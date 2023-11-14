https://sputnikarabic.ae/20231114/في-الإعلان-الأول-من-نوعه-غالانت-الحرب-البرية-ستصل-إلى-جنوبي-غزة-1083156995.html

في الإعلان الأول من نوعه... غالانت: الحرب البرية ستصل إلى جنوبي غزة

في الإعلان الأول من نوعه... غالانت: الحرب البرية ستصل إلى جنوبي غزة

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الثلاثاء، أن الحرب البرية ستستمر شمالي وجنوبي قطاع غزة. 14.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-14T20:25+0000

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2023-11-14T20:25+0000

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وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أنه للمرة الأولى منذ انطلاق الحرب البرية الإسرائيلية على قطاع غزة، يعلن مسؤول عسكري بارز أن الحرب البرية ستستمر أيضًا جنوبي قطاع غزة، وليس في شمالها فقط.وأفاد وزير الدفاع الإسرائيلي لإذاعة الجيش الإسرائيلي بأن الحرب البرية على غزة، مستمرة لأشهر عدة، وستشمل شمال وجنوبي القطاع أيضا، وأن الجيش الإسرائيلي يعمل للقضاء على حركة "حماس" شمالي القطاع، وسيعمل على ذلك في جنوبه أيضا.وفي سياق متصل، بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال اتصال هاتفي، اليوم الثلاثاء، مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، وأعرب الرئيسان عن قلقهما العميق إزاء الزيادة غير المسبوقة في الضحايا المدنيين في قطاع غزة.وجاء في بيان الخدمة الصحفية للكرملين: "تحدث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، هاتفيا مع رئيس جمهورية مصر العربية، عبد الفتاح السيسي، حيث أعربا عن قلقهما العميق إزاء الزيادة غير المسبوقة في الضحايا المدنيين في قطاع غزة".وأشار بيان الكرملين إلى أن الرئيس بوتين، قدم الشكر لمصر على المساعدة الشاملة، التي قدمتها لإجلاء المواطنين الروس من قطاع غزة.وأكد الرئيسان على تناغم توجهات الدول لحل الوضع في المنطقة من خلال إنشاء دولة فلسطينية مستقلة تتعايش بسلام وأمن مع إسرائيل، على أساس قانوني دولي معترف به بشكل عام.ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة، أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.

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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم