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https://sputnikarabic.ae/20231110/انفجار-داخل-فرع-الأمن-الجنائي-في-دير-الزور-شرقي-سوريا-يودي-بحياة-ضابط-شرطة-وإصابة-آخرين-1083026141.html
انفجار داخل فرع الأمن الجنائي في دير الزور شرقي سوريا يودي بحياة ضابط شرطة وإصابة آخرين
انفجار داخل فرع الأمن الجنائي في دير الزور شرقي سوريا يودي بحياة ضابط شرطة وإصابة آخرين
أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، اليوم الجمعة، بوقوع انفجار داخل فرع الأمن الجنائي في محافظة دير الزور شرقي البلاد، ما أدى لمقتل ضابط وإصابة آخرين. 10.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-10T18:40+0000
2023-11-10T18:40+0000
أخبار سوريا اليوم
تفجير
الشرطة السورية
العالم العربي
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وأوضح المراسل أن ضابطا في الشرطة السورية قُتل وأُصيب خمسة عناصر آخرين جراء انفجار داخل فرع الأمن الجنائي في مدينة دير الزور، شرقي سوريا.وأضاف قائد شرطة دير الزور: "الانفجار أدى إلى استشهاد ضابط برتبة نقيب، وإصابة ضابطين آخرين وثلاثة عناصر، وتم نقلهم إلى المشفى العسكري في المحافظة وهم بحالة مستقرة".وأشار مراسل "سبوتنيك" إلى أن دوي الانفجار سمع في جميع أحياء دير الزور.وفي وقت سابق، أشارت تقارير إعلامية إلى حدوث اشتباكات عنيفة بين القوات الأمريكية وقوات سوريا الديمقراطية من جهة، والجيش السوري وحلفائه من جهة أخرى، في محافظة دير الزور شرقي سوريا.بحسب ما نشر موقع "الميادين"، فإن اشتباكات عنيفة حدثت بين القوات الأمريكية وقوات سوريا الديمقراطية من جهة، والجيش السوري وحلفائه من مواقعه غرب الفرات.وأعلنت القوات الأمريكية أنها وجّهت ضربة جوية على مدينة دير الزور شرقي سوريا، ردا على سلسلة من الهجمات، التي استهدفت القواعد الأمريكية في سوريا والعراق.
https://sputnikarabic.ae/20231110/الرئيس-المصري-يستقبل-أمير-قطر-للتباحث-حول-الحرب-في-غزة-1083005596.html
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أخبار سوريا اليوم, تفجير, الشرطة السورية, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, تفجير, الشرطة السورية, العالم العربي

انفجار داخل فرع الأمن الجنائي في دير الزور شرقي سوريا يودي بحياة ضابط شرطة وإصابة آخرين

18:40 GMT 10.11.2023
© Sputnik . Firas al-Ahmadالأمن الجنائي السوري يفشل عملية تهريب آلاف القطع الأثرية من درعا إلى السعودية
الأمن الجنائي السوري يفشل عملية تهريب آلاف القطع الأثرية من درعا إلى السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2023
© Sputnik . Firas al-Ahmad
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أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، اليوم الجمعة، بوقوع انفجار داخل فرع الأمن الجنائي في محافظة دير الزور شرقي البلاد، ما أدى لمقتل ضابط وإصابة آخرين.
وأوضح المراسل أن ضابطا في الشرطة السورية قُتل وأُصيب خمسة عناصر آخرين جراء انفجار داخل فرع الأمن الجنائي في مدينة دير الزور، شرقي سوريا.
وقال قائد شرطة محافظة دير الزور، اللواء بلال محمود، لمراسل "سبوتنيك": "في تمام الساعة الخامسة ونصف مساء اليوم، وأثناء جرد مستودعات الذخيرة داخل الفرع حدث انفجار لقنبلة من الذخيرة".
وأضاف قائد شرطة دير الزور: "الانفجار أدى إلى استشهاد ضابط برتبة نقيب، وإصابة ضابطين آخرين وثلاثة عناصر، وتم نقلهم إلى المشفى العسكري في المحافظة وهم بحالة مستقرة".
وأشار مراسل "سبوتنيك" إلى أن دوي الانفجار سمع في جميع أحياء دير الزور.
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وفي وقت سابق، أشارت تقارير إعلامية إلى حدوث اشتباكات عنيفة بين القوات الأمريكية وقوات سوريا الديمقراطية من جهة، والجيش السوري وحلفائه من جهة أخرى، في محافظة دير الزور شرقي سوريا.
بحسب ما نشر موقع "الميادين"، فإن اشتباكات عنيفة حدثت بين القوات الأمريكية وقوات سوريا الديمقراطية من جهة، والجيش السوري وحلفائه من مواقعه غرب الفرات.
وأعلنت القوات الأمريكية أنها وجّهت ضربة جوية على مدينة دير الزور شرقي سوريا، ردا على سلسلة من الهجمات، التي استهدفت القواعد الأمريكية في سوريا والعراق.
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