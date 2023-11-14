https://sputnikarabic.ae/20231114/مظليون-روس-يطهرون-معقلا-للقوات-الأوكرانية-1083128317.html
مظليون روس يطهرون معقلا للقوات الأوكرانية
مظليون روس يطهرون معقلا للقوات الأوكرانية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات من المظليين الروس التابعين لكتيبة "إيفانوفو" سيطرت على معقل أوكراني على الجانب الغربي من محور أرتيوموفسك. 14.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-14T06:17+0000
2023-11-14T06:17+0000
2023-11-14T06:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/0a/1083011012_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_403870555c68dc8bb5d118f852d9d8ee.jpg
وأشارت الدفاع الروسية في بيان لها أنه "بعد إلحاق أضرار بنيران المدفعية، تحركت مجموعات هجومية من المظليين إلى الغابات التي لجأ إليها المسلحون وتمكنت كتيبة إيفانوفو بهدوء من دخول الخنادق من عدة اتجاهات".وجاء في البيان: "تم تحديد موقع القوات المسلحة الأوكرانية خلال المعركة وتمكن المظليون من الحصول على موطئ قدم في مواقع العدو".وأكدت الوزارة أنه خلال الدفاع النشط عن أرتيوموفسك، نجحت الوحدات الهجومية التابعة لقوات "إيفانوفو" في تنفيذ مهام تدمير التشكيلات الأوكرانية التي تحاول تطويق المدينة.وبدأ "الهجوم المضاد" الأوكراني، في الرابع من يونيو/ حزيران الماضي، وبعد ثلاثة أشهر، صرّح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن "الهجوم المضاد" لم يتوقف فحسب، بل "إنه قد فشل". وبحسب وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، فإن القوات المسلحة الأوكرانية، لم تحقق أهدافها في أي من الاتجاهات.
https://sputnikarabic.ae/20231113/صاروخ-روسي-موجه-يدمر-مصدر-نيران-أوكراني-ويخلف-انفجارا-هائلا-فيديو--1083119623.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/0a/1083011012_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6cec583f1eaf56e373918e8f3081ddae.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
مظليون روس يطهرون معقلا للقوات الأوكرانية
06:17 GMT 14.11.2023 (تم التحديث: 06:18 GMT 14.11.2023)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات من المظليين الروس التابعين لكتيبة "إيفانوفو" سيطرت على معقل أوكراني على الجانب الغربي من محور أرتيوموفسك.
وأشارت الدفاع الروسية في بيان لها أنه "بعد إلحاق أضرار بنيران المدفعية، تحركت مجموعات هجومية من المظليين إلى الغابات التي لجأ إليها المسلحون وتمكنت كتيبة إيفانوفو بهدوء من دخول الخنادق من عدة اتجاهات".
وجاء في البيان: "تم تحديد موقع القوات المسلحة الأوكرانية خلال المعركة وتمكن المظليون من الحصول على موطئ قدم في مواقع العدو".
وأكدت الوزارة أنه خلال الدفاع النشط عن أرتيوموفسك، نجحت الوحدات الهجومية التابعة لقوات "إيفانوفو" في تنفيذ مهام تدمير التشكيلات الأوكرانية التي تحاول تطويق المدينة.
وبدأ "الهجوم المضاد" الأوكراني، في الرابع من يونيو/ حزيران الماضي، وبعد ثلاثة أشهر، صرّح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن "الهجوم المضاد" لم يتوقف فحسب، بل "إنه قد فشل". وبحسب وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، فإن القوات المسلحة الأوكرانية، لم تحقق أهدافها في أي من الاتجاهات.