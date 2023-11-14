عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20231114/علماء-يثبتون-وصول-أشكال-الحياة-من-الفضاء-الخارجي-إلى-الأرض-1083130385.html
علماء يثبتون وصول "أشكال الحياة" من الفضاء الخارجي إلى الأرض
علماء يثبتون وصول "أشكال الحياة" من الفضاء الخارجي إلى الأرض
أفاد المكتب الصحفي لجامعة "سامارا" الروسية بأن علماء الفيزياء الفلكية من الجامعة بالتعاون مع علماء أمريكيين، أثبتوا نظريا وتجريبيا إمكانية ظهور مواد عضوية في... 14.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-14T08:36+0000
2023-11-14T08:36+0000
مجتمع
الفضاء
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
البيئة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104270/85/1042708578_0:83:1920:1163_1920x0_80_0_0_687a59908733fc3e8eda6fa437b2034e.jpg
ويقترح علماء الفيزياء الفلكية أن أشكال الحياة المبكرة يجب أن تحتوي على جزيئات حيوية على شكل "RNA" وأحماض أمينية، وتلعب الأيونات المعدنية دورًا رئيسيًا في تثبيت الحمض النووي الريبي (RNA) ونسخه.ويعتقد العلماء أن الخلايا القديمة كان من الممكن أن تنقل الأيونات بمساعدة عوامل مخلبية نشأت في الفضاء في الجليد بين النجوم وسقطت مع النيازك إلى الأرض.وقال أحد مؤلفي الدراسة، الأستاذ المشارك في قسم الفيزياء في جامعة "سمارا"، إيفان أنتونوف: "الأهمية العلمية لبحثنا هي أنه لأول مرة في العالم، تم الحصول على عوامل مخلبة عضوية في نظائرها من الجليد بين النجوم. وفقًا للعديد من العلماء، كانت عوامل المخلب ضرورية للغاية لوجود وتطوير الخلايا الأولية البيولوجية".وأوضحت الجامعة أن الجزء النظري من الدراسة تم إجراؤه في جامعة "سمارا"، والجزء التجريبي في جامعة "هاواي" في أمريكا.وأشار أنتونوف إلى أن الحسابات والتجارب أظهرت آلية معقولة لتكوين مادة عضوية معقدة داخل الجليد بين النجوم في الفضاء السحيق.وقال: "هذا يوسع بشكل أساسي المعرفة حول المستوى الذي يمكن تحقيقه من التعقيد الجزيئي للجزيئات العضوية في الفضاء".
https://sputnikarabic.ae/20231114/الذكاء-الاصطناعي-يشخص-أمراض-الأنف-والأذن-والحنجرة-في-روسيا--1083129643.html
الفضاء
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104270/85/1042708578_309:0:1860:1163_1920x0_80_0_0_eedbc5fcb48413fb91ead32ee17f2eac.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الفضاء, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, البيئة
الفضاء, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, البيئة

علماء يثبتون وصول "أشكال الحياة" من الفضاء الخارجي إلى الأرض

08:36 GMT 14.11.2023
CC0 / Pixabay / نيزك يقترب من الأرض
نيزك يقترب من الأرض - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2023
CC0 / Pixabay /
تابعنا عبر
أفاد المكتب الصحفي لجامعة "سامارا" الروسية بأن علماء الفيزياء الفلكية من الجامعة بالتعاون مع علماء أمريكيين، أثبتوا نظريا وتجريبيا إمكانية ظهور مواد عضوية في الفضاء، والتي سقطت على الأرض مع النيازك وخلقت الظروف الملائمة لتطور الحياة.
ويقترح علماء الفيزياء الفلكية أن أشكال الحياة المبكرة يجب أن تحتوي على جزيئات حيوية على شكل "RNA" وأحماض أمينية، وتلعب الأيونات المعدنية دورًا رئيسيًا في تثبيت الحمض النووي الريبي (RNA) ونسخه.

وتستخدم الخلايا الحديثة بروتينات خاصة لنقل الأيونات عبر أغشيتها، لكن هذه البروتينات كبيرة جدًا ومعقدة بحيث لم تكن موجودة في أيام الخلايا الأولية الأولى.

ويعتقد العلماء أن الخلايا القديمة كان من الممكن أن تنقل الأيونات بمساعدة عوامل مخلبية نشأت في الفضاء في الجليد بين النجوم وسقطت مع النيازك إلى الأرض.
طبيبة تنظر إلى الأشعة السينية للرئتين - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2023
مجتمع
الذكاء الاصطناعي يشخص أمراض الأنف والأذن والحنجرة في روسيا
08:05 GMT
وقال أحد مؤلفي الدراسة، الأستاذ المشارك في قسم الفيزياء في جامعة "سمارا"، إيفان أنتونوف: "الأهمية العلمية لبحثنا هي أنه لأول مرة في العالم، تم الحصول على عوامل مخلبة عضوية في نظائرها من الجليد بين النجوم. وفقًا للعديد من العلماء، كانت عوامل المخلب ضرورية للغاية لوجود وتطوير الخلايا الأولية البيولوجية".

وتابع: "تعمل هذه المواد على تعزيز نقل الأيونات المعدنية عبر غشاء الخلية وبالتالي يمكنها المشاركة في تحفيز تكرار الحمض النووي الريبي "RNA"، أي في نسخ بيانات الحمض النووي الريبي "RNA" وتقسيم الخلايا الأولية القديمة.

وأوضحت الجامعة أن الجزء النظري من الدراسة تم إجراؤه في جامعة "سمارا"، والجزء التجريبي في جامعة "هاواي" في أمريكا.
وأشار أنتونوف إلى أن الحسابات والتجارب أظهرت آلية معقولة لتكوين مادة عضوية معقدة داخل الجليد بين النجوم في الفضاء السحيق.
وقال: "هذا يوسع بشكل أساسي المعرفة حول المستوى الذي يمكن تحقيقه من التعقيد الجزيئي للجزيئات العضوية في الفضاء".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вид на разрушенные здания на площади Свободы в Артемовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:19 GMTСигнальные ракеты, сброшенные израильскими войсками над палестинской территорией - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تواصل القصف ولا جديد في ملف الأسرى.. صور وفيديوأمس, 23:00 GMTАртиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 05:35 GMTСигнальные ракеты израильских войск освещают ночное небо в городе Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل ترفض إيقاف الحرب وقلق أمريكي من حزب الله.. صور وفيديو12 نوفمبر, 22:28 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала