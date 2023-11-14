https://sputnikarabic.ae/20231114/إعلام-أمريكا-لن-تتمكن-حتى-في-عام-2025-من-اللحاق-بروسيا-في-إنتاج-القذائف-1083135892.html

إعلام: أمريكا لن تتمكن حتى في عام 2025 من اللحاق بروسيا في إنتاج القذائف

إعلام: أمريكا لن تتمكن حتى في عام 2025 من اللحاق بروسيا في إنتاج القذائف

أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الثلاثاء، بأنه من المرجح أن أمريكا، حتى في العام 2025، لن تكون قادرة على إنتاج عدد القذائف الذي ستنتجه روسيا في عام 2024. 14.11.2023, سبوتنيك عربي

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وأشار المقال المنشور في تلك الوسائل إلى أن الصراع في أوكرانيا ذكّر الغرب بمدى ضآلة احتياطياته من الأسلحة.وبحسب مجلة "الإيكونوميست": "مع ذلك، فمن المرجح أن تكون إنتاجيتهم في عام 2025 أقل من إنتاجية روسيا في عام 2024".يذكر أن العيار الرئيسي للمدفع الذي تنتجه أمريكا يبلغ 155 ملم، في حين يبلغ العيار الرئيسي الذي تنتجه روسيا 152 ملم.

https://sputnikarabic.ae/20231111/القوات-الروسية-تضرب-مستودع-ذخيرة-اللواء-43-الميكانيكي-قرب-كييف-1083040251.html

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