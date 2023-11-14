https://sputnikarabic.ae/20231114/علماء-يثبتون-وصول-أشكال-الحياة-من-الفضاء-الخارجي-إلى-الأرض-1083130385.html
علماء يثبتون وصول "أشكال الحياة" من الفضاء الخارجي إلى الأرض
علماء يثبتون وصول "أشكال الحياة" من الفضاء الخارجي إلى الأرض
أفاد المكتب الصحفي لجامعة "سامارا" الروسية بأن علماء الفيزياء الفلكية من الجامعة بالتعاون مع علماء أمريكيين، أثبتوا نظريا وتجريبيا إمكانية ظهور مواد عضوية في... 14.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-14T08:36+0000
2023-11-14T08:36+0000
2023-11-14T08:36+0000
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ويقترح علماء الفيزياء الفلكية أن أشكال الحياة المبكرة يجب أن تحتوي على جزيئات حيوية على شكل "RNA" وأحماض أمينية، وتلعب الأيونات المعدنية دورًا رئيسيًا في تثبيت الحمض النووي الريبي (RNA) ونسخه.ويعتقد العلماء أن الخلايا القديمة كان من الممكن أن تنقل الأيونات بمساعدة عوامل مخلبية نشأت في الفضاء في الجليد بين النجوم وسقطت مع النيازك إلى الأرض.وقال أحد مؤلفي الدراسة، الأستاذ المشارك في قسم الفيزياء في جامعة "سمارا"، إيفان أنتونوف: "الأهمية العلمية لبحثنا هي أنه لأول مرة في العالم، تم الحصول على عوامل مخلبة عضوية في نظائرها من الجليد بين النجوم. وفقًا للعديد من العلماء، كانت عوامل المخلب ضرورية للغاية لوجود وتطوير الخلايا الأولية البيولوجية".وأوضحت الجامعة أن الجزء النظري من الدراسة تم إجراؤه في جامعة "سمارا"، والجزء التجريبي في جامعة "هاواي" في أمريكا.وأشار أنتونوف إلى أن الحسابات والتجارب أظهرت آلية معقولة لتكوين مادة عضوية معقدة داخل الجليد بين النجوم في الفضاء السحيق.وقال: "هذا يوسع بشكل أساسي المعرفة حول المستوى الذي يمكن تحقيقه من التعقيد الجزيئي للجزيئات العضوية في الفضاء".
https://sputnikarabic.ae/20231114/الذكاء-الاصطناعي-يشخص-أمراض-الأنف-والأذن-والحنجرة-في-روسيا--1083129643.html
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الفضاء, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, البيئة
الفضاء, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, البيئة
علماء يثبتون وصول "أشكال الحياة" من الفضاء الخارجي إلى الأرض
أفاد المكتب الصحفي لجامعة "سامارا" الروسية بأن علماء الفيزياء الفلكية من الجامعة بالتعاون مع علماء أمريكيين، أثبتوا نظريا وتجريبيا إمكانية ظهور مواد عضوية في الفضاء، والتي سقطت على الأرض مع النيازك وخلقت الظروف الملائمة لتطور الحياة.
ويقترح علماء الفيزياء الفلكية أن أشكال الحياة المبكرة يجب أن تحتوي على جزيئات حيوية على شكل "RNA" وأحماض أمينية، وتلعب الأيونات المعدنية دورًا رئيسيًا في تثبيت الحمض النووي الريبي (RNA) ونسخه.
وتستخدم الخلايا الحديثة بروتينات خاصة لنقل الأيونات عبر أغشيتها، لكن هذه البروتينات كبيرة جدًا ومعقدة بحيث لم تكن موجودة في أيام الخلايا الأولية الأولى.
ويعتقد العلماء أن الخلايا القديمة كان من الممكن أن تنقل الأيونات بمساعدة عوامل مخلبية نشأت في الفضاء في الجليد بين النجوم وسقطت مع النيازك إلى الأرض.
وقال أحد مؤلفي الدراسة، الأستاذ المشارك في قسم الفيزياء في جامعة "سمارا"، إيفان أنتونوف: "الأهمية العلمية لبحثنا هي أنه لأول مرة في العالم، تم الحصول على عوامل مخلبة عضوية في نظائرها من الجليد بين النجوم. وفقًا للعديد من العلماء، كانت عوامل المخلب ضرورية للغاية لوجود وتطوير الخلايا الأولية البيولوجية".
وتابع: "تعمل هذه المواد على تعزيز نقل الأيونات المعدنية عبر غشاء الخلية وبالتالي يمكنها المشاركة في تحفيز تكرار الحمض النووي الريبي "RNA"، أي في نسخ بيانات الحمض النووي الريبي "RNA" وتقسيم الخلايا الأولية القديمة.
وأوضحت الجامعة أن الجزء النظري من الدراسة تم إجراؤه في جامعة "سمارا"، والجزء التجريبي في جامعة "هاواي" في أمريكا.
وأشار أنتونوف إلى أن الحسابات والتجارب أظهرت آلية معقولة لتكوين مادة عضوية معقدة داخل الجليد بين النجوم في الفضاء السحيق.
وقال: "هذا يوسع بشكل أساسي المعرفة حول المستوى الذي يمكن تحقيقه من التعقيد الجزيئي للجزيئات العضوية في الفضاء".