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https://sputnikarabic.ae/20231114/مجلس-الأمن-يجدد-العقوبات-على-اليمن-لمدة-12-شهرا-1083157529.html
مجلس الأمن يجدد العقوبات على اليمن لمدة 12 شهرا
مجلس الأمن يجدد العقوبات على اليمن لمدة 12 شهرا
أقر مجلس الأمن الدولي مشروع قرار بتجديد العقوبات على أفراد وكيانات في اليمن، وتمديد ولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الخاصة باليمن، عاما جديدا. 14.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-14T20:56+0000
2023-11-14T20:56+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت بعثة مالطا في الأمم المتحدة عبر "إكس" (تويتر سابقا)، إن "مجلس الأمن صوت، اليوم الثلاثاء، بالإجماع على مشروع قرار رقم 2707 الخاص بتجديد نظام العقوبات على اليمن، المفروض بموجب القرار رقم 2140، لمدة 12 شهرا".وكان المجلس قد فرض، في عام 2014، عقوبات على الرئيس اليمني الراحل، علي عبد الله صالح، والقياديين في جماعة "أنصار الله" اليمنية، عبد الخالق الحوثي، وعبد الله يحيى الحاكم.وعقب ذلك أصدر المجلس قرارا برقم 2216، في أبريل/ نيسان 2015، بتوسيع قائمة العقوبات لتشمل زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، وأحمد علي عبد الله صالح، بتهمة التورط في أعمال تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن، وتشمل العقوبات تجميد الأرصدة وحظر السفر.وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، في أواخر 2014.
https://sputnikarabic.ae/20231114/زعيم-جماعة-أنصار-الله-يتوعد-باستهداف-السفن-الإسرائيلية-في-البحر-الأحمر-تضامنا-مع-غزة-1083153036.html
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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, السعودية, أنصار الله, أخبار الشرق الأوسط
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, السعودية, أنصار الله, أخبار الشرق الأوسط

مجلس الأمن يجدد العقوبات على اليمن لمدة 12 شهرا

20:56 GMT 14.11.2023
© AFP 2023القوات الموالية لقوات التحالف العربي بقيادة السعودية، على الجبهة القتالية ضد "أنصار الله" الحوثيين، شمال شرق محافظة مأرب، اليمن 27 أبريل 2021
القوات الموالية لقوات التحالف العربي بقيادة السعودية، على الجبهة القتالية ضد أنصار الله الحوثيين، شمال شرق محافظة مأرب، اليمن 27 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2023
© AFP 2023
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أقر مجلس الأمن الدولي مشروع قرار بتجديد العقوبات على أفراد وكيانات في اليمن، وتمديد ولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الخاصة باليمن، عاما جديدا.
القاهرة - سبوتنيك. وقالت بعثة مالطا في الأمم المتحدة عبر "إكس" (تويتر سابقا)، إن "مجلس الأمن صوت، اليوم الثلاثاء، بالإجماع على مشروع قرار رقم 2707 الخاص بتجديد نظام العقوبات على اليمن، المفروض بموجب القرار رقم 2140، لمدة 12 شهرا".
مسلحو جماعة أنصار الله في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2023
زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية يتوعد باستهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر تضامنا مع غزة
17:17 GMT
وكان المجلس قد فرض، في عام 2014، عقوبات على الرئيس اليمني الراحل، علي عبد الله صالح، والقياديين في جماعة "أنصار الله" اليمنية، عبد الخالق الحوثي، وعبد الله يحيى الحاكم.
وعقب ذلك أصدر المجلس قرارا برقم 2216، في أبريل/ نيسان 2015، بتوسيع قائمة العقوبات لتشمل زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، وأحمد علي عبد الله صالح، بتهمة التورط في أعمال تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن، وتشمل العقوبات تجميد الأرصدة وحظر السفر.
وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، في أواخر 2014.
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