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https://sputnikarabic.ae/20231114/وسائل-إعلام-تكشف-عن-طعنة-بالظهر-تلقاها-زيلينسكي-من-الحلفاء-1083128632.html
وسائل إعلام تكشف عن "طعنة بالظهر" تلقاها زيلينسكي من الحلفاء
وسائل إعلام تكشف عن "طعنة بالظهر" تلقاها زيلينسكي من الحلفاء
كشفت صحيفة صينية، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية اضطرت إلى تحميل أوكرانيا مسؤولية تفجير خطوط أنابيب "التيار الشمالي". 14.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-14T06:51+0000
2023-11-14T06:51+0000
العالم
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وأشارت صحيفة "غلوبال تايمز" الحكومية الصينية في تقريرها إلى أنه تم اختيار استراتيجية دقيقة من قبل الغرب، حيث يدرك الغربيون أنه في المستقبل خلال إجراء مفاوضات سلام مع روسيا واستعادة العلاقات الطبيعية، سيبقى الهجوم الإرهابي على خطوط أنابيب الغاز حجر عثرة.وأضافت الصحيفة أنه "لذلك تقوم أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية بتبرئة نفسيهما من الشكوك بشأن الانفجار وتحميل كييف المسؤولية المباشرة عنه"، ما يمثل "طعنة في الظهر" لكييف.وفي هذا الصدد قال المحلل الصيني تشو هنغ: "إن الدول الغربية يعرفون أن أوكرانيا غير قادرة على تحمل المسؤولية"، مشيرا إلى أن تقويض "التيار الشمالي" هو مسألة مواجهة ليس فقط بين روسيا وأوكرانيا أو روسيا وحلف شمال الأطلسي، بل هو عمل من أعمال إرهاب الدولة ضد البنية التحتية الدولية الحيوية.ووقعت انفجارات في وقت واحد، يوم 26 سبتمبر/ أيلول 2022، على خطي أنابيب تصدير للغاز الروسي إلى أوروبا، "التيار الشمالي 1" و"التيار الشمالي 2"، ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد، وقوع أعمال تخريب متعمدة.
https://sputnikarabic.ae/20231112/ماسك-يعلق-على-خبر-غربي-يؤكد-تورط-نظام-كييف-بتفجير-التيار-الشمالي-1083065943.html
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العالم
العالم

وسائل إعلام تكشف عن "طعنة بالظهر" تلقاها زيلينسكي من الحلفاء

06:51 GMT 14.11.2023
© Photo / Telegram / Zelensky Officialالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2023
© Photo / Telegram / Zelensky Official
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كشفت صحيفة صينية، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية اضطرت إلى تحميل أوكرانيا مسؤولية تفجير خطوط أنابيب "التيار الشمالي".
وأشارت صحيفة "غلوبال تايمز" الحكومية الصينية في تقريرها إلى أنه تم اختيار استراتيجية دقيقة من قبل الغرب، حيث يدرك الغربيون أنه في المستقبل خلال إجراء مفاوضات سلام مع روسيا واستعادة العلاقات الطبيعية، سيبقى الهجوم الإرهابي على خطوط أنابيب الغاز حجر عثرة.
في هذه الصورة التي قدمها خفر السواحل السويدي، تسرب الغاز في بحر البلطيق من نورد ستريم تم تصويره من طائرة خفر السواحل يوم 27 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2023
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ماسك يعلق على خبر غربي يؤكد تورط نظام كييف بتفجير "التيار الشمالي"
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وأضافت الصحيفة أنه "لذلك تقوم أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية بتبرئة نفسيهما من الشكوك بشأن الانفجار وتحميل كييف المسؤولية المباشرة عنه"، ما يمثل "طعنة في الظهر" لكييف.
وفي هذا الصدد قال المحلل الصيني تشو هنغ: "إن الدول الغربية يعرفون أن أوكرانيا غير قادرة على تحمل المسؤولية"، مشيرا إلى أن تقويض "التيار الشمالي" هو مسألة مواجهة ليس فقط بين روسيا وأوكرانيا أو روسيا وحلف شمال الأطلسي، بل هو عمل من أعمال إرهاب الدولة ضد البنية التحتية الدولية الحيوية.
ووقعت انفجارات في وقت واحد، يوم 26 سبتمبر/ أيلول 2022، على خطي أنابيب تصدير للغاز الروسي إلى أوروبا، "التيار الشمالي 1" و"التيار الشمالي 2"، ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد، وقوع أعمال تخريب متعمدة.
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