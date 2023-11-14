https://sputnikarabic.ae/20231114/الأمين-العام-السابق-لـالناتو-يقترح-على-كييف-التفاوض-باستخدام-حيلة-قديمة-1083148667.html

الأمين العام السابق لـ"الناتو" يقترح على كييف التفاوض باستخدام "حيلة قديمة"

الأمين العام السابق لـ"الناتو" يقترح على كييف التفاوض باستخدام "حيلة قديمة"

أفادت صحيفة روسية، بأن السبيل الوحيد لمنع أوكرانيا من الانهيار هو تشجيع كييف على التفاوض مع روسيا. 14.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-14T15:33+0000

2023-11-14T15:33+0000

2023-11-14T15:38+0000

روسيا

أخبار أوكرانيا

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101398/66/1013986673_0:7:2201:1245_1920x0_80_0_0_809d69afdb26b893bccbcd6649c54fb3.jpg

وجاء في صحيفة "موسكوفسكي كومسوموليتس": "لا شك أن إحدى المهام الأكثر أهمية بالنسبة للغرب الآن، تتلخص في الحفاظ على أوكرانيا بصفتها دولة مناهضة لروسيا. والسبيل الوحيد لمنع أوكرانيا من الانهيار هو تشجيع كييف على التفاوض، وحتى الاقتراح "المتشدد" الذي تقدم به الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي، أندرس فوغ راسموسن، والذي يقضي بقبول انضمام أوكرانيا إلى الحلف، ليس بشكل كامل".ولكن الغرب يحتاج الآن إلى أمرين على الأقل، الأراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا، والوقت لإعادة تجميع الجيش الأوكراني، والانتظار حتى يصل المجمع الصناعي العسكري الغربي إلى القدرة الإنتاجية اللازمة لتصنيع الأسلحة والذخيرة لتسليمها لأوكرانيا. المخطط، بطبيعة الحال، مبسّط، ولا يأخذ في الاعتبار الاضطرابات السياسية في الدول الغربية وعددا من العوامل الأخرى، ولكنه صحيح في الأساس، بحسب الصحيفة.ووفقا للصحيفة، هذا الأمر يعني المفاوضات والتجميد والتوقف، لقد تم بالفعل دفع كييف بقوة نحو هذا الخيار(التفاوض)، بل من المحتمل أن يقوموا بركلها نحوه. الآن، يرى الغرب ضرورة الحفاظ على أوكرانيا دولةً مناهضة لروسيا.وفي وقت سابق، كتبت صحيفة غربية، أن الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي، أندرس فوغ راسموسن، اقترح قبول أوكرانيا في الحلف "دون الأراضي التي خسرتها".وقال راسموسن: "حان الوقت لاتخاذ الخطوة التالية ودعوة أوكرانيا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي. نحن بحاجة إلى هيكل أمني أوروبي جديد تكون فيه أوكرانيا في قلب حلف شمال الأطلسي".

https://sputnikarabic.ae/20231111/الأمين-العام-لـالناتو-يقترح-ضم-أوكرانيا-إلى-الحلف-في-أقرب-وقت-ممكن-1083045853.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم