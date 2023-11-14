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https://sputnikarabic.ae/20231114/مستشار-وكالة-الأنباء-السعودية-الكونغرس-العالمي-للإعلام-إنجاز-غير-مسبوق-للإمارات-1083148026.html
مستشار وكالة الأنباء السعودية: الكونغرس العالمي للإعلام إنجاز غير مسبوق للإمارات
مستشار وكالة الأنباء السعودية: الكونغرس العالمي للإعلام إنجاز غير مسبوق للإمارات
أشاد المستشار المشرف على العلاقات العامة بوكالة الأنباء السعودية "واس"، خالد أحمد، اليوم الثلاثاء، ‏بالنسخة الثانية من الكونغرس العالمي للإعلام، المنعقدة في... 14.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-14T14:40+0000
2023-11-14T14:40+0000
حصري
الكونغرس العالمي للإعلام
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وقال في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "النسخة الأولى من الكونغرس كانت رائعة في كل تفاصيلها، والجيد أن الثانية للعام الحالي مطورة للغاية، وفتحت آفاقا كبيرة لاطلاع الناس وللعارضين والمشاركين على التحولات في أدوات الإعلام والإعلام بشكل عام".وأكد أن "المنتدى حقق هدفا استنائيا، وهو جمع العالم في هذه البقعة من دول الخليج، ويلتقون وسط هذا التطور، وهذا يعد إنجازا غير مسبوق يحسب للإمارات، وهو أنها توفر فرصة لنا ولغيرنا أننا نجتمع مع جميع وسائل الإعلام".وأضاف مشددا: "في الكونغرس العالمي للإعلام وجدنا تطورت "تقنيا" أكبر، وهذا يوصلك إلى التوجهات، ويساعد على إيصال رسالتك الإعلامية".وبينما أكد المستشار المشرف على العلاقات العامة بوكالة الأنباء السعودية "واس"، خالد أحمد، لـ"سبوتنيك"، على سرعة وصول الأخبار، بفضل الإنترنت ووسائل تواصل اجتماعي، إلا أنه لفت أيضا أن الصحافة الورقية والمطبوعة مازال لها رونقها وطابعها الخاص.وانطلقت، اليوم الثلاثاء، أعمال الكونغرس العالمي في مركز أبو ظبي الوطني للمعارض في أبو ظبي، الذي يستمر لثلاثة أيام، وتشارك "سبوتنيك" فيه.وتشارك "سبوتنيك" في هذا الحدث العالمي من خلال منصة في المعرض تضم استوديو خاصا للحدث، بالإضافة لطاقم مختصين من الوكالة، لتعريف الضيوف والزائرين بما تقدمه الوكالة.
https://sputnikarabic.ae/20231114/رئيس-الكونغرس-العالمي-للإعلام-لـ-سبوتنيك-العلاقات-بين-الإمارات-وروسيا-استراتيجية-ومهمة-1083143228.html
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حصري, الكونغرس العالمي للإعلام, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة
حصري, الكونغرس العالمي للإعلام, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة

مستشار وكالة الأنباء السعودية: الكونغرس العالمي للإعلام إنجاز غير مسبوق للإمارات

14:40 GMT 14.11.2023
© Sputnik . WAEL MAGDI المستشار المشرف على العلاقات العامة بوكالة الأنباء السعودية، في الكونغرس العالمي للإعلام، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023
 المستشار المشرف على العلاقات العامة بوكالة الأنباء السعودية، في الكونغرس العالمي للإعلام، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2023
المستشار المشرف على العلاقات العامة بوكالة الأنباء السعودية، في الكونغرس العالمي للإعلام، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023
© Sputnik . WAEL MAGDI
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حصري
أشاد المستشار المشرف على العلاقات العامة بوكالة الأنباء السعودية "واس"، خالد أحمد، اليوم الثلاثاء، ‏بالنسخة الثانية من الكونغرس العالمي للإعلام، المنعقدة في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.‏
وقال في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "النسخة الأولى من الكونغرس كانت رائعة في كل تفاصيلها، والجيد أن الثانية للعام الحالي مطورة للغاية، وفتحت آفاقا كبيرة لاطلاع الناس وللعارضين والمشاركين على التحولات في أدوات الإعلام والإعلام بشكل عام".
وأكد أن "المنتدى حقق هدفا استنائيا، وهو جمع العالم في هذه البقعة من دول الخليج، ويلتقون وسط هذا التطور، وهذا يعد إنجازا غير مسبوق يحسب للإمارات، وهو أنها توفر فرصة لنا ولغيرنا أننا نجتمع مع جميع وسائل الإعلام".
وعن فوائد المنتدى، أوضح خالد أحمد أنه "ساعد المجتمعين فيه على مشاركة خبراتهم، والاطلاع على الجديد في أدوات الإعلام وتطورها، سواء على المستوى التقني أو التنظيمي".
وأضاف مشددا: "في الكونغرس العالمي للإعلام وجدنا تطورت "تقنيا" أكبر، وهذا يوصلك إلى التوجهات، ويساعد على إيصال رسالتك الإعلامية".
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وبينما أكد المستشار المشرف على العلاقات العامة بوكالة الأنباء السعودية "واس"، خالد أحمد، لـ"سبوتنيك"، على سرعة وصول الأخبار، بفضل الإنترنت ووسائل تواصل اجتماعي، إلا أنه لفت أيضا أن الصحافة الورقية والمطبوعة مازال لها رونقها وطابعها الخاص.
وانطلقت، اليوم الثلاثاء، أعمال الكونغرس العالمي في مركز أبو ظبي الوطني للمعارض في أبو ظبي، الذي يستمر لثلاثة أيام، وتشارك "سبوتنيك" فيه.
وتشارك "سبوتنيك" في هذا الحدث العالمي من خلال منصة في المعرض تضم استوديو خاصا للحدث، بالإضافة لطاقم مختصين من الوكالة، لتعريف الضيوف والزائرين بما تقدمه الوكالة.
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