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https://sputnikarabic.ae/20231114/روستيخ-تكشف-عن-تحسين-الكفاءة-القتالية-لمقاتلات-سو-57-1083130595.html
"روستيخ" تكشف عن تحسين الكفاءة القتالية لمقاتلات "سو-57"
"روستيخ" تكشف عن تحسين الكفاءة القتالية لمقاتلات "سو-57"
أفادت الخدمة الصحفية للشركة الحكومية الروسية "روستيخ" بأن القدرات القتالية لمقاتلة الجيل الخامس من طراز "سو-57" تتزايد، وذلك من خلال تجهيزها بمحرك جديد. 14.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-14T08:41+0000
2023-11-14T08:41+0000
روسيا
رصد عسكري
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وذكرت الشركة الحكومية المتخصصة بانتاج الأسلحة "روستيخ" في بيانها، أن مقاتلة "سو 57" تتطور وتتزايد قدراتها القتالية، حيث يتم إدخال أحدث التقنيات إليها، ما يعني أن كفاءتها مستمرة في النمو.وأضاف البيان: أما بالنسبة للمحرك فقد تم تكييف المقاتلة وتركيب محرك حديث الذي يفي بالمتطلبات الأساسية لطائرة من الجيل الخامس.وتابع البيان أن المقاتلة تخضع الآن لاختبارات الطيران بمحرك المرحلة الثانية، ومن المقرر في إطار العقد التسلسلي الحالي تسليم الطائرة بمحرك جديد.
https://sputnikarabic.ae/20231104/صحيفة-سو-57-الروسية-أصبحت-بمدى-لا-مثيل-له-في-العالم----1082805591.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

"روستيخ" تكشف عن تحسين الكفاءة القتالية لمقاتلات "سو-57"

08:41 GMT 14.11.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالمقاتلة الروسية "سو - 57"
المقاتلة الروسية سو - 57 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2023
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أفادت الخدمة الصحفية للشركة الحكومية الروسية "روستيخ" بأن القدرات القتالية لمقاتلة الجيل الخامس من طراز "سو-57" تتزايد، وذلك من خلال تجهيزها بمحرك جديد.
وذكرت الشركة الحكومية المتخصصة بانتاج الأسلحة "روستيخ" في بيانها، أن مقاتلة "سو 57" تتطور وتتزايد قدراتها القتالية، حيث يتم إدخال أحدث التقنيات إليها، ما يعني أن كفاءتها مستمرة في النمو.
المقاتلة الروسية سو - 57 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2023
صحيفة: "سو-57" الروسية أصبحت بمدى لا مثيل له في العالم
4 نوفمبر, 12:12 GMT
وأضاف البيان: أما بالنسبة للمحرك فقد تم تكييف المقاتلة وتركيب محرك حديث الذي يفي بالمتطلبات الأساسية لطائرة من الجيل الخامس.
وتابع البيان أن المقاتلة تخضع الآن لاختبارات الطيران بمحرك المرحلة الثانية، ومن المقرر في إطار العقد التسلسلي الحالي تسليم الطائرة بمحرك جديد.
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