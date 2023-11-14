عربي
هجوم صاروخي يدك قاعدة الجيش الأمريكي في حقل غاز "كونيكو" شرقي سوريا
https://sputnikarabic.ae/20231114/الجيش-المالي-لسبوتنيك-دخول-كيدال-كان-تحديا-ضروريا-لفرض-الأمن-وبسط-سلطة-الدولة-1083149497.html
الجيش المالي لسبوتنيك: دخول كيدال كان تحديا ضروريا لفرض الأمن وبسط سلطة الدولة
الجيش المالي لسبوتنيك: دخول كيدال كان تحديا ضروريا لفرض الأمن وبسط سلطة الدولة
أفاد المتحدث باسم الجيش المالي الكولونيل سليمان ديمبيلي، اليوم الثلاثاء، بأن دخول قوات الجيش لمدينة كيدال، معقل الجماعات المسلحة شمالي البلاد، كان تحديا ضروريا... 14.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-14T15:44+0000
2023-11-14T15:44+0000
العالم
أخبار مالي
أفريقيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/03/15/1060263125_0:0:2329:1310_1920x0_80_0_0_8b36d329e95a0c490328b46cd4d87a1f.jpg
وقال ديمبيلي في تصريحات لـ"سبوتنيك": "كيدال ليست هدفًا استراتيجيًا بقدر ما كانت تحديا، كان من الضروري الدخول إلى كيدال، باعتبارها جزءا من الأراضي الوطنية، بهدف فرض الأمن وبسط سلطة الدولة بشكل فعال".وأضاف أن التعاون مع روسيا، بما يشمل التدريب العسكري، ساهم بشكل كبير في تعزيز قدرات القوات المسلحة المالية، من حيث المعدات أو تدريب الأفراد.وأعلنت القوات المسلحة في دولة مالي، اليوم الثلاثاء، السيطرة على مواقع في مدينة كيدال، معقل الجماعات المسلحة شمالي البلاد.وقال الجيش المالي، في بيان، اليوم الثلاثاء: "يبلغ رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الرأي العام الوطني والدولي أن الجيش المالي سيطر على مواقع في مدينة كيدال، يوم الثلاثاء 14 نوفمبر(تشرين الثاني الجاري)". وفي محيط كيدال، توجد قاعدة تركتها بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما)، في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وبعد ذلك انتقلت القاعدة إلى أيدي مجموعة "الهيكل الاستراتيجي الدائم". وحاول الجيش إعادة المخيم والمدينة إلى سيطرته.تم تشكيل "الهيكل الاستراتيجي الدائم"، في مايو/ أيار 2021، ويجمع بين الحركات السياسية والعسكرية شمالي مالي، بما في ذلك تحالف مقاتلي "الطوارق" (تنسيق حركات أزواد).
https://sputnikarabic.ae/20231114/الجيش-المالي-يعلن-السيطرة-على-مواقع-في-مدينة-كيدال--1083143523.html
أخبار مالي
أفريقيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/03/15/1060263125_0:0:2069:1552_1920x0_80_0_0_ed5ec2fe034c9b74da043b482acee31c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار مالي, أفريقيا
العالم, أخبار مالي, أفريقيا

الجيش المالي لسبوتنيك: دخول كيدال كان تحديا ضروريا لفرض الأمن وبسط سلطة الدولة

15:44 GMT 14.11.2023
© DAPHNE BENOITعلم مالي
علم مالي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2023
© DAPHNE BENOIT
تابعنا عبر
أفاد المتحدث باسم الجيش المالي الكولونيل سليمان ديمبيلي، اليوم الثلاثاء، بأن دخول قوات الجيش لمدينة كيدال، معقل الجماعات المسلحة شمالي البلاد، كان تحديا ضروريا لفرض الأمن وبسط سلطة الدولة.
وقال ديمبيلي في تصريحات لـ"سبوتنيك": "كيدال ليست هدفًا استراتيجيًا بقدر ما كانت تحديا، كان من الضروري الدخول إلى كيدال، باعتبارها جزءا من الأراضي الوطنية، بهدف فرض الأمن وبسط سلطة الدولة بشكل فعال".
وأضاف أن التعاون مع روسيا، بما يشمل التدريب العسكري، ساهم بشكل كبير في تعزيز قدرات القوات المسلحة المالية، من حيث المعدات أو تدريب الأفراد.
وأعلنت القوات المسلحة في دولة مالي، اليوم الثلاثاء، السيطرة على مواقع في مدينة كيدال، معقل الجماعات المسلحة شمالي البلاد.
قوات بارخان وتاكوبا (قوات خاصة فرنسية وأوروبية تنتشر في مالي) - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2023
الجيش المالي يعلن السيطرة على مواقع في مدينة كيدال
13:34 GMT
وقال الجيش المالي، في بيان، اليوم الثلاثاء: "يبلغ رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الرأي العام الوطني والدولي أن الجيش المالي سيطر على مواقع في مدينة كيدال، يوم الثلاثاء 14 نوفمبر(تشرين الثاني الجاري)".
وفي محيط كيدال، توجد قاعدة تركتها بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما)، في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وبعد ذلك انتقلت القاعدة إلى أيدي مجموعة "الهيكل الاستراتيجي الدائم". وحاول الجيش إعادة المخيم والمدينة إلى سيطرته.

تم تشكيل "الهيكل الاستراتيجي الدائم"، في مايو/ أيار 2021، ويجمع بين الحركات السياسية والعسكرية شمالي مالي، بما في ذلك تحالف مقاتلي "الطوارق" (تنسيق حركات أزواد).
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Сигнальные ракеты, сброшенные израильскими войсками над палестинской территорией - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تواصل القصف ولا جديد في ملف الأسرى.. صور وفيديو15:59 GMTВид на разрушенные здания на площади Свободы в Артемовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала