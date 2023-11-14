https://sputnikarabic.ae/20231114/العراق-يدرس-إنشاء-منطقة-حرة-لاستيراد-السلع-وبيعها-للقطاع-الخاص-بالعملة-المحلية-1083134650.html
العراق يدرس إنشاء منطقة حرة لاستيراد السلع وبيعها للقطاع الخاص بالعملة المحلية
العراق يدرس إنشاء منطقة حرة لاستيراد السلع وبيعها للقطاع الخاص بالعملة المحلية
قال مصدر حكومي عراقي، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة العراقية اتخذت حزمة إجراءات لمعالجة الفارق في سعر الصرف، ومنها تسهيل إجراءات فتح الحساب وعمليات الإيداع،... 14.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-14T09:33+0000
2023-11-14T09:33+0000
2023-11-14T09:33+0000
العراق
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وكشف المصدر أن الحكومة "تدرس إنشاء منطقة حرة لاستيراد المواد، ومن ثم تسويقها للقطاع الخاص وضمان إيصالها للمستهلك وبأسعار تنافسية وبالدينار العراقي"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).كما أشار إلى أن "الحكومة العراقية تعمل حاليا على مشروع "الصفقة المتكافئة"، لتبادل التجارة والاستيراد مع بعض الدول مثل الصين والهند، وبالعملات الخاصة بها من الشركاء التجاريين الأساسيين للعراق كالهند والصين وبعض دول الجوار".ولفت المصدر إلى أن "الحكومة العراقية أصدرت سلسلة من الإجراءات لتطوير أنظمة الدفع الإلكتروني وتقليل الاعتمادية على النقد، كما أنها ستصدر خلال الأيام القادمة سلسلة قرارات أخرى، تخص سياسة التسعير والتحفيز للخدمات المقدمة من خلال الدفع الإلكتروني".وبيّن أن "رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، وجه بتفعيل لجنة مشتركة بين الحكومة والبنك المركزي والقطاع الخاص، وتحت إشراف مكتبه، لاجراء نقاشات جادة مع الخزانة الأمريكية بخصوص التحويلات من خلال نافذة بيع العملة الاجنبية"، مشيرا إلى أن "اللجنة بدأت اجتماعاتها من الآن".
https://sputnikarabic.ae/20231112/العراق-يتفق-مع-أمريكا-على-زيادة-البنوك-المعززة-أرصدتها-بالدولار-1083068578.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, اقتصاد, الأخبار, أخبار العالم الآن
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, اقتصاد, الأخبار, أخبار العالم الآن
العراق يدرس إنشاء منطقة حرة لاستيراد السلع وبيعها للقطاع الخاص بالعملة المحلية
قال مصدر حكومي عراقي، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة العراقية اتخذت حزمة إجراءات لمعالجة الفارق في سعر الصرف، ومنها تسهيل إجراءات فتح الحساب وعمليات الإيداع، لضمان دخول أكبر عدد من التجار والمستوردين لنافذة بيع العملة الأجنبية، إلى جانب تنظيم العملية الاستيرادية.
وكشف المصدر أن الحكومة "تدرس إنشاء منطقة حرة لاستيراد المواد، ومن ثم تسويقها للقطاع الخاص وضمان إيصالها للمستهلك وبأسعار تنافسية وبالدينار العراقي"، وفقا لوكالة
الأنباء العراقية (واع).
كما أشار إلى أن "الحكومة العراقية تعمل حاليا على مشروع "الصفقة المتكافئة"، لتبادل التجارة والاستيراد مع بعض الدول مثل الصين والهند، وبالعملات الخاصة بها من الشركاء التجاريين الأساسيين للعراق كالهند والصين وبعض دول الجوار".
ولفت المصدر إلى أن "الحكومة العراقية أصدرت سلسلة من الإجراءات لتطوير أنظمة الدفع الإلكتروني وتقليل الاعتمادية على النقد، كما أنها ستصدر خلال الأيام القادمة سلسلة قرارات أخرى، تخص سياسة التسعير والتحفيز للخدمات المقدمة من خلال الدفع الإلكتروني".
وبيّن أن "رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، وجه بتفعيل لجنة مشتركة بين الحكومة والبنك المركزي والقطاع الخاص، وتحت إشراف مكتبه، لاجراء نقاشات جادة مع الخزانة الأمريكية
بخصوص التحويلات من خلال نافذة بيع العملة الاجنبية"، مشيرا إلى أن "اللجنة بدأت اجتماعاتها من الآن".