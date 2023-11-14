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الجيش المالي يعلن السيطرة على مواقع في مدينة كيدال
الجيش المالي يعلن السيطرة على مواقع في مدينة كيدال
أعلنت القوات المسلحة في دولة مالي، اليوم الثلاثاء، السيطرة على مواقع في مدينة كيدال، معقل الجماعات المسلحة شمالي البلاد. 14.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-14T13:34+0000
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وقال الجيش المالي، في بيان، اليوم الثلاثاء: "يبلغ رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الرأي العام الوطني والدولي أن الجيش المالي سيطر على مواقع في مدينة كيدال، يوم الثلاثاء 14 نوفمبر(تشرين الثاني الجاري)".وفي محيط كيدال، توجد قاعدة تركتها بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما)، في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وبعد ذلك انتقلت القاعدة إلى أيدي مجموعة "الهيكل الاستراتيجي الدائم". وحاول الجيش إعادة المخيم والمدينة إلى سيطرته.تم تشكيل "الهيكل الاستراتيجي الدائم"، في مايو/ أيار 2021، ويجمع بين الحركات السياسية والعسكرية شمالي مالي، بما في ذلك تحالف مقاتلي "الطوارق" (تنسيق حركات أزواد).
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الجيش المالي يعلن السيطرة على مواقع في مدينة كيدال

13:34 GMT 14.11.2023 (تم التحديث: 13:41 GMT 14.11.2023)
© AFP 2023 / FLORENT VERGNESقوات بارخان وتاكوبا (قوات خاصة فرنسية وأوروبية تنتشر في مالي)
قوات بارخان وتاكوبا (قوات خاصة فرنسية وأوروبية تنتشر في مالي) - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2023
© AFP 2023 / FLORENT VERGNES
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أعلنت القوات المسلحة في دولة مالي، اليوم الثلاثاء، السيطرة على مواقع في مدينة كيدال، معقل الجماعات المسلحة شمالي البلاد.
وقال الجيش المالي، في بيان، اليوم الثلاثاء: "يبلغ رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الرأي العام الوطني والدولي أن الجيش المالي سيطر على مواقع في مدينة كيدال، يوم الثلاثاء 14 نوفمبر(تشرين الثاني الجاري)".
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وأكد الجيش المالي أن العمليات الأمنية في المنطقة لا تزال مستمرة.

وفي محيط كيدال، توجد قاعدة تركتها بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما)، في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وبعد ذلك انتقلت القاعدة إلى أيدي مجموعة "الهيكل الاستراتيجي الدائم". وحاول الجيش إعادة المخيم والمدينة إلى سيطرته.
تم تشكيل "الهيكل الاستراتيجي الدائم"، في مايو/ أيار 2021، ويجمع بين الحركات السياسية والعسكرية شمالي مالي، بما في ذلك تحالف مقاتلي "الطوارق" (تنسيق حركات أزواد).
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