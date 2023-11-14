https://sputnikarabic.ae/20231114/العاهل-الأردني-سكان-غزة-لن-يتركوا-منازلهم-بسبب-منشور-أو-رسالة-نصية-1083158181.html
العاهل الأردني: سكان غزة لن يتركوا منازلهم بسبب منشور أو رسالة نصية
العاهل الأردني: سكان غزة لن يتركوا منازلهم بسبب منشور أو رسالة نصية
قال العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، إن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. 14.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-14T21:50+0000
2023-11-14T21:50+0000
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وذكرت وكالة عمون، مساء اليوم الثلاثاء، أن "الملك عبدالله الثاني قد دعا إلى احترام المبادئ الإنسانية قبل أن يفوت الأوان ونصل إلى نقطة الانهيار الأخلاقي لنا جميعا".وأشار العاهل الأردني إلى أنه "على عاتق القادة حول العالم مسؤولية مواجهة الحقيقة الكاملة لهذه الأزمة مهما بلغت بشاعتها، والعائلات في غزة التي يتم قصفها وإخراجها من منازلها بلا مكان تحتمي فيه هي ضحايا عقاب جماعي، فلم يعد هناك مكان آمن بعد الآن، لا مستشفى ولا مدرسة ولا مبنى للأمم المتحدة".وقال الملك عبدالله الثاني:ونقلت الوكالة الأردنية عن حوار أجراه العاهل الأردني مع صحيفة غربية أنه "لا يمكن للإسرائيليين الاعتقاد بأن الحلول الأمنية وحدها ستضمن سلامتهم واستمرارهم في حياتهم كالمعتاد، بينما يعيش الفلسطينيون في البؤس والظلم".ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة، أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
https://sputnikarabic.ae/20231114/في-الإعلان-الأول-من-نوعه-غالانت-الحرب-البرية-ستصل-إلى-جنوبي-غزة-1083156995.html
https://sputnikarabic.ae/20231114/إعلام-اعتراض-صاروخ-أرض-أرض-قادم-من-اليمن-قرب-إيلات-1083154420.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الأردن, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي, الأخبار, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الأردن, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي, الأخبار, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس
العاهل الأردني: سكان غزة لن يتركوا منازلهم بسبب منشور أو رسالة نصية
قال العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، إن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وذكرت وكالة
عمون، مساء اليوم الثلاثاء، أن "الملك عبدالله الثاني قد دعا إلى احترام المبادئ الإنسانية قبل أن يفوت الأوان ونصل إلى نقطة الانهيار الأخلاقي لنا جميعا".
وأشار العاهل الأردني إلى أنه "على عاتق القادة حول العالم مسؤولية مواجهة الحقيقة الكاملة لهذه الأزمة مهما بلغت بشاعتها، والعائلات في غزة التي يتم قصفها وإخراجها من منازلها بلا مكان تحتمي فيه هي ضحايا عقاب جماعي، فلم يعد هناك مكان آمن بعد الآن، لا مستشفى ولا مدرسة ولا مبنى للأمم المتحدة".
إن سكان غزة لن يتركوا منازلهم بسبب منشور أو رسالة نصية تأمرهم بذلك، فهم يعلمون أن المغادرة تعني فقدان الأمل والكرامة وفرصة العودة إلى أرضهم، فقد شهدوا حصول ذلك مع العديد من الفلسطينيين من قبلهم وأسلافهم طوال العقود السبعة الماضية من هذا الصراع.
ونقلت الوكالة الأردنية عن حوار أجراه العاهل الأردني مع صحيفة غربية أنه "لا يمكن للإسرائيليين
الاعتقاد بأن الحلول الأمنية وحدها ستضمن سلامتهم واستمرارهم في حياتهم كالمعتاد، بينما يعيش الفلسطينيون في البؤس والظلم".
ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"
، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة، أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.