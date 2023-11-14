https://sputnikarabic.ae/20231114/مستشار-وكالة-الأنباء-السعودية-الكونغرس-العالمي-للإعلام-إنجاز-غير-مسبوق-للإمارات-1083148026.html

مستشار وكالة الأنباء السعودية: الكونغرس العالمي للإعلام إنجاز غير مسبوق للإمارات

مستشار وكالة الأنباء السعودية: الكونغرس العالمي للإعلام إنجاز غير مسبوق للإمارات

أشاد المستشار المشرف على العلاقات العامة بوكالة الأنباء السعودية "واس"، خالد أحمد، اليوم الثلاثاء، ‏بالنسخة الثانية من الكونغرس العالمي للإعلام، المنعقدة في... 14.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-14T14:40+0000

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وقال في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "النسخة الأولى من الكونغرس كانت رائعة في كل تفاصيلها، والجيد أن الثانية للعام الحالي مطورة للغاية، وفتحت آفاقا كبيرة لاطلاع الناس وللعارضين والمشاركين على التحولات في أدوات الإعلام والإعلام بشكل عام".وأكد أن "المنتدى حقق هدفا استنائيا، وهو جمع العالم في هذه البقعة من دول الخليج، ويلتقون وسط هذا التطور، وهذا يعد إنجازا غير مسبوق يحسب للإمارات، وهو أنها توفر فرصة لنا ولغيرنا أننا نجتمع مع جميع وسائل الإعلام".وأضاف مشددا: "في الكونغرس العالمي للإعلام وجدنا تطورت "تقنيا" أكبر، وهذا يوصلك إلى التوجهات، ويساعد على إيصال رسالتك الإعلامية".وبينما أكد المستشار المشرف على العلاقات العامة بوكالة الأنباء السعودية "واس"، خالد أحمد، لـ"سبوتنيك"، على سرعة وصول الأخبار، بفضل الإنترنت ووسائل تواصل اجتماعي، إلا أنه لفت أيضا أن الصحافة الورقية والمطبوعة مازال لها رونقها وطابعها الخاص.وانطلقت، اليوم الثلاثاء، أعمال الكونغرس العالمي في مركز أبو ظبي الوطني للمعارض في أبو ظبي، الذي يستمر لثلاثة أيام، وتشارك "سبوتنيك" فيه.وتشارك "سبوتنيك" في هذا الحدث العالمي من خلال منصة في المعرض تضم استوديو خاصا للحدث، بالإضافة لطاقم مختصين من الوكالة، لتعريف الضيوف والزائرين بما تقدمه الوكالة.

https://sputnikarabic.ae/20231114/رئيس-الكونغرس-العالمي-للإعلام-لـ-سبوتنيك-العلاقات-بين-الإمارات-وروسيا-استراتيجية-ومهمة-1083143228.html

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