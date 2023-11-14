https://sputnikarabic.ae/20231114/الصين-قمة-شي-وبايدن-في-أمريكا-غدا-ستكون-ذو-أهمية-كبيرة-1083149620.html

الصين: قمة شي وبايدن في أمريكا غدا ستكون "ذو أهمية كبيرة"

الصين: قمة شي وبايدن في أمريكا غدا ستكون "ذو أهمية كبيرة"

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، اليوم الثلاثاء، أن لقاء الرئيسين الصيني ‏والأمريكي، شي جين بينغ وجو بايدن، في مدينة سان فرانسيسكو... 14.11.2023, سبوتنيك عربي

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وقالت خلال مؤتمر صحفي: "لقد أعلن الجانب الصيني عن زيارة الرئيس شي جين بينغ إلى أمريكا، لحضور اجتماع قمة صينية – أمريكية، بدعوة من الرئيس الأمريكي، جو بايدن".وأضافت: "سيجري الرئيسان اتصالات معمقة حول القضايا ذات الأهمية الاستراتيجية والشاملة والأساسية في تشكيل العلاقات الصينية الأمريكية، والقضايا الرئيسية المتعلقة بالسلام والتنمية في العالم".وغادر الرئيس الصيني، شي جين بينغ، بكين اليوم الثلاثاء، لحضور اجتماع القمة الصينية الأمريكية والاجتماع الـ30 للقادة الاقتصاديين للأبيك في الولايات المتحدة، وفقا لوكالة أنباء "شينخوا" الصينية.وعقد اللقاء السابق بين الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ونظيره الصيني، جين بينغ، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، على هامش قمة مجموعة "العشرين" في جزيرة بالي الإندونيسية. وكان هذا أول اجتماع شخصي للزعماء منذ أن أصبح بايدن رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، وقال الزعيمان إن "الاجتماع كان بناءً وصريحا، واتفقا على الحفاظ على التواصل".

https://sputnikarabic.ae/20231029/الصين-التمهيد-لقمة-شي-جين-بينغ-وبايدن-المقبلة-في-سان-فرانسيسكو-لن-يكون-سلسا-1082582941.html

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