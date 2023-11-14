https://sputnikarabic.ae/20231114/إعلام-اعتراض-صاروخ-أرض-أرض-قادم-من-اليمن-قرب-إيلات-1083154420.html
إعلام: الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخ "أرض - أرض" قادم من اليمن قرب إيلات
إعلام: الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخ "أرض - أرض" قادم من اليمن قرب إيلات
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أنه تم اعتراض صاروخ "أرض - أرض" قادم من اليمن قرب مدينة إيلات الإسرائيلية. 14.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-14T18:48+0000
2023-11-14T18:48+0000
2023-11-14T19:21+0000
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وأظهرت صور متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي جانبا من عملية اعتراض الصاروخ، التي قال الجيش الإسرائيلي إنها جرت في خليج العقبة.وأكد الجيش الإسرائيلي اعتراض الصاروخ باستخدام نظام الدفاع الجوي "حيتس" المخصص لاعتراض الصواريخ الباليستية البعيدة المدى، حسبما ذكر موقع "آي - 24 نيوز" الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء.ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة، أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار اليمن الأن
العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار اليمن الأن
إعلام: الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخ "أرض - أرض" قادم من اليمن قرب إيلات
18:48 GMT 14.11.2023 (تم التحديث: 19:21 GMT 14.11.2023)
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أنه تم اعتراض صاروخ "أرض - أرض" قادم من اليمن قرب مدينة إيلات الإسرائيلية.
وأظهرت صور متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي جانبا من عملية اعتراض الصاروخ
، التي قال الجيش الإسرائيلي إنها جرت في خليج العقبة.
وأكد الجيش الإسرائيلي اعتراض الصاروخ باستخدام نظام الدفاع الجوي "حيتس
" المخصص لاعتراض الصواريخ الباليستية البعيدة المدى، حسبما ذكر
موقع "آي - 24 نيوز" الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء.
ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة، أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.