https://sputnikarabic.ae/20231114/الجيش-المالي-لسبوتنيك-دخول-كيدال-كان-تحديا-ضروريا-لفرض-الأمن-وبسط-سلطة-الدولة-1083149497.html
الجيش المالي لسبوتنيك: دخول كيدال كان تحديا ضروريا لفرض الأمن وبسط سلطة الدولة
الجيش المالي لسبوتنيك: دخول كيدال كان تحديا ضروريا لفرض الأمن وبسط سلطة الدولة
أفاد المتحدث باسم الجيش المالي الكولونيل سليمان ديمبيلي، اليوم الثلاثاء، بأن دخول قوات الجيش لمدينة كيدال، معقل الجماعات المسلحة شمالي البلاد، كان تحديا ضروريا... 14.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-14T15:44+0000
2023-11-14T15:44+0000
2023-11-14T15:44+0000
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وقال ديمبيلي في تصريحات لـ"سبوتنيك": "كيدال ليست هدفًا استراتيجيًا بقدر ما كانت تحديا، كان من الضروري الدخول إلى كيدال، باعتبارها جزءا من الأراضي الوطنية، بهدف فرض الأمن وبسط سلطة الدولة بشكل فعال".وأضاف أن التعاون مع روسيا، بما يشمل التدريب العسكري، ساهم بشكل كبير في تعزيز قدرات القوات المسلحة المالية، من حيث المعدات أو تدريب الأفراد.وأعلنت القوات المسلحة في دولة مالي، اليوم الثلاثاء، السيطرة على مواقع في مدينة كيدال، معقل الجماعات المسلحة شمالي البلاد.وقال الجيش المالي، في بيان، اليوم الثلاثاء: "يبلغ رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الرأي العام الوطني والدولي أن الجيش المالي سيطر على مواقع في مدينة كيدال، يوم الثلاثاء 14 نوفمبر(تشرين الثاني الجاري)". وفي محيط كيدال، توجد قاعدة تركتها بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما)، في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وبعد ذلك انتقلت القاعدة إلى أيدي مجموعة "الهيكل الاستراتيجي الدائم". وحاول الجيش إعادة المخيم والمدينة إلى سيطرته.تم تشكيل "الهيكل الاستراتيجي الدائم"، في مايو/ أيار 2021، ويجمع بين الحركات السياسية والعسكرية شمالي مالي، بما في ذلك تحالف مقاتلي "الطوارق" (تنسيق حركات أزواد).
https://sputnikarabic.ae/20231114/الجيش-المالي-يعلن-السيطرة-على-مواقع-في-مدينة-كيدال--1083143523.html
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العالم, أخبار مالي, أفريقيا
العالم, أخبار مالي, أفريقيا
الجيش المالي لسبوتنيك: دخول كيدال كان تحديا ضروريا لفرض الأمن وبسط سلطة الدولة
أفاد المتحدث باسم الجيش المالي الكولونيل سليمان ديمبيلي، اليوم الثلاثاء، بأن دخول قوات الجيش لمدينة كيدال، معقل الجماعات المسلحة شمالي البلاد، كان تحديا ضروريا لفرض الأمن وبسط سلطة الدولة.
وقال ديمبيلي في تصريحات لـ"سبوتنيك": "كيدال ليست هدفًا استراتيجيًا بقدر ما كانت تحديا، كان من الضروري الدخول إلى كيدال، باعتبارها جزءا من الأراضي الوطنية، بهدف فرض الأمن وبسط سلطة الدولة بشكل فعال".
وأضاف أن التعاون مع روسيا، بما يشمل التدريب العسكري، ساهم بشكل كبير في تعزيز قدرات القوات المسلحة المالية، من حيث المعدات أو تدريب الأفراد.
وأعلنت القوات المسلحة في دولة مالي، اليوم الثلاثاء، السيطرة على مواقع في مدينة كيدال، معقل الجماعات المسلحة شمالي البلاد.
وقال الجيش المالي، في بيان، اليوم الثلاثاء: "يبلغ رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الرأي العام الوطني والدولي أن الجيش المالي سيطر على مواقع في مدينة كيدال، يوم الثلاثاء 14 نوفمبر(تشرين الثاني الجاري)".
وفي محيط كيدال، توجد قاعدة تركتها بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما)، في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وبعد ذلك انتقلت القاعدة إلى أيدي مجموعة "الهيكل الاستراتيجي الدائم". وحاول الجيش إعادة المخيم والمدينة إلى سيطرته.
تم تشكيل "الهيكل الاستراتيجي الدائم"، في مايو/ أيار 2021، ويجمع بين الحركات السياسية والعسكرية شمالي مالي، بما في ذلك تحالف مقاتلي "الطوارق" (تنسيق حركات أزواد).