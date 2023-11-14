https://sputnikarabic.ae/20231114/وزراء-مالية-آبيك-توسع-الحرب-في-غزة-يهدد-الاقتصاد-العالمي-1083127304.html

وزراء مالية "آبيك": توسع الحرب في غزة يهدد الاقتصاد العالمي

وزراء مالية "آبيك": توسع الحرب في غزة يهدد الاقتصاد العالمي

أعلنت وزيرة المالية الأمريكية، جانيت يلين، أن وزراء المالية والاقتصاد من دول منطقة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (آبيك) اتفقوا في الاجتماعات... 14.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-14T03:09+0000

2023-11-14T03:09+0000

2023-11-14T03:09+0000

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

قمة آبيك

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وقالت يلين خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء المالية لمنطقة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في سان فرانسيسكو: "أعتقد أن هناك موقفًا مشتركًا بشأن أهمية بذل كل جهد ممكن لاحتواء الصراع بين إسرائيل و (الحركة الفلسطينية) حماس، حتى لا يتسع إلى صراع إقليمي. إذا حدث ذلك، فإنه قد يشكل تهديدًا للتوقعات الاقتصادية العالمية التي تقلقنا جميعًا".يشار إلى أن "آبيك" هو منتدى تجاري واقتصادي يضم 21 اقتصادًا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ويعقد المنتدى هذا العام من 11 إلى 17 نوفمبر/ تشرين الثاني في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا.وترفض إسرائيل، حتى الآن، إعلان هدنة إنسانية في قطاع غزة، رغم الكثير من المناشدات الدولية، وذلك في ظل الموت والدمار الذي يحيط بالفلسطينيين من كل صوب، علاوة على نقص كبير في الماء والمواد الغذائية والأدوية، فيما باتت المنظومة الصحية في القطاع على شفا الانهيار جراء نقص الوقود.وتدعو أغلب الدول العربية والإسلامية إلى جانب روسيا والصين، لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية، وهو ما ترفضه الولايات المتحدة وإسرائيل، حيث تستخدم واشنطن حق النقض في مجلس الأمن للحيلولة دون صدور قرار يلزم إسرائيل بوقف القصف المستمر، منذ يوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، على قطاع غزة.

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سبوتنيك عربي

العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, قمة آبيك