانيا ذكّر الغرب بمدى ضآلة احتياطياته من الأسلحة.وبحسب مجلة "الإيكونوميست": "مع ذلك، فمن المرجح أن تكون إنتاجيتهم في عام 2025 أقل من إنتاجية روسيا في عام 2024".يذكر أن العيار الرئيسي للمدفع الذي تنتجه أمريكا يبلغ 155 ملم، في حين يبلغ العيار الرئيسي الذي تنتجه روسيا 152 ملم.
https://sputnikarabic.ae/20231111/القوات-الروسية-تضرب-مستودع-ذخيرة-اللواء-43-الميكانيكي-قرب-كييف-1083040251.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/07/1082891025_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_8c29c71fdea37abc4cd7e392107ecb44.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية

إعلام: أمريكا لن تتمكن حتى في عام 2025 من اللحاق بروسيا في إنتاج القذائف

10:44 GMT 14.11.2023
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورجندي من القوات المسلحة الروسية يحمل علبة خرطوشة من مدفع 2أ3بي "غياتسينت-بي" عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة
جندي من القوات المسلحة الروسية يحمل علبة خرطوشة من مدفع 2أ3بي غياتسينت-بي عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2023
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الثلاثاء، بأنه من المرجح أن أمريكا، حتى في العام 2025، لن تكون قادرة على إنتاج عدد القذائف الذي ستنتجه روسيا في عام 2024.
وأشار المقال المنشور في تلك الوسائل إلى أن الصراع في أوكرانيا ذكّر الغرب بمدى ضآلة احتياطياته من الأسلحة.

ولفت المقال إلى أن أمريكا تحاول زيادة إنتاج "الناتو" للقذائف من عيار 155 ملم.

جندي من القوات المسلحة الروسية أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تضرب مستودع ذخيرة اللواء 43 الميكانيكي قرب كييف
11 نوفمبر, 11:17 GMT
وبحسب مجلة "الإيكونوميست": "مع ذلك، فمن المرجح أن تكون إنتاجيتهم في عام 2025 أقل من إنتاجية روسيا في عام 2024".
يذكر أن العيار الرئيسي للمدفع الذي تنتجه أمريكا يبلغ 155 ملم، في حين يبلغ العيار الرئيسي الذي تنتجه روسيا 152 ملم.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вид на разрушенные здания на площади Свободы в Артемовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:19 GMTСигнальные ракеты, сброшенные израильскими войсками над палестинской территорией - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تواصل القصف ولا جديد في ملف الأسرى.. صور وفيديوأمس, 23:00 GMTСигнальные ракеты израильских войск освещают ночное небо в городе Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل ترفض إيقاف الحرب وقلق أمريكي من حزب الله.. صور وفيديو12 نوفمبر, 22:28 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала