https://sputnikarabic.ae/20231106/جنوب-أفريقيا-تستدعي-جميع-دبلوماسييها-من-إسرائيل-1082864659.html

جنوب أفريقيا تستدعي جميع دبلوماسييها من إسرائيل

جنوب أفريقيا تستدعي جميع دبلوماسييها من إسرائيل

أعلنت حكومة جنوب أفريقيا، اليوم الاثنين، سحب جميع دبلوماسييها من إسرائيل، وسط الحرب المستمرة ‏في قطاع غزة.‏ 06.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-06T11:55+0000

2023-11-06T11:55+0000

2023-11-06T12:04+0000

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وأكدت الوزيرة في حكومة جنوب أفريقيا، خومبودزو نتشافيني، هذه الخطوة الدبلوماسية، خلال مؤتمر صحفي، وفقا لإذاعة "جاكاراندا" الجنوب أفريقية.وأشارت نتشافيني إلى أن حكومة جنوب أفريقيا قررت سحب جميع سفرائها من إسرائيل للتشاور.وتابعت: "كما أشرنا سابقا، لا يمكن التسامح مع الإبادة الجماعية تحت مراقبة المجتمع الدولي، إن حدوث محرقة أخرى في تاريخ البشرية هو أمر غير مقبول".وأضافت: "قررت حكومة جنوب أفريقيا سحب جميع سفرائها في تل أبيب للتشاور".وأكدت الوزيرة خومبودزو نتشافيني، أن الحكومة كانت قلقة أيضا بشأن سلوك سفير إٍسرائيل لدى جنوب أفريقيا، إلياف بيلوتسيركوفسكي، وأصدرت تعليماتها منذ ذلك الحين إلى وزارة العلاقات الدولية والتعاون باتخاذ الإجراءات اللازمة.وأوضحت: "لاحظ مجلس الوزراء أيضا استمرار التصريحات المهينة للسفير الإسرائيلي لدى جنوب أفريقيا، بشأن أولئك الذين يعارضون الفظائع والإبادة الجماعية، التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية، على الرغم من إدانة سفراء إسرائيل السابقين لدى جنوب أفريقيا، الذين كانوا واضحين أن تصرف الحكومة الإسرائيلية هو تكرار للفصل العنصري ولا يختلف عن فعل الفصل العنصري".يشار إلى أن دولة تشاد أعلنت، أمس الأحد، استدعاء القائم بأعمال سفيرها في تل أبيب للتشاور، بسبب الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، معربة عن إدانتها لقتل المدنيين الأبرياء.ويوم السبت الماضي، استدعت حكومتا تركيا وهندوراس سفيريهما في إسرائيل للتشاور.والخميس الماضي، أكدت البحرين مغادرة السفير الإسرائيلي للمملكة، واستدعاء السفير البحريني من تل أبيب، بالإضافة إلى وقف العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل.كما استدعت كولومبيا، الأربعاء الماضي، سفيرها في تل أبيب، وسبقتها في خطوة مماثلة دولة تشيلي، فيما قطعت بوليفيا جميع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، متهمة الأخيرة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في هجماتها على قطاع غزة.ومر شهر منذ بدأت عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 1400 إسرائيلي وأسر ما يزيد عن 200.ومنذ ذلك الحين تشن إسرائيل حربا شعواء غير متكافئة تقصف فيها برا وبحرا وجوا كل قطاع غزة، حيث قصفت المدارس والمستشفيات والمساجد، مستخدمة مئات الآلاف من الأطنان من القنابل الكبيرة والأسلحة الفتاكة.القصف الإسرائيلي جعل الأمين العام للأمم المتحدة يشعر بالفزع حيال الهجوم الذي استهدف سيارات إسعاف خارج مستشفى الشفاء في قطاع غزة أمس.وأسفر القصف عن سقوط أكثر من 9 آلاف و100 قتيل وأكثر من 23 ألف إصابة، فيما أدت المواجهات في الضفة الغربية إلى مقتل أكثر من 144 فلسطيني وإصابة نحو 2200 آخرين.

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جنوب أفريقيا, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم, العالم العربي