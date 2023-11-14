https://sputnikarabic.ae/20231114/الأمين-العام-السابق-لـالناتو-يقترح-على-كييف-التفاوض-باستخدام-حيلة-قديمة-1083148667.html
الأمين العام السابق لـ"الناتو" يقترح على كييف التفاوض باستخدام "حيلة قديمة"
الأمين العام السابق لـ"الناتو" يقترح على كييف التفاوض باستخدام "حيلة قديمة"
أفادت صحيفة روسية، بأن السبيل الوحيد لمنع أوكرانيا من الانهيار هو تشجيع كييف على التفاوض مع روسيا. 14.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-14T15:33+0000
2023-11-14T15:33+0000
2023-11-14T15:38+0000
روسيا
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وجاء في صحيفة "موسكوفسكي كومسوموليتس": "لا شك أن إحدى المهام الأكثر أهمية بالنسبة للغرب الآن، تتلخص في الحفاظ على أوكرانيا بصفتها دولة مناهضة لروسيا. والسبيل الوحيد لمنع أوكرانيا من الانهيار هو تشجيع كييف على التفاوض، وحتى الاقتراح "المتشدد" الذي تقدم به الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي، أندرس فوغ راسموسن، والذي يقضي بقبول انضمام أوكرانيا إلى الحلف، ليس بشكل كامل".ولكن الغرب يحتاج الآن إلى أمرين على الأقل، الأراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا، والوقت لإعادة تجميع الجيش الأوكراني، والانتظار حتى يصل المجمع الصناعي العسكري الغربي إلى القدرة الإنتاجية اللازمة لتصنيع الأسلحة والذخيرة لتسليمها لأوكرانيا. المخطط، بطبيعة الحال، مبسّط، ولا يأخذ في الاعتبار الاضطرابات السياسية في الدول الغربية وعددا من العوامل الأخرى، ولكنه صحيح في الأساس، بحسب الصحيفة.ووفقا للصحيفة، هذا الأمر يعني المفاوضات والتجميد والتوقف، لقد تم بالفعل دفع كييف بقوة نحو هذا الخيار(التفاوض)، بل من المحتمل أن يقوموا بركلها نحوه. الآن، يرى الغرب ضرورة الحفاظ على أوكرانيا دولةً مناهضة لروسيا.وفي وقت سابق، كتبت صحيفة غربية، أن الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي، أندرس فوغ راسموسن، اقترح قبول أوكرانيا في الحلف "دون الأراضي التي خسرتها".وقال راسموسن: "حان الوقت لاتخاذ الخطوة التالية ودعوة أوكرانيا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي. نحن بحاجة إلى هيكل أمني أوروبي جديد تكون فيه أوكرانيا في قلب حلف شمال الأطلسي".
https://sputnikarabic.ae/20231111/الأمين-العام-لـالناتو-يقترح-ضم-أوكرانيا-إلى-الحلف-في-أقرب-وقت-ممكن-1083045853.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
الأمين العام السابق لـ"الناتو" يقترح على كييف التفاوض باستخدام "حيلة قديمة"
15:33 GMT 14.11.2023 (تم التحديث: 15:38 GMT 14.11.2023)
أفادت صحيفة روسية، بأن السبيل الوحيد لمنع أوكرانيا من الانهيار هو تشجيع كييف على التفاوض مع روسيا.
وجاء في صحيفة "موسكوفسكي كومسوموليتس": "لا شك أن إحدى المهام الأكثر أهمية بالنسبة للغرب الآن، تتلخص في الحفاظ على أوكرانيا بصفتها دولة مناهضة لروسيا. والسبيل الوحيد لمنع أوكرانيا من الانهيار هو تشجيع كييف على التفاوض، وحتى الاقتراح "المتشدد" الذي تقدم به الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي، أندرس فوغ راسموسن، والذي يقضي بقبول انضمام أوكرانيا إلى الحلف، ليس بشكل كامل".
وبحسب الصحيفة، فكرة راسموسن، هي تقنية تلاعب قديمة تسمى "الباب الأمامي"، إذ عليك أن تطلب مبلغًا مذهلًا حتى تحصل في النهاية على القدر الذي تحتاجه.
ولكن الغرب يحتاج الآن إلى أمرين على الأقل، الأراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا، والوقت لإعادة تجميع الجيش الأوكراني، والانتظار حتى يصل المجمع الصناعي العسكري الغربي إلى القدرة الإنتاجية اللازمة لتصنيع الأسلحة والذخيرة لتسليمها لأوكرانيا. المخطط، بطبيعة الحال، مبسّط، ولا يأخذ في الاعتبار الاضطرابات السياسية في الدول الغربية وعددا من العوامل الأخرى، ولكنه صحيح في الأساس، بحسب الصحيفة.
ووفقا للصحيفة، هذا الأمر يعني المفاوضات والتجميد والتوقف، لقد تم بالفعل دفع كييف بقوة نحو هذا الخيار(التفاوض)، بل من المحتمل أن يقوموا بركلها نحوه. الآن، يرى الغرب ضرورة الحفاظ على أوكرانيا دولةً مناهضة لروسيا.
وفي وقت سابق، كتبت صحيفة غربية، أن الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي، أندرس فوغ راسموسن، اقترح قبول أوكرانيا في الحلف
"دون الأراضي التي خسرتها".
وقال راسموسن: "حان الوقت لاتخاذ الخطوة التالية ودعوة أوكرانيا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي. نحن بحاجة إلى هيكل أمني أوروبي جديد تكون فيه أوكرانيا في قلب حلف شمال الأطلسي".