https://sputnikarabic.ae/20231114/الجيش-المالي-يعلن-السيطرة-على-مواقع-في-مدينة-كيدال--1083143523.html
الجيش المالي يعلن السيطرة على مواقع في مدينة كيدال
الجيش المالي يعلن السيطرة على مواقع في مدينة كيدال
أعلنت القوات المسلحة في دولة مالي، اليوم الثلاثاء، السيطرة على مواقع في مدينة كيدال، معقل الجماعات المسلحة شمالي البلاد. 14.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-14T13:34+0000
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وقال الجيش المالي، في بيان، اليوم الثلاثاء: "يبلغ رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الرأي العام الوطني والدولي أن الجيش المالي سيطر على مواقع في مدينة كيدال، يوم الثلاثاء 14 نوفمبر(تشرين الثاني الجاري)".وفي محيط كيدال، توجد قاعدة تركتها بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما)، في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وبعد ذلك انتقلت القاعدة إلى أيدي مجموعة "الهيكل الاستراتيجي الدائم". وحاول الجيش إعادة المخيم والمدينة إلى سيطرته.تم تشكيل "الهيكل الاستراتيجي الدائم"، في مايو/ أيار 2021، ويجمع بين الحركات السياسية والعسكرية شمالي مالي، بما في ذلك تحالف مقاتلي "الطوارق" (تنسيق حركات أزواد).
https://sputnikarabic.ae/20231106/جنوب-أفريقيا-تستدعي-جميع-دبلوماسييها-من-إسرائيل-1082864659.html
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الجيش المالي يعلن السيطرة على مواقع في مدينة كيدال
13:34 GMT 14.11.2023 (تم التحديث: 13:41 GMT 14.11.2023)
أعلنت القوات المسلحة في دولة مالي، اليوم الثلاثاء، السيطرة على مواقع في مدينة كيدال، معقل الجماعات المسلحة شمالي البلاد.
وقال الجيش المالي، في بيان، اليوم الثلاثاء: "يبلغ رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الرأي العام الوطني والدولي أن الجيش المالي سيطر على مواقع في مدينة كيدال، يوم الثلاثاء 14 نوفمبر(تشرين الثاني الجاري)".
وأكد الجيش المالي أن العمليات الأمنية في المنطقة لا تزال مستمرة.
وفي محيط كيدال، توجد قاعدة تركتها بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما)، في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وبعد ذلك انتقلت القاعدة إلى أيدي مجموعة "الهيكل الاستراتيجي الدائم". وحاول الجيش إعادة المخيم والمدينة إلى سيطرته.
تم تشكيل "الهيكل الاستراتيجي الدائم"، في مايو/ أيار 2021، ويجمع بين الحركات السياسية والعسكرية شمالي مالي، بما في ذلك تحالف مقاتلي "الطوارق" (تنسيق حركات أزواد).