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هجوم صاروخي يدك قاعدة الجيش الأمريكي في حقل غاز "كونيكو" شرقي سوريا
https://sputnikarabic.ae/20231114/هجوم-صاروخي-يدك-قاعدة-الجيش-الأمريكي-في-حقل-غاز-كونيكو-شرقي-سوريا-1083149159.html
هجوم صاروخي يدك قاعدة الجيش الأمريكي في حقل غاز "كونيكو" شرقي سوريا
هجوم صاروخي يدك قاعدة الجيش الأمريكي في حقل غاز "كونيكو" شرقي سوريا
أفاد مراسل "سبوتنيك، اليوم الثلاثاء، بأنه تم استهداف القاعدة الأمريكية في حقل غاز "كونيكو" بريف دير الزور، شرقي سوريا بـ7صواريخ. 14.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-14T15:23+0000
2023-11-14T15:23+0000
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وقال مراسل "سبوتنيك": "7 انفجارات ضخمة هزت مساء اليوم القاعدة اللاشرعية التي يتخذها الجيش الأمريكي في حقل ومعمل الغاز الطبيعي "كونيكو" بريف دير الزور الشمالي الشرقي". وأكد المراسل أن أصوات الانفجارات دوت في أرجاء المنطقة وتبين أنها ناجمة عن استهداف القاعدة بـ7 صواريخ سقطت جميعها داخل القاعدة الأمريكية. وأضاف: "فور الهجوم الصاروخي، شهدت المنطقة استنفارا كبيرا لقوات الاحتلال الامريكي، مع تحليق مكثف للطيران الحربي والاستطلاعي في أجواء البلدات والقرى المحيطة بالقاعدة".وينتشر في سوريا 28 مركزا تابعا للقوات الأميركية بينها 24 قاعدة تتموضع معظمها في آبار النفط والغاز وتعرضت في الآونة الأخيرة لهجمات يومية بعد انطلاق طوفان الأقصى في غزة أوائل الشهر الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20231110/انفجار-داخل-فرع-الأمن-الجنائي-في-دير-الزور-شرقي-سوريا-يودي-بحياة-ضابط-شرطة-وإصابة-آخرين-1083026141.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم

هجوم صاروخي يدك قاعدة الجيش الأمريكي في حقل غاز "كونيكو" شرقي سوريا

15:23 GMT 14.11.2023
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصوردير الزور
دير الزور - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2023
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
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أفاد مراسل "سبوتنيك، اليوم الثلاثاء، بأنه تم استهداف القاعدة الأمريكية في حقل غاز "كونيكو" بريف دير الزور، شرقي سوريا بـ7صواريخ.
وقال مراسل "سبوتنيك": "7 انفجارات ضخمة هزت مساء اليوم القاعدة اللاشرعية التي يتخذها الجيش الأمريكي في حقل ومعمل الغاز الطبيعي "كونيكو" بريف دير الزور الشمالي الشرقي".
وأكد المراسل أن أصوات الانفجارات دوت في أرجاء المنطقة وتبين أنها ناجمة عن استهداف القاعدة بـ7 صواريخ سقطت جميعها داخل القاعدة الأمريكية.
وأضاف: "فور الهجوم الصاروخي، شهدت المنطقة استنفارا كبيرا لقوات الاحتلال الامريكي، مع تحليق مكثف للطيران الحربي والاستطلاعي في أجواء البلدات والقرى المحيطة بالقاعدة".
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وينتشر في سوريا 28 مركزا تابعا للقوات الأميركية بينها 24 قاعدة تتموضع معظمها في آبار النفط والغاز وتعرضت في الآونة الأخيرة لهجمات يومية بعد انطلاق طوفان الأقصى في غزة أوائل الشهر الماضي.
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