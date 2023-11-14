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Военнослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231114/مظليون-روس-يطهرون-معقلا-للقوات-الأوكرانية-1083128317.html
مظليون روس يطهرون معقلا للقوات الأوكرانية
مظليون روس يطهرون معقلا للقوات الأوكرانية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات من المظليين الروس التابعين لكتيبة "إيفانوفو" سيطرت على معقل أوكراني على الجانب الغربي من محور أرتيوموفسك. 14.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-14T06:17+0000
2023-11-14T06:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأشارت الدفاع الروسية في بيان لها أنه "بعد إلحاق أضرار بنيران المدفعية، تحركت مجموعات هجومية من المظليين إلى الغابات التي لجأ إليها المسلحون وتمكنت كتيبة إيفانوفو بهدوء من دخول الخنادق من عدة اتجاهات".وجاء في البيان: "تم تحديد موقع القوات المسلحة الأوكرانية خلال المعركة وتمكن المظليون من الحصول على موطئ قدم في مواقع العدو".وأكدت الوزارة أنه خلال الدفاع النشط عن أرتيوموفسك، نجحت الوحدات الهجومية التابعة لقوات "إيفانوفو" في تنفيذ مهام تدمير التشكيلات الأوكرانية التي تحاول تطويق المدينة.وبدأ "الهجوم المضاد" الأوكراني، في الرابع من يونيو/ حزيران الماضي، وبعد ثلاثة أشهر، صرّح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن "الهجوم المضاد" لم يتوقف فحسب، بل "إنه قد فشل". وبحسب وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، فإن القوات المسلحة الأوكرانية، لم تحقق أهدافها في أي من الاتجاهات.
https://sputnikarabic.ae/20231113/صاروخ-روسي-موجه-يدمر-مصدر-نيران-أوكراني-ويخلف-انفجارا-هائلا-فيديو--1083119623.html
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روسيا
روسيا

مظليون روس يطهرون معقلا للقوات الأوكرانية

06:17 GMT 14.11.2023 (تم التحديث: 06:18 GMT 14.11.2023)
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورجندي من القوات المسلحة الروسية أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة
جندي من القوات المسلحة الروسية أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
/
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات من المظليين الروس التابعين لكتيبة "إيفانوفو" سيطرت على معقل أوكراني على الجانب الغربي من محور أرتيوموفسك.
وأشارت الدفاع الروسية في بيان لها أنه "بعد إلحاق أضرار بنيران المدفعية، تحركت مجموعات هجومية من المظليين إلى الغابات التي لجأ إليها المسلحون وتمكنت كتيبة إيفانوفو بهدوء من دخول الخنادق من عدة اتجاهات".
صاروخ روسي موجه يدمر موقعا أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2023
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أمس, 14:49 GMT
وجاء في البيان: "تم تحديد موقع القوات المسلحة الأوكرانية خلال المعركة وتمكن المظليون من الحصول على موطئ قدم في مواقع العدو".
وأكدت الوزارة أنه خلال الدفاع النشط عن أرتيوموفسك، نجحت الوحدات الهجومية التابعة لقوات "إيفانوفو" في تنفيذ مهام تدمير التشكيلات الأوكرانية التي تحاول تطويق المدينة.
وبدأ "الهجوم المضاد" الأوكراني، في الرابع من يونيو/ حزيران الماضي، وبعد ثلاثة أشهر، صرّح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن "الهجوم المضاد" لم يتوقف فحسب، بل "إنه قد فشل". وبحسب وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، فإن القوات المسلحة الأوكرانية، لم تحقق أهدافها في أي من الاتجاهات.
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